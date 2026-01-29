Impacto de la natalidad: Corrientes tendrá 22 mil alumnos menos en primaria para 2030

El desplome de la natalidad en Argentina dejó de ser una proyección estadística para convertirse en un desafío inminente para las aulas. Según un reciente informe de Argentinos por la Educación y el Banco Mundial, la provincia de Corrientes enfrentará una transformación drástica en su sistema educativo: para el año 2030, habrá 22.139 alumnos menos en las escuelas primarias.

Aunque la cifra impacta, el escenario correntino es moderado en comparación con el promedio nacional. Mientras el país espera una contracción del 27% (1,2 millones de niños menos), Corrientes presenta una caída del 21,1%.

Esta brecha sitúa a la provincia en una posición menos crítica que jurisdicciones como la Ciudad de Buenos Aires (-34%) o Tierra del Fuego (-36,1%), donde el impacto demográfico será mucho más profundo.

El fin de las aulas pobladas

La caída de la matrícula reconfigurará el paisaje escolar. Si la gestión provincial decidiera mantener la estructura actual de secciones, el tamaño de las clases se reduciría de forma notable. En 2023, solo el 6% de los alumnos asistía a secciones de menos de 15 estudiantes; para 2030, ese grupo representará el 28%.

En contraste, las aulas con 25 a 29 alumnos, que hoy albergan al 18% de los chicos en la provincia, están en vías de extinción y se reducirán a un marginal 1%. Asimismo, la relación de alumnos por cargo docente —que en 2023 era de 14— pasaría a ser de 11 alumnos por docente, ubicando a Corrientes por debajo de la media nacional proyectada.

Dilema fiscal: ¿Ajuste o reasignación estratégica?

La contracción de la demanda educativa plantea un dilema de gestión sobre los recursos excedentes. El informe estima que, si Corrientes mantuviera los ratios actuales, en 2030 el sistema funcionaría con 1.064 secciones y 1.540 cargos docentes menos.

En términos financieros, esos cargos representan una masa salarial de $23.733 millones de pesos anuales (a valores de septiembre de 2025).

A nivel nacional, el "ahorro" potencial por la reasignación de cargos asciende a más de un billón de pesos, lo que enciende las alarmas sobre el destino de esos fondos.

Hacia una inversión de calidad

Los expertos advierten que achicar las aulas sin un plan pedagógico detrás puede ser una "inversión desfavorable". La evidencia internacional sugiere que reducir grupos que ya son medianos tiene efectos limitados en el aprendizaje.

La oportunidad para Corrientes reside en transformar esos $23.733 millones en "inversiones ventajosas". Entre las propuestas principales se encuentran:

Tutorías personalizadas: reasignar docentes para adaptar la enseñanza al nivel real de cada alumno.

Acompañamiento pedagógico: implementar sistemas de observación y retroalimentación docente.

Infraestructura: fortalecer el equipamiento tecnológico y los materiales didácticos.

El desafío para la administración provincial será evitar que el invierno demográfico derive en un ajuste inercial y lograr que la caída de la matrícula se traduzca en una mejora real de la calidad para quienes permanezcan en el sistema.