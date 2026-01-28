A solo 20 kilómetros de Córdoba se vive una escapada cervecera ideal para el fin de semana

Villa Allende será sede el próximo sábado 7 de febrero de la cuarta edición del Birra Weekend, un festival que reunirá cerveza artesanal, propuestas gastronómicas y música en vivo en el Polideportivo Atilio Minoldo, desde las 19 horas, con el objetivo de impulsar a emprendedores locales y ofrecer una alternativa cultural para vecinos y turistas durante el verano.

El evento, organizado por la Municipalidad, se consolidó como una fecha clave dentro de la agenda local, con la participación de cervecerías artesanales de la ciudad y algunas invitadas de localidades vecinas, además de food trucks y espectáculos musicales pensados para todo público.

“Salió la inquietud de generar un espacio donde puedan mostrar lo que saben hacer, mezclado con la gastronomía y la música, y así se creó el Birra Weekend”, explicó Mariano Villa, secretario de Desarrollo Humano de Villa Allende.

Una de las principales novedades de esta edición será la incorporación de una cata sensorial de cerveza, que dará inicio a la jornada a las 19 horas. Dos cervecerías estarán a cargo de esta experiencia, que permitirá conocer las distintas variedades, sus procesos de elaboración y degustarlas antes del comienzo de los shows.

"Luego de la cata, desde las 20 horas comenzará la grilla musical, con la presentación de The Dust, banda tributo a Queen, y Desertores, grupo local de rock and roll. La conducción del evento estará a cargo del periodista Nolo Sánchez".

El encuentro contará con entre seis y siete propuestas de cerveza artesanal, mientras que la oferta gastronómica será acotada para fomentar el consumo en los comercios ubicados en los alrededores del polideportivo. “Queremos acompañar a nuestro polo gastronómico que está alrededor del Poli, con opciones variadas y para todos los gustos”, indicó Villa.

En cuanto a la convocatoria, desde la organización esperan una importante afluencia de público. “Esperamos entre 1.500 y 2.000 vecinos en rotación durante toda la jornada”, detalló el funcionario.

El Birra Weekend se perfila así como un espacio de encuentro familiar, pensado no solo para disfrutar de la cerveza artesanal, sino también para fortalecer el desarrollo de los productores locales, promover la cultura y el turismo en la ciudad.