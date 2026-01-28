La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) será este miércoles escenario de una nueva reunión clave del sindicalismo. El secretario general del gremio, Abel Furlán, recibirá a dirigentes de los sectores más duros de la CGT, que reclaman una postura más firme frente al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno de Javier Milei.

El encuentro está previsto para las 16 horas en la sede de la UOM, en la calle Alsina, y contará con la participación de referentes de más de una veintena de sindicatos, entre ellos Luz y Fuerza, Aceiteros, Personal Aeronáutico (APA), Pilotos (APLA), la Federación Obrera Ceramista (Focra) y los gremios de trabajadores viales, mineros y gráficos, entre otros.

Se trata de la continuidad de una reunión realizada la semana pasada, cuando estos sectores se declararon en “estado de alerta y unidad” frente a la iniciativa oficial y acordaron volver a encontrarse para definir líneas de acción concretas.

Entre las opciones sobre la mesa figura la posibilidad de adherir al paro nacional convocado por ATE y gremios aliados para el día en que el Senado trate el proyecto de “modernización laboral”, previsto para después de la primera semana de febrero.

También participarán del encuentro organizaciones que no integran formalmente la CGT, como el propio ATE, que buscará sumar a los sindicatos presentes a la medida de fuerza de los estatales, según indicaron fuentes gremiales.

La movida volvió a generar malestar en la cúpula cegetista, donde algunos dirigentes cuestionan a Furlán por avanzar de manera “inconsulta e inorgánica”, en contraste con la estrategia del triunvirato de la CGT, que apuesta a frenar el proyecto a través de gestiones políticas y diálogos informales con gobernadores y legisladores, evitando por ahora una escalada de conflicto en las calles.

Además, cuestionaron a la iniciativa del Gobierno al considerar que promueve una flexibilización laboral destinada a facilitar despidos en grandes empresas y a profundizar la crisis del sistema productivo argentino.

