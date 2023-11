"Quería proteger a Milei": Jaime Bayly publicó los fragmentos que "censuró” en su entrevista

El presentador televisivo peruano y radicado en Estados Unidos, Jaime Bayly, compartió los extractos que había suprimido de la entrevista que publicó la semana pasada junto al candidato presidencial Javier Milei. Luego de haber definido al libertario como “impuntual, autoritario y homofóbico”, el periodista se retractó de algunas de sus apreciaciones y explicó que “censuró” dos fragmentos de cinco minutos porque se “aburrió” y “quería que Milei ganara algunos votos”.

En un nuevo video cargado en su canal de Youtube, el presentador aclaró: “Me permití la desmesura de censurar a Milei para protegerlo y también para proteger la entrevista. Pensé: estos dos momentos son demasiado densos, habló demasiado y de temas espinosos, como la inflación, la moneda, el déficit. Me aburrí un poquito y no me dejó interrumpirlo, así que pensé que lo mejor era editarlo”. “Quizás no actué como buen periodista”, reconoció y aclaró que también se vio forzado a recortar el material para que pueda ser transmitido en su programa de aire.

“Yo debería haber mostrado toda la entrevista, incluso con las partes en las que a mí me aburrió un poquito, pero yo quería lucirme con la entrevista y que sirviera con el propósito de que Milei ganara algunos votos y la presidencia argentina”, añadió el periodista, quien ha hablado abiertamente a favor del candidato presidencial y hasta confesó que Javier Milei le parece "un candidato sexy, con su pelo rebelde" y que le gustaría "besarlo en los labios”. Además, en su descargo sobre la “censura”, destacó que en esos fragmentos, si bien se aburrió, cree que “lo que dijo Milei es impecable, tiene razón” y que se evidenció que “Milei es un profesor, dando cátedra, con un montón de cifras difíciles de comprender”.

Los extractos que reveló Jaime Bayly sobre Milei

El primer clip que el periodista dejó fuera de la primera versión que publicó de su entrevista con el candidato de La Libertad Avanza es un largo repaso de Javier Milei por la historia de la inflación en Argentina. En palabras del presidenciable, habla sobre el “modelo de la casta” para ejemplificar el “escenario hiperinflacionario que puedo terminar heredando”, en caso de ganar el balotaje. Al respecto, Bayly opinó: “Creo que lo que dijo Milei es impecable, la historia de la inflación en Argentina es un escándalo. Tiene toda la razón, pero quizás podía decirlo en dos minutos y no en cinco”.

Además, el presentador televisivo aprovechó para mostrar arrepentimiento sobre su declaración respecto a la imposibilidad que tuvo al intentar interrumpir a su entrevistado. Bayly había declarado que se sintió “incómodo” durante la conversación con Milei y narró: “No me dejaba interrumpirlo. Tenía un pequeño brote o tic o pulsión de autoritarismo de ‘por favor callate nene que estoy dando una clase’”. Sin embargo, en su nuevo descargo, repuso: “Dije que fue un brote de autoritarismo, pero ahora que lo vuelvo a ver no me parece, porque me sonríe y amablemente me pide continuar, no lo hace de forma despótica ni abusiva”.

Por último, Bayly narró: “En el segundo fragmento que me permití censurar, él explica cómo, en su opinión, la derecha liberal ha perdido la batalla cultural contra la izquierda socialista, que domina la educación, los medios de comunicación y la cultura. Milei explica que la derecha liberal no ha dado la batalla porque pensó que ya la había ganado con la caída del muro de Berlín”, detalló y añadió: “Yo sigo queriendo que Milei quede bien, no comparto estos fragmentos con la intención de perjudicarlo, sino para que se vea que incluso lo que corté es bueno”.

Entre las críticas más llamativas del presentador al candidato, habían trascendido su denuncia de impuntualidad, debida a que Milei demoró en maquillaje y atrasó el encuentro y, principalmente, cuando señaló la homofobia del comentario que hizo el libertario al comparar un vínculo homosexual con “sexo consensuado con un elefante”. “Usó una metáfora o una analogía que a mí me resultó chocante: ‘A mí me da igual que un hombre tenga sexo con un hombre o que un hombre tenga sexo con un elefante. Es cuestión de que el hombre consienta y que el elefante consienta’. Si no suena homofóbico, desdeñoso, burlón… En ese punto me sentí un poco tocado”, admitió Bayly.

ML / ED