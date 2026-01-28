 “Soy mestiza” encabeza las nominaciones a los Premios Carlos 2026

La temporada en Villa Carlos Paz vuelve a ordenar su agenda alrededor de los Premios Carlos, el reconocimiento municipal que destaca lo más relevante del verano en teatro, música y humor. La nómina de nominaciones de 2026 confirma el buen momento de los espectáculos de gran formato y la presencia sostenida del humor en múltiples salas.

Nominados a los Premios Carlos 2026

En ese marco, “Soy mestiza” se ubica al frente con 15 nominaciones, mientras “Trum malambo” suma 10 y el tramo teatral encuentra a “Corto-circuito” y “Ni media palabra” entre los más postulados. A continuación, el top y el listado completo de obras con sus categorías.

Top de nominaciones

1) Soy mestiza — 15

Sonido; labor humorística (Alejandro Diagostino); show musical; cantante femenina (Mariana Clemenceau); show humorístico-musical; escenografía virtual; iluminación; vestuario; dirección de espectáculo (Ángel Carabajal); cuerpo de baile; ejecución musical en vivo; bailarín (Javier Leiva); bailarín (Emiliano Luna); bailarina (Cynthia Campano); producción.

2) Trum malambo — 10

Labor humorística (Alejandro Teruel); cantante masculino (Julián Bisotto); show humorístico-musical; iluminación; vestuario; dirección de espectáculo (Facundo Lencina); cuerpo de baile; bailarín (Facundo Lencina); bailarina (Camila Urquiza); bailarina (Belén Medina).

3) Corto-circuito — 8

Diseño escenográfico; actor de reparto (Sebastián Almada); actriz de reparto (Viviana Saccone); dirección teatral (Diego Ramos); atracción (Julieta Poggio); comedia; revelación (Ana Paula Buljubasich); actor (Pedro Alfonso).

4) Ni media palabra — 7

Libro; diseño escenográfico; actor de reparto (Mariano Martínez y Bicho Gómez); dirección teatral (Nicolás Cabré / Rocío Pardo); comedia; actor (Nicolás Cabré).

5) Suspendan la boda, la magia continúa — 7

Diseño escenográfico; actor de reparto (Roly Serrano); iluminación; dirección teatral (Eva Halac); atracción (Nacho Castañares); comedia; actriz (Noelia Vélez).

6) El cuarto de Verónica — 6

Libro; actor de reparto (Adrián Lazare); actriz de reparto (Tamara Marioni); dirección teatral (Adrián Lazare); actor (Fabián Aste); actriz (Silvia Kutika).

7) Es complicado — 5

Libro; dirección teatral (Ernesto Medela); comedia dramática; actor (Pablo Alarcón); actriz (Claribel Medina).

8) Un cacho de mi vida — 5

Sonido; show musical; cantante femenina (Elena Guarner); cantante masculino (Marcelo Iripino); ejecución musical en vivo.

9) Filomena Marturano — 5

Libro; actriz de reparto (Elisa Anchino); espectáculo cordobés; comedia dramática; actriz (Stefani Curró).

10) Cuentos y canciones de María Elena Walsh — 5

Espectáculo musical infantil; actuación masculina (Julián Pucheta y F. Massuco); actuación femenina (Maite Valdés y Flavia Pereda).

El listado completo

- 4 nominaciones: Épico legendario; Sueño de una noche de rock (dirección de espectáculo: Chacho Garabal); Qué cacho de show (atracción: Matías Ramírez; Mago Raffer); Magnyfico show, la leyenda continúa (actor transformista: Pablo Rey; atracción: Thiago Rey); Felices los 4 (actor: Alejandro Müller; actriz: Betina Capetillo).

Nancy Anka, Íntimo; Chau señor Miedo (revelación: Máximo Girardi); Viaje jurásico 2 (actuación masculina: Diego Cabaña; actuación femenina: Valentina Otero); Monster Buu Band (actuación femenina: Flavia Liserre y Agostina Becco); Cocodrilo, el gran show (labor humorística: Alejandro Souza; cantante femenina: Natalia Roques); Choriando al futuro (humorista: Miguel Martín); Florigonal (humorista: Gladys Florimonte y Sergio Gonal); Caos de risa (humorista: Fernando Pailos y Carla Dogliani); Noche del cuarteto (revelación: Thiago Abregú); Con risas vivir (actor transformista: Javier Hong y Miami Glam). - 2 nominaciones: Pirulo en el aire; Cantame una historia; Elianna – Kantarsis / Kantarsis; Solo tango; Super cachorros: el poder de la imaginación.

Pirulo en el aire; Cantame una historia; Elianna – Kantarsis / Kantarsis; Solo tango; Super cachorros: el poder de la imaginación. - 1 nominación: Argentinos hasta la muerte; Circo Marisko, Monoargentum; Cuervo, el límite es el agua; El circo de luz; El experimento de la semana blanca; El show de Sofy; Es por ahí (humorista: Camilo Nicolás); Guardianes de sueños; K-pop vs brainrots (Las); Manos que hablan; Peñalma; Rotos de amor; Sandro, el homenaje; Verano con Solcito; Ya suena Bandín.

Cómo seguir la ceremonia

La entrega de los Premios Carlos 2026 ya tiene su hoja de ruta confirmada por la Municipalidad de Villa Carlos Paz. La cita será este lunes 2 de febrero en los jardines del Hotel Eleton (ubicado en Virgilio y Constantinopla, barrio Villa del Lago), un escenario que vuelve a recibir a las estrellas tras las exitosas ediciones anteriores.

La alfombra roja iniciará a las 19:00 hs, momento en que los elencos lucirán sus diseños ante la prensa acreditada y los fanáticos que se acerquen a las inmediaciones del hotel.

El inicio formal de la Ceremonia de Premiación está previsto para las 20:00 hs. La gala contará con la conducción de Agustina Vivanco (Cadena 3) y Marcelo Arias, una dupla que ya es marca registrada de la premiación.

Para quienes no puedan asistir al Hotel Eleton, la transmisión multiplataforma permitirá seguir cada estatuilla en tiempo real:

- Radio: Transmisión central de Cadena 3 Argentina en todas sus frecuencias.

en todas sus frecuencias. - Televisión: Se espera la cobertura a través de la TV Pública como parte del ciclo Festival País, llevando el brillo de la Villa a todo el territorio nacional.

como parte del ciclo Festival País, llevando el brillo de la Villa a todo el territorio nacional. - Streaming y Redes: Los sitios web oficiales de Cadena 3, Heat y La Popu emitirán la gala por streaming. Además, habrá una cobertura especial con contenido exclusivo en las cuentas de Instagram y X de los organizadores.

El voto del público

Cabe recordar que, mientras el jurado técnico define los ganadores de las categorías principales, el Carlos de la Gente sigue abierto. Los interesados pueden emitir su voto a través de los portales web de las radios mencionadas hasta el mediodía del lunes, permitiendo que el público sea el "jurado número 15" de esta temporada.