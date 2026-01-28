Luis Juez sobre la imputabilidad de adolescentes: "No hay que romantizar la delincuencia"

El senador nacional Luis Juez sostuvo que “no hay que romantizar la delincuencia” al referirse al proyecto de baja de la edad de imputabilidad a los adolescentes que cometan delitos.

Caso Jeremías Monzón

“¿Vos viste el video de los chicos esos que apuñalan a la criatura en el galpón en Santa Fe? Porque supuestamente había subido el video de una pibita ahí en una actividad indiscreta. ¿Vos viste el video de los chicos esos que apuñalan, que el pibe le pide que le peguen un tiro que no lo hagan sufrir?”, se preguntó en diálogo con SRT Media.

“Miralo y después me preguntás si un pibe de 14 años puede o no comprender la criminalidad del acto”, agregó al recordar el caso de Jeremías Monzón, el chico de 15 años asesinado a puñaladas en Santa Fe.

“No voy a romantizar la delincuencia”

“No voy a romantizar la delincuencia. Hoy un pibe de 14 años sabe perfectamente cuando es un hecho delictivo, sabe que si sale con un fierro en la mano, sabe que si le pega un jubilado”, aseveró el senador del Frente Cívico cordobés.

Ademá señaló que “después” se pueden discutir “cuestiones técnicas como la modalidad, de cómo sería la implementación”.

“Todas esas cuestiones las podemos discutir pero no, a esta altura, eso no lo discute más el mundo

Cuando digo el mundo, no lo discute más Bolivia, Uruguay, Chile, Paraguay. No lo discute ningún país de los que nos rodean”, enumeró.

“Es una discusión solamente que en la Argentina por alguna cuestión romántica queremos seguir sosteniendo”, concluyó Juez.