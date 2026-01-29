Apuestas, bancos y consumo masivo: el mapa de los sponsors del fútbol argentino

El fútbol argentino dejó hace tiempo de ser sostenido únicamente por marcas históricas ligadas a la indumentaria o al consumo popular clásico. El mapa de sponsors de la Liga Profesional AFA 2026 muestra un cambio estructural en el financiamiento del deporte más convocante del país: el peso creciente del sistema financiero y del juego online redefine quiénes ponen el dinero y bajo qué lógica.

Según el sitio Marca de gol, el sector financiero explica el 43% de los patrocinios, convirtiéndose en el principal sostén económico de los clubes. Bancos, billeteras virtuales, fintech y empresas de servicios financieros aparecen asociados a camisetas, mangas, shorts y naming de estadios. La visibilidad del fútbol sigue siendo una plataforma central para disputar confianza, masividad y bancarización. En ese bloque, se encuentran clubes como Tigre, Argentinos, San Lorenzo, Platense, Instituto, Belgrano, Defensa y Justicia y Atlético Tucumán, entre otros.

Las apuestas, rubro que crece

En segundo lugar se ubica el casino online y las apuestas deportivas, que concentran el 21% del total. Se trata del rubro que más creció en los últimos años y que hoy atraviesa transversalmente a casi toda la liga. Marcas de betting ocupan espacios centrales en la indumentaria oficial y en la cartelería, en un contexto de vacío regulatorio y debate público creciente sobre su impacto social. En este ítem, figuran Boca, River, Racing, Independiente, Central y Newell´s.

Más atrás aparece un conglomerado de rubros ligados al consumo masivo, que incluye bebidas, alimentos, aromatizantes, electricidad, electrodomésticos y cadenas comerciales. Este bloque, diverso y fragmentado, sigue apostando al fútbol como canal de alcance federal, aunque con menor peso relativo que en décadas anteriores.

En los márgenes del esquema sobreviven sectores tradicionales como la construcción, la obra social y la industria pesada, que hoy tienen una presencia mucho más acotada. El contraste es evidente: el sponsor industrial perdió terreno frente a los servicios financieros y digitales, en sintonía con la transformación de la economía argentina.

La información también deja ver una asimetría entre clubes grandes y medianos. Mientras los equipos con mayor exposición concentran sponsors financieros y casas de apuestas de alcance nacional o regional, los clubes del interior o de menor presupuesto recurren a marcas locales, mutuales, cooperativas o empresas de cercanía.