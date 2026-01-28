"Fue impresionante la velocidad": delincuentes vaciaron tarjetas en minutos tras robo en la peatonal de Carlos Paz

Una familia de Río Cuarto vivió una experiencia traumática durante su primera noche de vacaciones en Villa Carlos Paz, cuando delincuentes les sustrajeron la billetera y, en cuestión de minutos, realizaron una serie de compras en distintos comercios del centro utilizando todas sus tarjetas bancarias.

El hecho ocurrió el lunes por la noche, cerca de las 23:30, mientras la familia recorría la peatonal céntrica. La madre del grupo relató a Carlos Paz Vivo! que el robo se produjo de manera imperceptible. "Salimos a dar una vuelta por la peatonal y en algún momento me abrieron el cierre de la mochila y me sacaron la billetera. Siempre estoy muy atenta, no estábamos en montoneras ni en colas de teatro", explicó.

La víctima no advirtió el hurto hasta que comenzaron a llegar las notificaciones de consumos a su teléfono celular. Para ese momento, los delincuentes ya habían desplegado una operación relámpago en el microcentro turístico.

Consumos simultáneos en múltiples comercios

Lo que más impactó a la familia fue la velocidad con la que se concretaron las transacciones. "Antes de las 12 de la noche ya había un montón de consumos, uno atrás del otro, con tarjetas de débito y crédito de tres bancos distintos. Fue impresionante la velocidad con la que gastaron", detalló la damnificada.

Los ladrones realizaron compras en varios comercios de la zona céntrica, ubicados a pocos metros entre sí: locales de comidas rápidas, heladerías, jugueterías, tiendas de ropa y una fábrica de alfajores. La seguidilla de transacciones sugiere una modalidad organizada, con conocimiento previo de los comercios que no solicitan documento o verificación adicional para autorizar pagos con tarjeta.

Al recibir los avisos bancarios, la familia salió a recorrer los negocios mencionados en las notificaciones. En una tienda de ropa, la encargada colaboró mostrándoles las grabaciones de las cámaras de seguridad. "Ahí pudimos ver claramente a un hombre que intentó pasar varias tarjetas hasta que logró que una funcionara. Además, estaba acompañado por dos mujeres", precisó la denunciante, quien indicó que al menos tres personas habrían participado del operativo delictivo.

Daño económico y pérdida de tiempo

La mujer realizó las denuncias bancarias alrededor de las 00:10, logrando frenar los consumos con tarjetas de crédito. Sin embargo, aclaró que las transacciones efectuadas con tarjeta de débito no serán reintegradas por las entidades financieras. "Eso ya está perdido. Pero más allá de lo económico, el daño es enorme: recuperar el DNI, las tarjetas, las cuentas, todo lleva tiempo y genera mucha angustia", lamentó.

La víctima expresó su frustración por la situación vivida durante lo que debían ser días de descanso familiar. "Uno viene a descansar, a disfrutar, y se encuentra con gente muy preparada para robar sin que te des cuenta", manifestó.

Solicitó mantener su apellido en reserva por razones de seguridad, pero insistió en la importancia de difundir la modalidad delictiva. "Ojalá esto sirva para que no le pase a otros", concluyó.

Las autoridades recomiendan a turistas y vecinos mantener las billeteras y pertenencias en lugares seguros, evitar mochilas con cierres externos y bloquear inmediatamente las tarjetas ante cualquier sospecha de robo.