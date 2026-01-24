Chiarella abrió la Casa Radical y desató el debate que la UCR cordobesa venía postergando

Córdoba fue el escenario elegido por Leonel Chiarella para dar el puntapié inicial a su primera gira federal y, al mismo tiempo, abrir una discusión que el radicalismo cordobés venía postergando. En la Casa Radical, ante unos 500 dirigentes, militantes y afiliados, el presidente de la UCR nacional logró aglutinar a los polos enfrentados de la interna boina blanca, en un encuentro atravesado por críticas, pases de factura y reclamos de renovación en la catarsis colectiva. No obstante, se celebró la apertura al diálogo con las bases y se demandó poner fin al internismo.

El territorio no fue casual. Córdoba concentra 170 intendentes radicales, una estructura clave para cualquier proyecto nacional, pero también una de las internas más duras del partido. El debate fue áspero desde el inicio y, por momentos, rozó el desborde. “Estuvimos cerca de los sillazos”, ironizó un dirigente opositor al cierre del encuentro.

La militancia de base -los llamados boina blanca sin chapa- fue la protagonista excluyente. Y el aplausómetro de la crítica marcó un nombre propio: Marcos Ferrer, titular de la UCR Córdoba, fue el principal blanco de los cuestionamientos por no haber abierto antes la discusión interna a la totalidad del radicalismo con tonada.

“Me alegra que se haya abierto la Casa Radical para debatir, pero este debate tiene que ser con todos”, lanzó una militante, en un comentario filoso dirigido a Ferrer que desató los aplausos. El reclamo se repitió con fuerza: recuperar los valores históricos del radicalismo, renovar la dirigencia y hablar primero de partido antes que las candidaturas.

La escena dejó en claro el malestar acumulado. “Tenemos siete candidatos a intendente y uno a gobernador, pero todavía no elegimos autoridades partidarias”, reclamó un militante, poniendo el foco en la interna que se definirá en mayo, cuando se elija la nueva conducción del Comité Provincia, clave para el armado rumbo a 2027.

Ante el reclamo insistente de convocar a internas, Ferrer ratificó que la decisión ya está tomada y adelantó que en la reunión de febrero de la cúpula radical se presentará un cronograma tentativo para la elección de autoridades. “No debe haber prórroga de mandatos”, advirtió un histórico militante, sintetizando una de las principales demandas de las bases.

Otro afiliado pidió “sacar todos los trapitos al sol” y terminar con la interna de cúpula. “Si seguimos jugando a la chiquita, no vamos a meter ni un concejal”, advirtió, en una crítica directa al internismo crónico que terminó en una implosión en las legislativas del año pasado. Entre los asistentes, un dirigente alineado con el deloredismo advirtió que la "tribuna" estuvo dominada por el mestrismo, una lectura que surgió a partir de las duras críticas dirigidas a Ferrer y que sumó una nueva capa a la disputa interna.

Mensaje de Chiarella

En este clima cargado, Chiarella optó por bajar decibeles, pero no le esquivó a la rosca local. Con un discurso conciliador, pidió dar el debate y buscar consensos. “Yo creo que es necesario que nos juntemos a escucharnos. Cada uno con sus posturas, cada uno con sus verdades, pero creo en la posibilidad de encontrarnos”, sostuvo.

El radical santafecino -hombre de confianza de Maximiliano Pullaro- reivindicó que la UCR no cree en liderazgos mesiánicos ni unipersonales, sino en construcciones colectivas, y planteó la necesidad de fijar posiciones comunes del partido frente a los grandes debates nacionales.

“Cada radical, en cualquier punto del país, tiene que poder decir: esto es lo que piensa la UCR”, afirmó, y dejó una reflexión para el análisis puertas adentro: “Vamos a priorizar el diálogo y la construcción de posturas comunes que representen al radicalismo, porque creemos que esa es la forma de construir un proyecto de poder que exprese a la mayoría de los argentinos”, dijo Chiarella, en un tono de autocrítica, al reconocer que el partido fue elegido en otro momento de la historia y que luego dejó de representar una parte de la sociedad.

“Tenemos que encontrarnos los radicales”, fue la síntesis de su mensaje en Córdoba al celebrar el debate entre los boina blanca.

Presencias y ausencias

Chiarella estuvo flanqueado por Ferrer, la secretaria general nacional Piera Fernández, los cordobeses que integran la cúpula nacional Javier Bee Sellares, Ramón Mestre y Elisa Caffaratti, el jefe del bloque radical en la Unicameral Matías Gvozdenovich y el titular del Foro de Intendentes Rubén Dagum.

La ausencia de Rodrigo de Loredo no pasó inadvertida, aunque no fue leída como un desaire: participaron dirigentes, legisladores e intendentes que responden al ex diputado nacional, incluido Ferrer y Caffaratti, de su círculo más cercano. Chiarella y De Loredo mantienen diálogo fluido desde la asunción del santafesino, con contactos telefónicos previos al homenaje a Don Arturo Illia en Cruz del Eje y al encuentro en Casa Radical.

También se lo vio a Mario Negri, que tuvo un paso breve por al auditorio, y a Jorge Sappia, junto a dirigentes alfonsinistas de Más Radicalismo, el espacio opositor interno a De Loredo. Asimismo, la Franja Morada dijo presente.

“Este tipo de encuentros fortalecen el diálogo entre las distintas generaciones del partido y nos permiten proyectar una UCR con futuro, que honre su historia y esté preparada para los desafíos del presente y del mañana”, afirmó Bee Sellares. En esa línea, enfatizó que “el radicalismo no puede resignarse a ser espectador” y llamó a recuperar la vocación de gobierno, con equipos, formación política y dirigentes preparados para asumir responsabilidades en todos los niveles del Estado. “Gobernamos cinco provincias y más de 500 municipios. La UCR es un partido competitivo”, remarcó.

Intendentes, territorio y 2027

Antes del cónclave partidario, Chiarella se reunió con 50 intendentes radicales en la sede del Foro. Allí, Mestre llamó a “hacer una raya y arrancar de nuevo”, al bajar el tono de la confrontación. Pidió buscar el acuerdo interno, pero sostuvo que si no se logra se irá a internas.

El cierre en Casa Radical estuvo a cargo de Gvozdenovich, quien puso el foco en el poder territorial de los 170 intendentes radicales en Córdoba como base para el armado de 2027. “Tenemos que ordenarnos y arreglar nuestros propios quilombos”, dijo, al poner a salvo a Chiarella de la rosca radical con tonada, al tiempo que llamó a volver a la calle y recuperar el vínculo con la sociedad.

El paso por Córdoba se inscribe en la estrategia de Chiarella de recorrer en los primeros 100 días al frente del Comité Nacional las provincias donde gobierna el radicalismo y los distritos con fuerte peso territorial.

Su gira federal arrancó por San Luis y Córdoba. Sus movimientos en la provincia mediterránea dejaron claras señales políticas en Cruz del Eje y la ciudad capital. Este sábado estará junto al gobernador Maximiliano Pullaro en el Festival de Cosquín, y el 27 de febrero participará en Santa Fe del encuentro nacional de intendentes radicales.

El mensaje final del nuevo presidente de la UCR apunta a ordenar el partido, buscar su reposicionamiento a nivel país y salir a hablar de los problemas reales de la sociedad. “Hablar hoy de 2027 es poner el carro delante del caballo”, sintetizó un interlocutor muy cercano a quien encabeza la conducción nacional.