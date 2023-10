Emily Blunt y Chris Evans revelan los manejos de la industria farmacéutica en la nueva película de Netflix

Se acaba de estrenar en Netflix la película El negocio del dolor, protagonizada por Emily Blunt, Chris Evans y Andy García para retratar un tema que siempre resulta controvertido: los manejos de las empresas farmacéuticas para lograr que se prescriban sus productos por sobre los de la competencia.

De por sí es un tema interesante y la apuesta se redobla cuando se descubre que está basada en un hecho real que ocurrió en los Estados Unidos: encubriendo en un sistema de conferencias para hablar de las bondades de un medicamento para aliviar el dolor de pacientes terminales con cáncer, que sencillamente es un programa de sobornos para que los especialistas receten la medicina.

Hasta aquí es un tema polémico pero no por eso alejado de la realidad que vemos cada vez que vamos al médico y antes que nosotros pasa el visitador con su bolsa de remedios. Pero el director David Yates (sí, el mismo de las últimas de Harry Potter) convierte al guion de Wells Tower sobre el libro de Evan Hughes en una historia de aventuras en la que no faltan la ambición de los personajes así como sus miserias, en una vertiginosa carrera por hacer crecer a la empresa sin importar el costo. No faltan el condimento de un director médico que se vuelve inestable, traiciones varias y un variopinto grupo de visitadores/promotores dispuestos a todo. Y lo complementa con las declaraciones de los involucrados en un falso documental, aportando más visos de realismo. Y no falta la mención a la Argentina, país al que escapa uno de los responsables.

En este contexto, el trío protagónico cumple ajustadamente con sus roles, especialmente el experimentado García, quien logra un gran composición. Blunt está adorable como siempre, aún con los altibajos de su personaje y la posibilidad de transmitir con los ojos lo que su Liza Drake calla; mientras que Evans encarna a la acomodaticia mano derecha del CEO de la compañía con acierto.

En resumen: es un gran entretenimiento que incluso educa sobre cómo funciona la industria farmacéutica. Para disfrutar.