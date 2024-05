Marcelo Duclos: "Ni de Narváez ni Macri pensaron que se podía hacer lo de Milei"

El periodista Marcelo Duclos señaló que la unica posibilidad de fracaso que tiene el gobierno de Javier Milei es que se le impongan las corporaciones. "Yo creo que el proceso político de Javier Milei todavía ni lo vimos empezar, y se va a comprender realmente en la elección de medio término, en la que no va a haber espacio para otras opciones", expresó en en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Marcelo Duclos es periodista, máster en Ciencia Política y Economía de Eseade. Fue columnista de Perfil, Infobae y otros medios.

Actualmente estás presentando tu último libro, “Milei, la revolución que no vieron venir”, donde haces un registro de la carrera del libertario hasta su llegada a la presidencia. ¿Qué puede encontrar el lector en tu libro? Teniendo en cuenta que han aparecido varios libros de Javier Milei. ¿Qué tiene de original tu obra?

Esto se trata de un libro que se divide en dos partes. En la primera parte Nicolás Márquez desarrolla una especie de biografía, la historia personal del personaje, que tiene una infancia que lógicamente tiene que ver con su vida adolescente, donde se decide por el arco en el fútbol para luego estudiar economía y llegar al Congreso y luego a la presidencia. Podría decir que en la primera parte se encuentra todo el camino de la persona.

La segunda parte es de mi autoría, es sobre lo que yo tenía ganas de escribir desde hace tiempo, y Javier Milei me dio la oportunidad y la plataforma como para poder explicar esas cuestiones en el marco del libro masivo. Esta segunda parte se explica de qué se tratan las ideas que tiene Javier Milei. Aunque muchas veces se habla de un presidente absolutamente impredecible, mi tesis es la opuesta, considero que se trata del presidente más predecible del mundo y que todo el marco conceptual de Milei es muy simple, muy sencillo y accesible para entenderlo, por lo menos de los que venimos de la tradición de la escuela austríaca de la economía. Obviamente hay que bajarlo con un lenguaje simple, que es lo que intento transmitir al lector.

El que termine de leer el libro, no te voy a decir necesariamente que va a estar de acuerdo con Milei, pero si se van a aclarar muchas cosas y definitivamente todos los lectores van a poder comprender la perspectiva del presidente argentino.

"Milei, la revolución que no vieron venir"

¿A qué atribuís que la política tradicional no haya visto venir la revolución de Javier Milei?

Yo creo que a todos a los que nos interesaba la política no la vimos venir. En lo personal yo pensaba que tenía ciertos dogmas establecidos que todos compartimos, que era algo como que el que gana la elección presidencial suele tener detrás una coalición pan-radical o una coalición pan-peronista, pero todos los demás son testimoniales.

No se llega a la presidencia sin gobernadores y sin intendentes, pero bueno, algo cambió en algún momento. Se subestimó en esto, creo que se creyó que alcanzaba con los medios tradicionales, con los aparatos políticos tradicionales, como para garantizar la continuidad de un modelo político que ha quedado caduco, y se da cuenta en el momento en que Alberto Fernández le pone la cinta presidencial a Javier Milei.

Se da cuenta que muchos de los privilegios y las prebendas a las que estaban acostumbrados se terminan, y es por eso que están viviendo una pesadilla. Tantos paros en tiempo récord y tantos palos en la rueda, encima que esto recién empieza.

Hay distintas interpretaciones sobre cuándo comenzó el fenómeno y cuál fue el potenciador. Ayer, en este programa, el presidente de la Juventud Libertaria decía que la pandemia fue un acelerador.

Hay otros, desde el sector de la política tradicional, que dicen que si uno hubiera sabido leer el fenómeno de Narváez, e inclusive el de Macri, se vería que ya había “outsiders” de la política. Hay, en el caso tanto de De Narváez como en el caso de Macri, personas que se suponía que tenían una formación económica por ser empresarios, distinta de la línea de outsiders políticos de los '90, donde estaban Palito Ortega, Reutemann y el propio Scioli, más parecida a la de Ucrania con Zelensky, que es alguien famoso, pero no de rigor económico, para decirlo de alguna manera. ¿Encontrás algún punto de contacto de De Narváez y Macri con la llegada de Milei?

No estoy de acuerdo yo con esa teoría, porque creo que para hablar de un outsider se falta algo más de alguien que no estaba en la política y llega. Porque si vos no estás en la política, llegas y te empezás a comportar de la forma en que se comporta la política, es decir, aceptar las restricciones que tiene la política. Por ejemplo, recordemos cuando empieza de Narváez y Busca alianzas con fuerzas tradicionales, acepta moverse en cierto espacio. Cuando asumió Macri, yo creo que él incluso subestimó sus posibilidades de cambio.

