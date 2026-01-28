Frigorífico Logros inaugura envíos aéreos de carne a Portugal y ya proyecta Miami

En un movimiento que combina valor agregado, logística aérea y estrategia exportadora, el frigorífico Logros realizará este jueves el primer envío aéreo de carne vacuna desde Córdoba con destino a Portugal. Se trata de 4.100 kilos de tapa de cuadril, un corte refrigerado de alta calidad apuntado a restaurantes, parrillas premium y hoteles del mercado luso.

La operatoria se apoya en un esquema multimodal: la carga despega desde el Aeropuerto Internacional de Córdoba en un vuelo de Air Europa hacia Madrid y completa el trayecto por vía terrestre hasta Lisboa. El formato permite reducir tiempos, preservar la cadena de frío y elevar el estándar del producto en destino, una condición clave para competir en los segmentos de mayor valor del mercado europeo.

“La vía aérea para nosotros es clave porque nos permite ganar tiempo y calidad. Tener la mercadería en destino con mayor rapidez cambia todo: en 24 horas el producto puede estar en Europa, Estados Unidos o donde el cliente lo necesite, manteniendo la condición óptima de la carne. Ese diferencial logístico hoy es decisivo para competir en mercados exigentes y de alto valor, donde el tiempo y la frescura pesan tanto como el corte”, sostuvo Mariano Grimaldi, presidente de Frigorífico Logros.

Portugal, un socio en ascenso dentro de la UE

En los últimos años, Portugal ganó peso como destino estratégico para la carne argentina. Grimaldi precisó que “Portugal aparece como un mercado más que se suma a una estrategia que venimos construyendo hace más de 20 años. Siempre fuimos positivos y constantes: viajamos, promocionamos nuestros productos y abrimos mercados. Así llegamos a tener clientes en Alemania, España, África, Asia y Rusia. Portugal surge de ese mismo trabajo sostenido, del vínculo con clientes que confían en la planta y en la carne argentina, y de entender que cada destino nuevo es una oportunidad que se construye con presencia y continuidad”.

Córdoba como hub logístico

El envío inaugural también revaloriza la infraestructura aérea cordobesa. Exportar desde la provincia evita traslados terrestres de hasta 700 kilómetros a Ezeiza, que encarecen fletes, elevan riesgos viales y aumentan la huella ambiental. “Cuando no se completa un camión, el costo puede duplicarse o triplicarse”, advierten en la industria.

Siguiendo esa línea, Grimaldi confirmó que una vez que Aerolíneas Argentinas habilite la ruta Córdoba-Miami, se enviará mercadería a ese destino. “La conectividad aérea que está ganando Córdoba nos permite pensar distinto y descentralizar Buenos Aires. Antes dependíamos únicamente de Ezeiza; hoy podemos embarcar directamente desde Córdoba", sostuvo el empresario.

Y añadió: "Cuando se pongan en marcha los vuelos Córdoba–Miami, algo que ya tenemos proyectado, vamos a cargar productos hechos en Córdoba, con ganado cordobés, mano de obra cordobesa y frigorífico cordobés, y llevarlos directo a nuestra distribuidora en Miami. Eso abre una posibilidad de negocio enorme y confirma que el camino es agregar valor desde el origen y salir al mundo sin escalas innecesarias”.