Dal Poggetto: “La variable de ajuste es el salario de la clase media”

La economista Marina Dal Poggetto aseguró que la “variable de ajuste es el salario de la clase media” al analizar la actual coyuntura económica.

“El gobierno prioriza el ancla cambiaria y la desinflación por sobre la tasa de interés y el nivel de actividad”, agregó en declaraciones a Radio Rivadavia difundidas por NA.

El único empleo que crece en Argentina es el cuentapropismo informal, ni siquiera el monotributista

“La variable de ajuste es el salario de la clase media”

“El gobierno anterior pisaba las tarifas para que la gente pagara bienes caros. Ahora, con tarifas altas, si los precios de los bienes no comprimen, la variable de ajuste termina siendo el salario de la clase media, que ya no alcanza para cubrir prepagas o colegios”, explicó la directora de la consultora Eco Go.

“La actividad en noviembre estaba en los mismos niveles que el año anterior. Aunque la economía crecerá un 4,3% este año, será por el arrastre estadístico; hay sectores ganadores y perdedores, siendo la industria uno de los más rezagados”, evaluó.

“Argentina es pendular y siempre discutimos lo mismo. Los precios relativos eran absurdos: una economía cerrada con brecha alta, precios de bienes ridículamente caros y tarifas ridículamente baratas. Durante mucho tiempo no se preocuparon por el costo argentino, lo que justificó precios altos para todos”, recordó Dal Poggetto.

Para la mayoría, vivir con menos es la nueva normalidad

Ancla cambiaria

Para la economista “el gobierno actual sigue priorizando el ancla cambiaria y la desinflación por sobre la tasa de interés y el nivel de actividad”.

“Se prioriza el tipo de cambio y se abre la economía, en parte con el RIGI y bajando aranceles”, remarcó.

“El sector industrial dice que antes jugaba en Disneylandia. Podían fijar precios y cantidades con pesos baratos y protección. Ahora tienen competencia importada y un fuerte aumento de costos por las tarifas y servicios indexados. Esto está derivando en noticias de cierres de fábricas y despidos”, advirtió Dal Poggetto.