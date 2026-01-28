Una hermosa isla caribeña, libre de huracanes y donde hablan español, se posiciona fuerte en el mercado argentino

Hace poco más de una década visité por primera vez la isla de Curaçao. En ese momento, las autoridades de ese destino caribeño nos contaban que estaban conformes con la cantidad de visitantes argentinos, que se incrementaba año tras año, y había superado los 8.000 turistas de esa nacionalidad, la mayoría llegados a bordo de cruceros.

Ahora, según la Oficina de Turismo de Curaçao, casi 23.000 pasajeros argentinos visitaron la isla durante 2025, un 139% más que en 2024, mientras que para este año proyectan un crecimiento del 26%, con el arribo de alrededor de 29.000 argentinos.

El fin de semana dejó un balance muy positivo según las estadísticas de Turismo

Los números pueden parecer menores ante otros destinos caribeños, pero lo concreto es que el sólido desempeño del mercado argentino forma parte de un año histórico para la isla a nivel global, ya que en 2025 alcanzó un récord de 788.427 turistas hospedados, un crecimiento interanual del 13% en comparación con 2024.

Un mercado de rápida expansión

Este crecimiento ubica a Argentina entre los mercados de más rápida expansión de Sudamérica y la convierte en un pilar estratégico dentro del desarrollo turístico del destino. El director de la Oficina de Turismo, Muryad de Bruin, lo confirma: “Argentina se ha convertido en uno de los mercados con mayor crecimiento y proyección para Curaçao. De cara a 2026, estimamos recibir alrededor de 29.000 visitantes argentinos, un número que refleja la relevancia estratégica de este mercado en el desarrollo y posicionamiento sostenido del destino”.

Carnaval 2026: los destinos más buscados por los argentinos y el lugar que ocupa Villa Carlos Paz

El sólido desempeño del mercado argentino forma parte de un año histórico para el destino a nivel global. Durante 2025, Curaçao alcanzó un récord de 788.427 turistas hospedados, un crecimiento interanual del 13% en comparación con 2024.

Diciembre de 2025 marcó un nuevo récord para Curaçao, con 80.891 turistas hospedados, convirtiéndose en el mes con mayor número de llegadas registrado hasta el momento. Este resultado representa un crecimiento del 10% en comparación con diciembre de 2024 y confirma la solidez del desempeño del destino en los principales mercados emisores.

Para Elaine Francisca, gerente Regional Sudamérica, “el crecimiento regional también se refleja en mercados que comienzan a descubrir los atributos de Curaçao como una alternativa diferente dentro del Caribe. En el caso de Perú, durante 2025 se registró un crecimiento del 156%, marcando un fuerte salto en el interés por la isla. De cara a 2026, se proyecta que tanto Chile como Perú alcancen los 8.500 pasajeros, con una expectativa de crecimiento del 39% para el mercado chileno y del 32% para el peruano. Ambos países se perfilan como mercados emergentes con alto potencial, impulsados por el atractivo de una isla que combina playas caribeñas con una identidad europea y multicultural”.

A solo 20 kilómetros de Córdoba se vive una escapada cervecera ideal para el fin de semana

Un destino sin huracanes

Pequeña en tamaño, pero amplia en alternativas, esta isla del sur del Caribe se distingue por su diversidad cultural, con la convivencia de más de 55 nacionalidades —incluidas la holandesa, la española y la portuguesa— y cuatro idiomas oficiales: papiamento, neerlandés, inglés y español. En oportunidad de mi primera visita, era fortuito encontrar alguien que hablara fluidamente el español.

A esto se suma una propuesta que combina más de 35 playas de aguas cristalinas y arenas blancas y suaves, gastronomía, arte, vida nocturna y una activa agenda cultural.

En ese recorrido, Willemstad —capital y Patrimonio de la Humanidad de la Unesco— se destaca como uno de los principales puntos de conexión para los viajeros argentinos, gracias a su arquitectura colorida, su escena urbana y su oferta en crecimiento de boutiques, restaurantes y cafés al aire libre. Además, su ubicación fuera del cinturón de huracanes le permite ofrecer condiciones climáticas estables durante todo el año, un factor clave para la planificación de viajes internacionales.

Coplera salteña en el Festival de Cosquín: "No nos quedemos calladitos porque el silencio es lo peor que nos puede pasar"

El enfoque del destino también ha sido reconocido a nivel internacional. En 2025, Curaçao fue galardonado en los Best Travel Awards 2025, un reconocimiento por su visión a largo plazo, su enfoque estratégico y su capacidad de acompañar al viajero. El premio resalta el trabajo de ir más allá del turismo tradicional, priorizando propuestas que conectan con las motivaciones reales de quienes la visitan.

Otro atractivo que suma para el posicionamiento de Argentina como mercado proveedor para el destino, es la conectividad con la isla, ya que desde Córdoba, Buenos Aires, Rosario, Mendoza, Tucumán y Salta hay vuelos con Copa Airlines vía Panamá, a los que se suman las rutas de Avianca vía Bogotá y Latam vía Perú (vuelo estacional hasta marzo).