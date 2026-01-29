"Estamos pidiendo no quemar": Corrientes en alerta naranja por incendios y calor extremo

El mapa de riesgo ígneo en la provincia volvió a encenderse. Las autoridades provinciales emitieron una alerta amarilla y naranja en todo el territorio debido a las altas temperaturas, la baja humedad y la escasez de precipitaciones, condiciones que configuran un escenario crítico para la propagación del fuego.

El titular de Defensa Civil, Bruno Lovinson, tras una reunión del Comando Operativo de Emergencias (COE), fue tajante: "Estamos pidiendo no quemar". El funcionario remarcó que cualquier actividad de este tipo debe contar con permisos específicos que aseguren condiciones controladas, algo que hoy no está garantizado por el clima.

Curuzú Cuatiá y Mocoretá bajo fuego

La peligrosidad de la situación quedó demostrada en las últimas horas con dos incendios de magnitud. El primero se desató en la segunda sección de Curuzú Cuatiá, donde debieron trabajar en conjunto Bomberos Voluntarios, la Brigada de Incendio y productores rurales.

"El incendio está contenido. Se hicieron sistemas de cortafuegos con motoniveladoras para evitar la propagación", explicó Lovinson, quien reconoció que el calor extremo y el viento están complicando las tareas operativas.

El segundo episodio tuvo lugar durante la madrugada en la forestación de Colonia Las Flores, cerca de Mocoretá. Allí, un operativo que incluyó cuatro móviles y 11 bomberos trabajó durante cinco horas para extinguir las llamas que afectaron una superficie de 16 hectáreas.

El fuego fue finalmente controlado a las 8:30 de este jueves, precisó el portal local Corrientes Mocoretá.

Pronóstico y alertas vigentes

En cuanto al clima, el panorama es de incertidumbre. Si bien se esperan algunas precipitaciones puntuales entre hoy y la semana del 6 de febrero, la inestabilidad en la región mantiene a las autoridades en guardia.

Lovinson recordó que la vecina provincia de Chaco sufrió tormentas con daños graves recientemente, lo que obliga a Corrientes a mantener la vigilancia meteorológica constante ante posibles fenómenos de precipitaciones intensas que, paradójicamente, conviven con el riesgo de incendios por las temperaturas previas.

Desde el Gobierno recordaron que los ciudadanos pueden reportar emergencias las 24 horas a través de la aplicación Alertas Corrientes o al número de contacto de Defensa Civil 379 450-4697.