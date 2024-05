“Esta es mi despedida, me estoy muriendo”. Con estas palabras el periodista peruano Jaime Bayly lanzó un duro e irónico mensaje contra el escritor Nicolás Márquez, abogado y biógrado del presidente Javier Milei, que en los últimos días brindó una entrevista en la que aseguró que las personas “de tendencia homosexual” tienen "conductas insanas" y viven 25 años promedio menos que una persona heterosexual.

A través de un video que publicó en su canal de Youtube, el analista peruano -que radicada en Miami- contó que se reconoce a sí mismo como bisexual y vivió en Buenos aires entre 2002 y 2009 con un novio. También indicó que desde hace más de una década vive con su pareja, Silvia Nuñez, y de manera ácida le reclamó a Márquez que "le devuelva los años de vida" que perdió por su paso "insano" por la capital argentina.

Durísimo relato del director de la Fundación Sí en respuesta a los dichos homofóbicos del biógrafo de Milei

"Yo estoy jodido. Oficialmente estoy jodido. Me queda poca vida. Voy a morir este año. Voy a morir el próximo año. Estoy resignado a ello", comienza diciendo Bayly. "Me han dado esa mala noticia. Y eso que todavía no he cumplido 60", añade.

"¿Quién me ha dicho que me queda poca vida, que me voy a morir en los próximos meses o el próximo año? No me lo ha dicho un médico. No me lo ha dicho una vidente, una adivina", continúa. Luego, agrega: Me lo ha dicho un amigo de Milei, un amigo del presidente argentino. Se apellida Márquez. Se llama Nicolás Márquez. Como se llamaba curiosamente el abuelo materno de Gabriel García Márquez".

"Márquez ha dicho que me queda poca vida, que no voy a llegar a los 80 años de ninguna manera. Y a los 70 tampoco. Él cree que me voy a morir 25 años antes de lo que me hubiera muerto si yo hubiera sido completamente heterosexual", siguió el periodista de forma irónica.

En ese sentido, manifestó en broma que trató "denodadamente en ser gay, completamente gay, gay químicamente puro, de laboratorio, sin dudas" pero fracasó y se volvió "bisexual" porque le "gustan mucho las mujeres, especialmente" su mujer Silvia.

"Yo no sé cómo él llega a esta escalofriante conclusión", dijo sobre el abogado ultraconservador, autor de “Milei, la revolución que no vieron venir”, “La mentira oficial: el setentismo como política de Estado” y “El libro negro de la nueva izquierda”, que escribió junto al politólogo Agustín Laje.

"Él habrá hecho sus investigaciones, habrá hecho encuestas. ¿No habrá trabajado en hospitales, en clínicas, habrá visitado a familiares de gays y lesbianas y bisexuales fallecidos?", cuestionó el presentador televisivo. También destacó que se juntará con su abogada esta semana para "organizar su herencia y dejar papeles en orden".

Por último, le pidió a Márquez que le "devuelva" esos años de vida: "Se lo ruego, me he portado bastante bien en estos últimos 15 años, déjeme vivir hasta los 70, hasta los 75, no me apures así, no me expulses de la vida”.

Las críticas a Márquez por homofobia

De esta manera, Bayly se sumó a las críticas que ya le había realizado al biógrado del líder de La Libertad Avanza el creador de la Fundación Sí, Manuel Lozano. En diálogo con el programa radial Perros de la Calle, Lozano contó su experiencia de vida y habló sobre intentos de suicidio, su dura infancia, y las terapias de “conversión” a las que fue sometido.

“Discursos como el tuyo nos enseñaron que no somos valiosos y que éramos la escoria de esta sociedad”, le respondió a Márquez.

Los dichos del abogado se dieron durante una entrevista con Ernesto Tenenbaum en Radio con Vos, donde planteó que las personas homosexuales son “invertidos” y los acusó de tener una “conducta insana y autodestructiva”.

“Hay conductas objetivamente sanas y objetivamente insanas. Entonces, cuando el Estado promueve, incentiva y financia la homosexualidad, como lo ha hecho hasta la aparición de Javier Milei en la escena, está incentivando una conducta autodestructiva”, opinó Márquez.

“Es insana y autodestructiva porque una persona de tendencia homosexual vive 25 años promedio menos que un heterosexual, tiene siete veces mayor propensión a las drogas, 14 veces mayor propensión al suicidio y 80% de las personas en occidente con VIH son homosexuales. El 75% de las personas que tienen enfermedades de transmisión sexual son homosexuales”, calculó Márquez antes de rechazar que se acusen a personas de "homofobia", asegurando que es un "invento idiomático".

