Bancor sostiene la movida festivalera del verano

Más de 230 mil personas participaron de la 60° edición del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, que volvió a consolidarse como uno de los eventos culturales más convocantes del país. En ese marco, Bancor se posicionó como líder en la venta de entradas con tarjeta, ya que el 70% de las compras financiadas se realizaron con Cordobesa.

El fuerte desempeño se explicó, en gran parte, por la propuesta de financiación que Bancor mantiene en los principales festivales de Córdoba, con la posibilidad de abonar entradas en hasta seis cuotas sin interés. Esta herramienta permitió ampliar el acceso del público a los espectáculos y fortalecer la presencia del banco en los eventos masivos del verano.

Desde la entidad destacaron que su participación como sponsor estratégico responde a una política institucional orientada a acompañar al turismo y la cultura como motores de la economía regional.

Con los resultados obtenidos en Jesús María, Bancor reafirma su posicionamiento como el principal banco de los festivales de la provincia y anticipa que continuará impulsando propuestas de financiación competitivas durante toda la temporada estival.

Más eventos y beneficios

Además de Jesús María, la promoción de seis cuotas sin interés con Cordobesa crédito se encuentra vigente en otros eventos destacados como:

Festival Nacional del Folklore de Cosquín

de Cosquín Cosquín Cuarteto

Festival de Peñas de Villa María

de Villa María Fiesta Nacional de la Familia Piemontesa en Luque

en Luque Fiesta Nacional del Trigo en Leones

en Leones Festival del Humor, la Buena Mesa y la Canción en San Francisco

en San Francisco Festival Provincial de la Palma en San Francisco del Chañar

El beneficio también se extiende a teatros y espectáculos de la temporada 2026, incluyendo salas como Luxor, Holiday, Libertad, Candilejas, Wo y del Lago, además del show de Rufus Du Sol en La Fábrica Arena.

A estas iniciativas se suma un reintegro de hasta 500 pesos en peajes de la red Caminos de las Sierras para quienes abonen mediante la billetera virtual Bezza o con tarjetas Cordobesa, tanto de débito como de crédito, con el objetivo de fomentar las escapadas turísticas por el interior provincial.