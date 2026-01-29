"Parecés Miss Mundo": una diputada del PRO se cruzó con el abogado de la CGT por la reforma laboral

Este miércoles se produjo un intenso debate en el programa "A Dos Voces", emitido por el canal TN, que reunió a dirigentes políticos y especialistas con posiciones contrapuestas sobre la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. Participaron la diputada nacional del PRO Daiana Fernández Molero, el abogado de la Confederación General del Trabajo (CGT) Gustavo Ciampa, la diputada nacional del Frente de Izquierda (FIT) Myriam Bregman y Marcelo Duclós, biógrafo del presidente Javier Milei. El eje de la discusión giró en torno a la extensión de la jornada laboral, el rol de los sindicatos y los mecanismos para garantizar los derechos de los trabajadores.

Durante el debate, Fernández Molero protagonizó uno de los momentos más tensos al responder una intervención de Ciampa con una frase irónica. “Parecés una Miss Mundo”, lanzó la legisladora del PRO, en el marco de una discusión sobre los alcances y objetivos de la reforma laboral y el papel que cumplen los abogados vinculados a los gremios en los conflictos judiciales.

En ese mismo tramo, la diputada cuestionó con dureza la posición del abogado de la CGT y puso en duda la neutralidad de su postura. “Usted es el guardián del status quo. Está defendiendo la suya, que se dedica a cobrar de los juicios laborales”, afirmó, al acusarlo de sostener un esquema que, según su visión, impide modificaciones profundas en el mercado de trabajo.

Ciampa rechazó esas acusaciones y respondió que su intervención no estaba motivada por intereses personales, sino por una defensa integral del marco legal vigente. “No, defiendo los derechos humanos, al estado de derecho, los derechos de los trabajadores y los derechos de las organizaciones sindicales. Quiero una sociedad más racional, más justa, más equitativa”, sostuvo. Tras esa respuesta, Fernández Molero retomó el tono irónico al compararlo con las participantes del certamen de belleza Miss Mundo.

Debate sobre la jornada laboral

En otro pasaje del programa, el abogado de la CGT expresó su oposición a la posibilidad de extender las jornadas laborales y planteó una alternativa inspirada en experiencias aplicadas en otros países. “Si quieren un cambio ¿por qué no reducimos la jornada de trabajo para generar empleo? Vayamos hacia donde va el mundo”, propuso, al cuestionar la orientación de la reforma laboral debatida.

El intercambio continuó con una discusión específica sobre los límites diarios del tiempo de trabajo. Ciampa consideró que “es irrazonable llevar las jornadas de trabajo a las jornadas extenuantes de antes de 1919” y remarcó que no deberían admitirse esquemas que superen las ocho horas diarias, en referencia a conquistas históricas del movimiento obrero.

El formato del programa incluyó dos invitados a favor y dos en contra de la iniciativa oficial, una dinámica que fue explicitada durante la emisión. Además de Fernández Molero y Duclós, que respaldaron cambios en el sistema laboral, participaron Ciampa y Bregman con posturas críticas frente al proyecto del Gobierno.

Marcelo Duclós: “Este sistema laboral fracasó”

Desde una posición favorable a una transformación estructural, Marcelo Duclós sostuvo que “este sistema laboral fracasó” y cuestionó que, hasta el momento, se haya priorizado la intervención del Estado por sobre los acuerdos individuales entre empleadores y trabajadores.

Marcelo Duclós, biógrafo del presidente Javier Milei

El biógrafo del Milei señaló que en el mercado laboral “cada vez que hay una fuente de trabajo en la Argentina, hay una cola de una cuadra con 50 personas con su currículum debajo del brazo”.

Duclós agregó que la reforma laboral actualmente en discusión resulta limitada y consideró necesario avanzar hacia modificaciones de mayor alcance. “Creo que esta reforma es muy escueta en relación a lo que necesita la Argentina. Espero que sea solamente el primer paso y que se discuta algo mucho más ambicioso en el 2027”, expresó, y subrayó que el objetivo final debería ser “el acuerdo libre entre partes”.

Las críticas del Frente de Izquierda al sistema laboral

Por su parte, Myriam Bregman cuestionó el esquema laboral actual al señalar que permite situaciones que, a su entender, vulneran derechos básicos de los trabajadores. “El Estado ampara, por ejemplo, la llamada economía de plataformas, donde hay trabajadores que supuestamente son monotributistas y se pasan todo el día, todos los días, pedaleando o manejando un auto para una misma empresa”, afirmó durante su intervención.

La diputada del Frente de Izquierda recordó que su espacio presentó iniciativas legislativas para modificar el régimen vigente. “Por ejemplo, reducir la jornada laboral a seis horas y cinco días a la semana”, detalló. Ante esa exposición, Fernández Molero ironizó con la frase “El maravilloso mundo de Myriam”, a lo que Bregman respondió: “Sí, maravilloso, donde la gente puede ver a su familia y donde los pibes pueden estudiar”.

El cruce se profundizó cuando Duclós replicó que “eso se logra mediante la capitalización, no tu capricho”, y Bregman cerró ese tramo del debate con una crítica al enfoque general de la discusión. “Todo este humo es para no discutir el salario, que es el grave problema de la Argentina”, concluyó, al desplazar el foco hacia el poder adquisitivo de los trabajadores en el contexto económico actual.

