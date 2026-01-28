Patentes 2026: qué vehículos están exentos en Ciudad de Buenos Aires y cuáles deben abonarla a partir de este año

La AGIP informó que actualizaron la tabla de valuación fiscal, utilizada como base para el cálculo del impuesto automotor, y precisó que comenzaron a utilizarse los datos que publica la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA) para establecer los valores para el cobro de las patentes 2026. Es el único criterio que se aplica para definir la continuidad de las bonificaciones, independientemente del valor del auto.

En el corriente año entró en vigencia una parte del nuevo régimen aprobado por la Legislatura Porteña, que fijó un esquema temporal de beneficios para determinadas tecnologías, en la que las unidades eléctricas conservan la exención total.

Patentes en Buenos Aires y CABA: cuánto habrá que pagar y cómo serán los incrementos en 2026

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) detalló cuáles son los rodados que mantienen concesiones, qué vehículos mantienen beneficios parciales y quienes tendrán que empezar a tributar el dominio.

Patentes 2026 en Ciudad de Buenos Aires

El punto que concentra la mayor cantidad de consultas está vinculado a los vehículos híbridos, ya que en 2026 se comenzó a aplicar la segunda etapa del régimen establecido por la Ley 6825/2024, sancionada en diciembre de 2024.

Desde la AGIP señalaron que “no hay un aumento de la alícuota sino una actualización de la valuación de algunos modelos, especialmente de autos de mayor antigüedad, debido a que los valores estaban totalmente desactualizados”.

ARBA anunció que la patente se pagará de forma mensual en la provincia de Buenos Aires desde 2026

Qué vehículos quedan exentos del pago de la patente 2026 en la Ciudad de Buenos Aires

De acuerdo con la información oficial de la AGIP, durante el ejercicio fiscal 2026 continúan exentos del impuesto automotor en la Ciudad de Buenos Aires:

- Vehículos eléctricos, con exención del 100% del tributo.

- Personas con discapacidad, incluidos los vehículos destinados a servicios de transporte.

- Excombatientes de Malvinas.

- Vehículos con más de 25 años de antigüedad, que dejan de tributar.

- Autos híbridos, bajo condiciones específicas según valuación fiscal y antigüedad.

Patentes 2026 en CABA

ARBA volverá a cobrar impuestos a Patentes y Sellos en los Registros del Automotor

Desde el Gobierno porteño explicaron “que esta dinámica responde a la continuidad del esquema aplicado desde 2025, que reformuló el cálculo del impuesto con nuevas escalas y alícuotas”.

De acuerdo con datos oficiales, el 84% del padrón no registrará subas respecto de 2025: un 16% pagará menos de patente en 2026 y el 68% mantendrá el mismo nivel del tributo.

El 16% restante sí afrontará incrementos, vinculados principalmente a cambios en la valuación de los vehículos.

PM