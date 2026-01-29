Un conflicto por una vivienda terminó en un homicidio a tiros en el sur de Resistencia

Un violento enfrentamiento vinculado a la posesión de una vivienda derivó este miércoles en un homicidio a balazos en la zona sur de Resistencia. La víctima, un joven de 24 años, fue hallada sin vida con una herida de arma de fuego en inmediaciones de la Chacra 215, mientras que el presunto autor del disparo, de 29 años, fue detenido horas después.

El hecho ocurrió alrededor de las 18, cuando vecinos alertaron a la Policía tras escuchar detonaciones y encontrar a un hombre gravemente herido. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el joven ya no presentaba signos vitales. Desde un primer momento, las actuaciones permitieron establecer que el ataque se produjo en el marco de un conflicto previo entre las partes, relacionado con la ocupación de una vivienda.

Con el avance de las primeras diligencias, los investigadores lograron identificar rápidamente al sospechoso, a partir de testimonios recolectados en la escena y en el entorno del barrio. La hipótesis principal indica que la disputa escaló de manera violenta hasta culminar en el uso de un arma de fuego.

En el transcurso de la investigación, se produjo el secuestro de un automóvil Honda Fit color dorado, presuntamente vinculado al episodio, luego de que el padre del sospechoso se presentara de forma voluntaria en una dependencia policial. Además, en un procedimiento realizado en el barrio UPCP, la Policía incautó un revólver calibre 36, junto a cartuchos y una vaina servida, elemento que sería compatible con la mecánica del ataque.

Finalmente, cerca de las 21, el presunto autor fue aprehendido y puesto a disposición de la Fiscalía N° 14, que interviene en la causa. El expediente fue caratulado como “supuesto homicidio”, mientras continúan las pericias y medidas judiciales para reconstruir con precisión cómo se produjo el hecho y determinar el grado de responsabilidad del detenido.