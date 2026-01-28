Cáncer en Argentina: el 40% de los casos podrían prevenirse evitando factores de riesgo clave

Cada año, el país enfrenta una cifra inquietante: se detectan más de 130.000 nuevos casos de cáncer, según datos del Global Cancer Observatory. Este volumen de diagnósticos posiciona a la Argentina en el quinto lugar de América Latina y refleja una incidencia calificada como medio-alta a nivel mundial. Sin embargo, los especialistas insisten en que este escenario no es inevitable. La clave para revertir la tendencia no reside solo en la tecnología médica, sino en la modificación de conductas cotidianas que actúan como disparadores de la enfermedad.

El reporte de los organismos de salud identifica al tabaquismo, la mala alimentación, el sedentarismo y el consumo de alcohol como los principales responsables de la carga oncológica en el país. Argentina presenta particularidades alarmantes: ostenta el porcentaje más alto de la región en casos atribuidos a la obesidad (6,8%) y una de las tasas de incidencia por consumo de alcohol más elevadas del continente (3,5%).

A este panorama se suma el factor infeccioso. Cerca del 8% de los tumores registrados en el territorio nacional se vinculan con patologías como el VPH o la Hepatitis B. En estos casos, la medicina cuenta con herramientas de prevención primaria definitivas: las vacunas gratuitas incluidas en el Calendario Nacional. No obstante, la persistencia de estos diagnósticos revela una brecha entre la disponibilidad del recurso sanitario y la concientización efectiva de la población.

"Cuando el cáncer se detecta a tiempo, el tratamiento suele ser más simple, mejor tolerado y más efectivo. No es lo mismo tratar una lesión pequeña que una enfermedad avanzada", asegura el Dr. Claudio Martin, presidente de la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC). La detección precoz no es solo una recomendación; es el factor que determina un pronóstico favorable en el 90% de los casos de tumores de alta frecuencia, como los de mama o colon.

El mapa de la enfermedad en Argentina se concentra mayoritariamente en cuatro tipos de cáncer:

Cáncer de mama: Es el de mayor prevalencia en mujeres, con más de 22.000 casos anuales, representando el 32,1% del total de diagnósticos femeninos.

Cáncer de colon: Con unos 15.800 casos, afecta a ambos sexos y es uno de los más evitables mediante colonoscopías o tests de sangre oculta que detectan lesiones precursoras.

Cáncer de pulmón: Registra más de 12.000 casos anuales y mantiene un vínculo ineludible con el tabaquismo.

Cáncer de próstata: Es el principal tumor en hombres, con más de 11.600 diagnósticos cada año.

Inmunoterapia: la nueva frontera del tratamiento

Más allá de la prevención, el abordaje de los pacientes que ya transitan la enfermedad ha sufrido una transformación radical. El surgimiento de la inmunoterapia ha permitido pasar de ataques químicos generales a terapias de precisión. Estas nuevas herramientas estimulan al sistema inmunológico para que reconozca y destruya las células tumorales de forma directa, minimizando el daño sobre los tejidos sanos.

"Hoy más de la mitad de las personas superan la enfermedad y otras logran convivir con ella gracias a los avances científicos", señala por su parte la Dra. Gabriela Bugarin, directora médica de Oncología de MSD Argentina. Esta evolución hacia la "cronificación" de ciertos tipos de cáncer permite que los pacientes no solo extiendan su sobrevida, sino que lo hagan manteniendo su calidad de vida y su capacidad funcional.

La herramienta que está transformando la lucha contra el cáncer de pulmón

Proyecciones

El llamado a la acción médica responde a una proyección preocupante. De no mediar cambios en las conductas de riesgo y en la frecuencia de los controles preventivos, la incidencia del cáncer en Argentina podría aumentar un 50,2% para el año 2035, según advierte el reporte de All.Can.

La premisa de los especialistas es clara: no se debe esperar a la aparición de síntomas, ya que en sus fases iniciales la mayoría de los tumores son asintomáticos y no presentan dolor. Informarse a través de fuentes confiables, sostener hábitos de vida saludables y cumplir con el calendario de chequeos médicos regulares se presentan hoy como las únicas estrategias capaces de reducir la mortalidad y transformar el futuro de la salud en el país.