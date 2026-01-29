Infinito Water Park: cómo se armó el modelo comercial detrás del nuevo parque acuático

Infinito Water Park abrió sus puertas a mediados de enero con un desafío claro: introducir en el mercado un producto de gran escala que no tenía antecedentes directos en la región. “El mercado no estaba preparado para semejante proyecto”, reconoce Javier Martínez, director de Cúpula.biz y de Paseshow, dos empresas que tuvieron a su cargo la comercialización de sponsors y la venta de entradas del parque acuático.

Según explica, el arranque fue gradual, algo esperado para un emprendimiento de estas características. “Es un producto nuevo que nace y que tiene que crecer. Todos los días se ve la curva de crecimiento y eso es muy bueno”, señala. A eso se sumaron demoras propias de la envergadura de la obra y de factores climáticos que impactaron en el cronograma, aunque el parque ya se encuentra operativo y ofreciendo una experiencia que Martínez define como “realmente impactante”.

Desde el punto de vista comercial, la estrategia se apoyó en la incorporación de marcas líderes que acompañaran el lanzamiento. Entre los sponsors ya confirmados se encuentran Coca-Cola, y PepsiCo, especialmente en el segmento de snacks, además de empresas vinculadas a servicios críticos como energía, seguridad y prevención. En paralelo, avanzan negociaciones con cadenas líderes del rubro gastronómico para ampliar la oferta dentro del predio.

Martínez plantea que la actual es una temporada de transición, con la mirada puesta en una consolidación más fuerte hacia 2027. “Lo ideal hubiera sido arrancar fuerte en octubre o noviembre, pero no se pudo porque la obra no estaba terminada”, explica. En ese contexto, la venta anticipada de entradas aparece como una herramienta clave, un terreno en el que Paseshow ya cuenta con experiencia y know how.

Otro eje del modelo es la generación de nuevas ocasiones de consumo. El parque ya comenzó a captar celebraciones como cumpleaños infantiles y juveniles, y también eventos para públicos adultos, con propuestas que incluyen servicios de catering y experiencias a medida. “El mercado lo tiene que ir conociendo de a poco”, resume Martínez.

A ese ecosistema se sumará, en una siguiente etapa, la puesta en marcha de un domo para espectáculos, que permitirá ampliar la grilla de actividades más allá del verano y generar un flujo constante de público. “Todo eso va a nutrir un movimiento de gente que retroalimenta al parque”, concluye.

Con sponsors consolidados, nuevas experiencias en desarrollo y una estrategia comercial pensada en etapas, Infinito Water Park busca posicionarse como un nuevo punto de referencia turístico y de entretenimiento, con un modelo que recién empieza a mostrar su verdadero potencial.