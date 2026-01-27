Por qué la caída de nacimientos impactará en la matrícula escolar: 2028, un año clave

Javier Basanta Chao, titular de la Cámara de Instituciones Educativas Privadas de Córdoba, analizó el impacto de la caída de nacimientos en la matrícula escolar.

Caída de nacimientos

“En realidad ya se está empezando a notar. Si bien hoy la matrícula de las instituciones educativas en lo que respecta a nivel inicial y primario en las instituciones que conforman nuestra cámara tienen cupo completo”, explicó.

“Eso no implica que no se vayan dando determinados vestigios de que esto para el año que viene esto si va a empezar a disminuir mucho más fuertemente”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

El “pico más grande” en 2028

“Nosotros creemos que el pico más grande va a estar dado en el 2028. Porque antes lo que llevaba matricular un curso de nivel inicial en menos de una semana, hoy está llevando 40 días”, advirtió.

“Las mismas personas que iban a un determinado colegio, antes las mismas familias con sus descendientes y demás iban nutriendo esa comunidad. Hoy los colegios se nutren de otras comunidades que eligen ese colegio, que en algún momento quisieron aspirar a enviar sus hijos a ese colegio, y no pudieron porque no había cupo”, ejemplificó Basanta Chao.

“Hoy por hoy eso es lo que está dando. Y como mencionaba anteriormente va a ser muy fuerte en el 2028”, insistió.

“Cierre de servicios”

“El cierre de servicios educativo se va ir dando paulatinamente. El primer efecto se va a notar en la educación oficial en lo que denominamos nivel inicial de tres años. Ese ya sabemos que en 2028 se va a ver bastante complicado”, cerró Basanta Chao.