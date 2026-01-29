Caída de la natalidad: Córdoba tendrá 77 mil alumnos menos en la primaria en 2030

Un informe de la organización Argentinos por la Educación revela que en 2030 la caída de la matrícula escolar será del 27% debido a la baja en la natalidad.

Por qué la caída de nacimientos impactará en la matrícula escolar: 2028, un año clave

Caída de la natalidad

“Va a haber 1.200.000 estudiantes menos en primaria, que es el 27%. Es un montón, pero por supuesto que esto se va a ver de manera distinta en cada provincia”, explicó el investigador Federico del Carpio.

“Para el caso concreto de Córdoba va a haber 77.000 alumnos menos en la primaria”, aseguró.

“Córdoba va a ser la cuarta provincia que en términos totales de cantidad de alumnos pierde más matrícula después de Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe”, precisó en declaraciones a Mitre Córdoba.

Cambios en las aulas

Además señaló que “esto, por supuesto, va a cambiar la configuración de las aulas por completo”.

“Hoy piensen que en promedio en el país tenemos 16 alumnos por cada docente, como un promedio del país. Esto va a pasar a ser de 12 alumnos por docente”, ejemplificó Del Carpio.

También consideró que el informe es una invitación “a repensar cómo se planifica el sistema educativo, cómo podemos hacer desde la gobernanza de la educación para pensar la organización escolar, que tiene que ver con cambios en infraestructura y en asignación de recursos, ya sean docentes, estudiantes o incluso las cuestiones físicas”.

“Hoy para que se den una idea de la gran cantidad de aulas de nuestras escuelas, el 45% más o menos tiene alrededor de 25 alumnos o más. Esto va a pasar a ser el 3% nada más que tengan más de 25 alumnos. Es un cambio impresionante. Es muy fuerte. La gran mayoría de las aulas van a tener menos de 20 alumnos”, detalló.

Para Del Carpio “hay otras cosas que se pueden empezar a pensar y que muchos de los sistemas educativos provinciales están pensando como reorganizar la oferta en los territorios, es decir, eventual fusión de aulas”.

“Si en una escuela tenemos la sección A y el B, que tienen pocos alumnos, se puede hacer una única aula que contenga a todos sus alumnos”, graficó.

Cuál será el rol de los docentes

“También se pueden hacer lo que son las inversiones más ventajosas, como se llama internacionalmente, que son aquellas que son costo efectivas pero que además está avalado que resultan realmente buenas para la educación, que tiene que ver con reasignar la función de los docentes hacia otro tipo de programas”, analizó Del Carpo.

Y luego completó: “Los más ventajosos son ponerlos en tutorías para que colaboren con el aprendizaje de los chicos más rezagados, tener más docentes apoyando esas situaciones, o también acompañamiento pedagógico de los docentes, tal vez con más experiencia, los mejores docentes a aquellos que están empezando”.

“Es un fenómeno que se está dando en todo el mundo. Estamos en un periodo de transición demográfica global”, subrayó el investigador.

“Es un fenómeno multicausal como todos los eventos, grandes eventos, episodios sociales esto viene con un montón de cuestiones tanto de la educación, el retraso de la maternidad en algunos sentidos y los cambios de conciencia en otros aspectos”, evaluó al referirse a la causas de la caída de la natalidad

“Desde Argentina por la Educación lo que más nos interesa es pensar de qué manera impacta en el sistema educativo, que efectivamente va a tener un impacto muy grande. Porque no quiero decir que sea inevitable, tal vez lo puede cambiar un poquito la proyección, pero definitivamente va a haber un cambio ahí en la composición de las matrículas que hay que prestar atención”, cerró Del Carpio.