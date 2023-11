"Ya estamos haciendo remeras": la graciosa reacción de la esposa de Patrick Dempsey, el "hombre más sexy del mundo"

La revista People presentó en su portada de noviembre como el "hombre más sexy vivo del mundo" a Patrick Dempsey, reconocido por su trabajo en Grey’s Anatomy. Su esposa desde hace 24 años aprovechó la ocasión para felicitarlo y no pudo evitar también hacerle algunas bromas, y el actor contó la historia de cómo se conocieron y enamoraron.

Este miércoles, Jillian Fink, casada desde 1999 con el actor que encarnó al neurocirujano Derek Shepherd, celebró en sus redes sociales el reconocimiento: “¡Qué título! Vos verdaderamente sos mi hombre más sexy”, comentó. Luego añadió: “¡Merecido, sexy! Quizás te torturemos un poquito en casa por esto, incluso ya estoy haciendo remeras. ¡Felicitaciones!”.

Jillian Fink es una maquilladora profesional que trabaja con las estrellas de Hollywood, por lo que fue la encargada de preparar a Patrick Dempsey para su sesión de fotos para la revista People. En un video del detrás de escena, mostró el proceso de skincare, peinado y estilismo que realizó sobre el “hombre más sexy” y, cuando alguien le preguntó “¿cómo se siente trabajar con él?”, ella bromeó: “Me siento honrada de estar en su presencia”.

Según reveló el actor, fue “absolutamente shockeante” enterarse del homenaje que lo engalanó y que el año pasado recibió el “Capitán América”, Chris Evans. Además de los chistes de su esposa, declaró que se estaba preparando para las burlas de sus hijos, Talula, de 21 años, y los gemelos Sullivan y Darby, de 16. “Se van a burlar de mí, me van a molestar y van a descifrar todos los motivos por los que yo no debería ser” el hombre más sexy, dijo y añadió: “Lo cual me parece bueno, me mantienen joven”.

Luego del shock, vino la risa: “Como ‘esto es joda, ¿verdad?’ ¡Siempre fui la dama de honor!”, ironizó el actor y confesó que se había “olvidado por completo y nunca contemplé siquiera estar en esta posición”, pero que, gracias al homenaje: “Mi ego anda bien”. Desde el 2005 Dempsey comenzó a romper corazones a través de la pantalla gracias a su trabajo en Grey’s Anatomy, aunque ya había protagonizado las películas Novia se alquila y No me olvides.

Este año, Patrick Dempsey forma parte de una de las producciones cinematográficas más destacadas de la temporada: Ferrari, una ambiciosa biopic sobre Enzo Ferrari, dirigida por Michael Mann y protagonizada por Adam Driver y Penélope Cruz. Dempsey desempeña el papel del italiano Piero Taruffi, sacando a relucir su otro talento: piloto de carreras.

Patrick Dempsey y Jillian Fink, una historia de amor con idas y vueltas: “Ella me aguanta”

Casado el 31 de julio de 1999, Dempsey dijo que supo que Jillian era la indicada desde “el momento en que la vi". La pareja se conoció en 1994 cuando Patrick era cliente de la peluquería que solía tener Jillian, pero no empezaron a salir hasta tres años después. “Entré donde ella estaba trabajando, la miré desde el otro lado de la habitación y quedé impresionado”, dijo en la entrevista con People.

Además, Dempsey admitió que fue un fatídico viaje de Maine a Nueva York (726 kilómetros en auto) lo que le permitió darse cuenta de que quería pasar el resto de su vida con quien se convertiría en su esposa. “Ella estaba muy dispuesta a hacer el viaje, así que pensé que eso era bueno”, recordó. “A mí me encanta el frío y la lluvia y ella ama el sol y la playa. Somos completamente opuestos y tengo que decir que ella me obliga a hacer cosas que nunca quiero hacer y, 9 de cada 10 veces, tiene toda la razón”, se sinceró el actor.

“Ella me aguanta”, agregó Dempsey, sin dejar de mencionar que comparten un “buen sentido del humor” y destacó lo “trabajadora” que es Jillian Fink. "Ella siempre me ha inspirado", resumió el actor. Sin embargo, en 2015, surgieron rumores que afirmaban que Dempsey engañó a su esposa con una pasante que trabajaba en el set de Grey's Anatomy en ese momento y que eso habría derivado en su salida del programa.

Lo cierto es que la pareja pidió el divorcio ese año, junto a este comunicado: “Con gran respeto mutuo hemos decidido poner fin a nuestro matrimonio. Nuestra principal preocupación sigue siendo el bienestar de nuestros hijos y rogamos que se respete nuestra intimidad y la de nuestra familia en estos momentos tan delicados”. Según informó TMZ en aquel momento, había sido Jillian quien pidió el divorcio, alegando “diferencias irreconciliables”.

A pesar del conflicto, en noviembre de 2016 confirmaron que estaban dispuestos a darse una segunda oportunidad y cancelaron el divorcio. “Nuestro matrimonio no era algo que estuviera dispuesto a dejar de lado”, relató Dempsey en su momento. “No sentí que hubiéramos hecho todo el trabajo y ambos queríamos hacerlo. Jill y yo decidimos que era hora de trabajar en nuestros problemas y mejorar. Queríamos ser modelos a seguir para nuestros hijos y decir, está bien, si tenés diferencias, podés resolverlas”, reconoció el actor.