Recuerdo que tuve una charla con uno de los ministros de Mauricio Macri cuando asumió. En teoría, en la discusión previa había ciertos puntos en común. No importa qué ministro era porque es una charla privada, pero recuerdo que yo le dije que a partir de ese momento, con el poder de su cargo, tenía la oportunidad de hacer esto, lo otro, tal cosa y tal otra en términos de cambio. El ministro me dijo “no, para Marcelo. No hay plataforma para hacer nada de eso”. Entonces yo le dije, “¿para qué sos ministro? Para eso que se quede el kirchnerismo, ¿no?”.

Entonces, más allá de que Macri tiene la primera elección en el 2003, accede al Congreso en el 2005, y luego es jefe de gobierno, tenía unos años. Creo que más allá de la cuestión loca de alguien que en dos años pasa de diputado a presidente, frente a los demás outsiders, además de la cuestión de los años y de todo, él viene a proponer un modelo absolutamente distinto de toda la política tradicional. Ni de Narváez ni Macri pensaron que eso se podía hacer, y eso explica, en cierta manera, que no hayan tenido éxito a la hora de emprender sus proyectos políticos. Bueno, uno llegó a la presidencia, lógicamente, pero lamentablemente no pudo cumplir con los objetivos.

Entonces tampoco se podría decir que hay puntos de contacto entre Milei, Bolsonaro y Trump. Porque Bolsonaro y Trump, más allá de ser disruptivos, se comportaron, podríamos decir, siguiendo las normas del aparato y del sistema político de cada uno de sus países.

Yo no veo similitudes y diferencias, pero creo que Javier Milei es un fenómeno muy distinto al de ambos. Por ejemplo, en Brasil, el ejército tiene un rol importante, Bolsonaro viene de un pasado militar, así que ya tenía un respaldo detrás. Sí creo y valoro que hizo muchas cosas muy positivas y que tuvo el coraje, por ejemplo, para sacarle los fondos coercitivos a los sindicatos y ciertas reformas que han sido muy positivas para Brasil. Pero bueno, más allá de que él tenía historia como diputado, tenía dentro de la familia militar, dentro del esquema de todo lo que es el Estado brasileño, un capital que Milei no tenía. Por el lado de Trump, él si bien ha resistido por el establishment norteamericano, logra revertir esta situación con el voto de las bases, pero lo cierto es que luego se alinearon y estaba con uno de los dos partidos.

Hoy por hoy estamos hablando de un presidente, más allá de la afinidad que yo pueda tener, que acaba de conseguir la media sanción para una reforma que probablemente sea la más ambiciosa de la democracia argentina, en una situación de minoría absoluta. Entonces, más allá de lo gestual, de lo estético o de lo disruptivo, el caso de Milei parece mucho más meritorio que el de Trump y que el de Bolsonaro.

Donald Trump y Javier Milei.

¿Cómo imaginas la evolución de las ideas que representa y encarna Milei? ¿Crees que de tener el éxito, el PRO termine incluyéndose dentro de La Libertad Avanza y, como vulgarmente se dice, que se convierta en la Ucedé de Menem?

A ver, este fenómeno me parece que es tan distinto. Yo entiendo porque yo también lo analizo con las categorías viejas, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando hablamos de la Ucedé, me acuerdo de algo que yo viví fiscalizando esta elección.

Cuando estoy fiscalizando en una escuela de Barrio Norte, Córdoba y Riobamba, yo realmente venía con la idea de que Javier Milei iba a ganar la elección, estoy hablando de lo que fue la primaria. Cuando se abren los sobres, yo llego a la conclusión que realmente no había sido todavía el momento, porque gana muy cómoda Patricia Bullrich, luego viene atrás Sergio Massa, y más o menos en Barrio Norte, Larreta estaba sacando los mismos votos que Milei. Recuerdo pensar "no será esta vez, será otra vez". Cuando agarro el teléfono y empiezo a hablar con amigos locales del Conurbano, de La Boca y de Barracas, me comentaron que Milei estaba duplicando a sus competidores.

