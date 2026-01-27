Bullrich comienza a aceitar las negociaciones en el Senado para la Reforma Laboral

El oficialismo comenzará este miércoles a reunirse con los titulares de los bloques aliados en el Senado para negociar la Reforma Laboral que se tratará en las sesiones extraordinarias pautadas a partir del 2 de febrero.

Los encuentros, que en esta ocasión serán virtuales, estarán presididos por Patricia Bullrich, quien es la nueva líder del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, espacio que actualmente cuenta con 20 senadores.

En paralelo, el ministro del Interior, Diego Santilli, mantiene activas las reuniones con gobernadores en busca de apoyos y viajará esta semana a las provincias de Corrientes y Misiones para entrevistarse con los mandatarios Juan Pablo Valdés y Hugo Passalacqua, respectivamente.

De concretarse el respaldo de los mandatarios de Corrientes y Misiones, la suma de apoyos a la Casa Rosada para la reforma laboral ascendería a las gobernaciones de 10 provincias.

El Gobierno estima que ya consiguió el respaldo Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Alfredo Cornejo (Mendoza); Leandro Zdero (Chaco); Gustavo Sáenz (Salta); Marcelo Orrego (San Juan), Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro).

Sin embargo, varios de ellos transmitieron su preocupación por la modificación que introduce el proyecto de reforma laboral al Impuesto a las Ganancias y otros tributos coparticipables que reduce los fondos de las provincias. En ese sentido, uno de los gobernadores que condicionó el apoyo por razones fiscales fue el Juan Pablo Valdés de Corrientes.

Asimismo, la oposición manifestó que los cambios legislativos en materia tributaria deben ingresar por Diputados y no por el Senado como lo hizo esta iniciativa.

El poroteo de senadores

En este escenario, el oficialismo cuenta como seguros los 20 votos de LLA, los 3 del PRO, 1 de Luis Juez y 7 de la UCR (por Santa Fe, Mendoza, Chaco y Corrientes). Con lo que le faltaría muy poco para alcanzar el quórum de 37, que podría conseguirlo con la suma de las voluntades de algunos otros dialoguistas como Flavia Royón (Salta), Edith Terenzi, (Chubut), Julieta Corroza (Neuquén), Calos Espínola (Corrientes), Natalia Gadano y José María Carambia (Santa Cruz) o Carlos Arce y Sonia Rojas Decut (Misiones).

Por el contrario, se espera que no acompañen el proyecto de reforma laboral del Gobierno, los 21 integrantes del bloque Justicialista, 3 de Convicción Federal y los 2 del Frente Cívico de Santiago del Estero

La Libertad Avanza buscará sancionar durante febrero el proyecto de “Modernización” Laboral, la Ley de Glaciares y el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, además de la reciente incorporación de la Ley Penal Juvenil para bajar la edad de imputabilidad.

