Accastello y De Rivas coincidieron en la necesidad de una autopista que conecte Río Cuarto, Villa María y San Francisco

El intendente de Villa María, Eduardo Accastello, y el de Río Cuarto, Guillermo De Rivas coincidieron “en la importancia de avanzar en la concreción de una autopista que conecte las ciudades de San Francisco, Villa María y Río Cuarto”, se informó oficialmente.

Accastello en Río Cuarto

Ambos jefes municipales consideraron que esa ruta nacional sería “una obra estratégica que permitiría fortalecer la integración regional, potenciar el desarrollo del sector productivo, mejorar la seguridad vial y generar nuevas oportunidades para las principales ciudades del interior provincial”.

Accastello visitó la ciudad del sur provincial en el marco de la presentación del 58° Festival Internacional de Peñas.

"Trabajamos en una agenda común de desarrollo para el sur y el centro de Córdoba. Me reuní en Río Cuarto con el intendente Guillermo de Rivas, donde coincidimos en la necesidad de mejorar la infraestructura de transporte que conecte nuestras ciudades", expresó en una publicación de la red social “X”.

“Una autopista que integre San Francisco, Villa María y Río Cuarto es clave para acompañar el crecimiento del sector productivo y generar más oportunidades”, enfatizó.

Bioetanol

“También nos comprometimos a impulsar el bioetanol como motor de empleo y desarrollo sustentable. Avanzar en un mayor corte de biocombustibles E15 que permitiría fortalecer nuestras economías regionales, cuidar el ambiente y crear trabajo local, como ya ocurre en otros países de la región”, explicó el intendente de Villa María.

Accastello destacó en el final de su mensaje que “cuando las ciudades trabajan juntas, la región crece”. “Ese es el camino: más integración, más producción y más futuro para Córdoba”, concluyó.

Tanto Villa María como Río Cuarto ocupan un rol estratégico en la cadena productiva del bioetanol. En Villa María se encuentra la planta AcaBio -ubicada sobre las rutas 9 y 2-, que funciona las 24 horas y recibe un promedio de 150 camiones diarios de maíz para su procesamiento, mientras que en Río Cuarto cuenta, entre otras empresas del sector, está la planta Río4, uno de los principales emblemas productivos en la materia.

