Rosa González Rincón, la prófuga de Generación Zoe, fue detenida en Venezuela tras cuatro años en fuga

Tras cuatro años de eludir los radares internacionales, la suerte de Rosa María González Rincón se terminó en la frontera venezolana. La mujer, señalada como el "cerebro técnico" detrás del esquema de Generación Zoe, fue capturada por Interpol en San Cristóbal, estado de Táchira.

Con apenas 30 años, González Rincón era considerada por los investigadores como la prófuga más buscada de la causa que tramita en Villa María, Córdoba. Tenía una alerta roja de Interpol y pedidos de captura tanto de la fiscalía cordobesa como de tribunales porteños.

Según reconstrucciones judiciales y testimonios incorporados al expediente, González Rincón fue quien diseñó los algoritmos que se presentaban como el motor de ganancias extraordinarias para los inversores. Esos sistemas prometían rendimientos mensuales muy por encima de cualquier parámetro del mercado financiero tradicional.

Durante el auge de Zoe, Leonardo Cositorto la mostraba como un ejemplo de talento interno. En charlas y videos promocionales, pasó de elogiar su "mente brillante" a denunciarla por asociación ilícita.

Actualmente, la acusación es concreta: Cositorto sostiene que González Rincón huyó con 611 bitcoins durante el desmoronamiento del holding en 2022. Lo que en ese entonces representaba un capital de 23 millones de dólares, hoy, con la apreciación de los activos digitales, se traduce en una fortuna que roza los 56 millones de dólares.

Tras la caída de Generación Zoe, González Rincón volvió a desaparecer. Pero, según consta en investigaciones periodísticas citadas por Clarín, no dejó de operar en el mundo financiero informal. Semanas después del colapso, habría lanzado un nuevo broker, Kurzena Limited, con sede en el paraíso fiscal de San Vicente y las Granadinas.

El esquema ofrecía retornos del 5% mensual mediante bots de trading. No obstante, el sistema volvió a fallar, dejando un perjuicio estimado en 300.000 dólares. Según lo reconstruido por Clarín, uno de esos inversores habría divulgado información sobre su paradero, y así fue que lograron localizarla.

La detención de González Rincón no implica, por el momento, una resolución del proceso judicial. Argentina no mantiene relaciones diplomáticas con Venezuela, no tiene embajada en Caracas y carece, por ahora, de un país intermediario que gestione la extradición.