Tania Suárez declaró desde el Hospital San Roque, sigue internada y se esperan definiciones judiciales

La investigación por la desaparición de Tania Suárez sumó un paso relevante en las últimas horas, aunque el escenario judicial sigue abierto. La mujer prestó declaración ante la Justicia mientras continúa internada en el área de Salud Mental del Hospital San Roque, donde permanece bajo observación médica y sin una fecha definida de alta.

Según pudo confirmar ElDoce.tv, Tania aún se encuentra internada. La declaración se produjo durante la mañana y se extendió por varias horas, en un contexto cuidado y acompañado por profesionales de la salud.

Un relato con precisiones y vacíos

El relato permitió avanzar en la reconstrucción general de los días en los que estuvo ausente, aunque no despejó todos los interrogantes. Hay segmentos de ese período que Tania no logra reconstruir con precisión, una situación que los investigadores consideran relevante y que ahora está siendo analizada en conjunto con informes médicos.

En ese marco, pericias toxicológicas realizadas durante la internación abrieron una hipótesis que todavía no tiene confirmación oficial, pero indicaría la presencia de una sustancia que habría afectado su estado de conciencia.

También indicó información clave sobre dónde estuvo y con quién.

Mientras la investigación avanza, la situación judicial de Néstor Maldonado sigue siendo evaluada. Está imputado por privación ilegítima de la libertad, aunque su futuro procesal no está definido.