Así que, si bien lógicamente, como liberal yo en particular tengo muchísimo respeto por Álvaro Alsogaray, que durante años ha mantenido una predica muy clara con respecto de las ideas liberales, lo cierto es que Milei ha revolucionado todo y ha llevado las ideas a un público masivo, a los trabajadores, y eso es algo que nunca había sucedido. Recordemos cuando se llenó la cancha de River, te decía, pagando la entrada, y bueno, habían 50 mil personas adentro, y 50 mil choferes esperando afuera.

Yo me di cuenta que Javier Milei iba a ser presidente cuando un día en un bar de Once empecé a preguntarle a todos los mozos y todos decían que iban a votar a Javier. Entonces se trata de un fenómeno que creo que, si bien es el heredero histórico de una línea, no tiene nada que ver desde lo social y desde lo cultural la propuesta y la forma en la que se va a rearmar el esquema político y las reformas que el Presidente impulsa.

Yo acá veo los escenarios posibles. Si el presidente logra implementar sus ideas, yo no tengo ninguna duda de que Argentina tiene futuro de potencia. Y no estoy hablando de salir de la crisis o de estar un poquito mejor, creo que, sin partir de una perspectiva nacionalista, o con una postura patriota exacerbada, Argentina tiene capital para ser el mejor país del mundo. Creo que en el mundo complicadísimo que se viene, Argentina no tiene porqué mirar para atrás como una cosa imposible, cuando en 1895 fuimos el país con el PBI per cápita más alto del mundo.

Discrepo con el presidente cuando hace algún cálculo diciendo que hacen falta tantos años para tener los salarios de Alemania. Yo creo que la tecnología y la economía globalizada van a ser muchísimo antes de lo que el mismo Milei cree, porque la única oportunidad de fracaso que tiene este Gobierno es que se impongan las corporaciones. Si las corporaciones logran doblegar al Gobierno, es el único escenario en el que el proyecto de Milei puede resultar un proyecto fallido. Si el Gobierno logra consolidarse, que se apruebe la Ley Bases, que se consolide el Decreto de Necesidad y Urgencia, que la gente empiece a sentir los beneficios de la reforma. Yo creo que el proceso político de Javier Milei todavía ni lo vimos empezar, y se va a comprender realmente en la elección de medio término, en la que no va a haber espacio para otras opciones.

Probablemente haya una socialdemocracia que no va a hacer mucho pie, en mi interpretación, haciendo futurología. Creo que vamos a una elección polarizada donde se va a mostrar la fuerza del gobierno, el kirchnerismo duro, y creo que habrá alguna línea en el medio, pero que no creo que vaya a encontrar apoyos receptivos en el electorado.

Me refería a si el PRO se terminaría sumiendo en La Libertad Avanza si Milei logra tener éxito

Pregunto en voz alta: ¿Qué es el PRO actualmente? Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, me parece que no queda muy claro. Yo creo que realmente el PRO como partido tenía un conflicto importante sobre que no había una oferta clara.

Yo no creo que Juntos por el Cambio no haya ganado la elección como se analizó con el juego cruzado entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, realmente no creo que haya sido así. Yo creo que el electorado entendió, con mucho mérito de Javier Milei que pudo exponer estas contradicciones, que Juntos por el Cambio tenía una cuestión muy diversa.

Yo no sé cuál va a ser el futuro con Mauricio Macri como presidente del partido, si Larreta va a tener un proyecto político diferente o no, no lo sé. Yo creo que, hoy por hoy, el que lidera el proyecto político lógicamente es Javier Milei, que llega con chances y el Gobierno se consolida, y probablemente haya intentos de lo que puede ser una reelección.

Pero a diferencia de lo que fue el peronismo con la Ucedé, aquí no veo una intención como de tener un vagón de cola. Probablemente, hoy por hoy, el PRO tiene que entender que el capital político lo tiene el Presidente y que si hay interés, lo que tiene que haber es un respaldo por parte del Poder Legislativo, donde cada espacio tiene su bloque y verá cómo se acomodan las cuestiones, si va a haber una primaria el año que viene para el medio término. Pero a diferencia del PJ yo no veo esa intención de hacer como que desaparezca la Ucedé, que fue lo que pasó. Fueron un papelón las fichas de las personas que entraron al PJ, cosas que recordamos que por ahí los más jóvenes no entienden.

Yo creo que los dirigentes del PRO que están apoyando la reforma, incluso el mismo presidente Mauricio Macri, están viendo que este Gobierno está teniendo la valentía de hacer lo que ellos consideraron, pero que, no por cobardía sino por ahí por un error de cálculo, no estaban dadas las condiciones para semejante revolución reformista. Creo que ahora están entendiendo y están apoyando el proyecto político que lidera el presidente Javier Milei.

