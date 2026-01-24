Caso Tania Suárez: la defensa pidió la excarcelación del acusado y denunció una “manipulación emocional y económica”

La causa que investiga el episodio protagonizado por Tania Suárez, la mujer que fue hallada golpeada y maniatada en La Cumbre tras haber sido denunciada como desaparecida, sumó un nuevo capítulo judicial. El hombre detenido por el caso, N. M., de 57 años, declaró durante casi cinco horas ante la Justicia en los Tribunales de Cosquín y, tras la indagatoria, su defensa solicitó formalmente la excarcelación.

El acusado negó haber participado de un secuestro y aseguró haber sido víctima de una manipulación prolongada, tanto emocional como económica. Su abogado, Carlos Nayi, afirmó que el vínculo con Suárez se habría iniciado en 2022 a través de redes sociales y que se mantuvo activo hasta el mismo día en que la mujer desapareció. “Está absolutamente quebrado, en la ruina económica y psicológica”, sostuvo el letrado tras la audiencia.

Una relación previa y pruebas aportadas

Según la versión de la defensa, el vínculo entre ambos no fue ocasional ni reciente. Nayi aseguró que su cliente aportó conversaciones y registros que demostrarían un contacto sostenido hasta el domingo 11 de enero, fecha en la que se activó la búsqueda de la mujer.

Córdoba lidera el ranking nacional de encarcelamiento con 377 presos cada 100 mil habitantes

Durante la declaración, el acusado insistió en que Suárez habría simulado el ataque y que ese comportamiento se habría repetido en otras oportunidades a lo largo de la relación. En ese marco, el defensor pidió que la Justicia investigue posibles falsedades en el relato de la denunciante.

“Perdió todo para ayudarla”

Uno de los ejes centrales de la defensa fue el impacto económico que, según planteó, sufrió el detenido. Nayi detalló que su cliente se habría desprendido de bienes personales —una moto, muebles, una bicicleta y equipos de sonido— con el objetivo de asistir económicamente a la mujer.

“Vendió absolutamente todo para ayudarla, siempre frente a excusas vinculadas a urgencias personales”, señaló. Incluso, sostuvo que el día del hecho el encuentro se produjo luego de reiterados pedidos de Suárez, quien habría invocado situaciones límite para lograr verlo.

“No estaba amordazada, las bolsas estaban debajo de ella”: el testimonio del bombero que encontró a Tania

Tras la indagatoria, la defensa solicitó la libertad del acusado, argumentando que se cumplen los requisitos legales y que la detención responde a una situación que, según su versión, fue prefabricada. “Se está resolviendo y esperamos una definición a más tardar el lunes”, adelantó Nayi, quien remarcó que buscarán avanzar “hasta las últimas consecuencias” contra quien haya mentido y engañado a la Justicia. El acusado también afirmó que la mujer sabía que estaba siendo buscada y que incluso le habría pedido que alertara a los Bomberos sobre su presencia, una versión que ahora es analizada por los investigadores.

Familiares del detenido respaldaron públicamente su relato y señalaron que, desde que comenzó la relación, su vida se desmoronó: perdió su trabajo como mozo, acumuló deudas y fue desalojado del inmueble que alquilaba.

Por el momento, Tania Suárez no prestó declaración, ya que continúa internada y no se encuentra en condiciones emocionales de hacerlo. Su testimonio es considerado clave para esclarecer el caso y definir el rumbo de la investigación.