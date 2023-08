En Agente Stone Gal Gadot no defrauda, pero tampoco sorprende: es un ni

Empiezo la crítica de Agente Stone, película de acción que se estrena hoy en Netflix, protagonizada por Gal Gadot diciendo públicamente que la amo, que me parece bella, talentosa, con una voz maravillosa y que hace todo muy creíble. También diciendo que queda por poco que inventar en películas de acción, en als que los tiros y las persecuciones se justifican poniendo a malos contra buenos en una historia már o menos creíble y estirándolo durante unas dos horas meintras los vemos sufrir, lastimarse, pelearse y hasta matarse.

Bueno, el caso de Agente Stone no escapa a la regla general y sin llegar a ser las irreales Lara Croft encarnadas por Angelina Jolie, vemos a la adorable Gal convertirse en una leona, experta en lucha, armas, conducción de camionetas y motos, reservada de sus pensamientos y comprometida con un ideal, que es lo que todos suponemos que puede hacer. Por supuesto que sale airosa y triunfa, como siempre, como la vimos en Mujer Maravilla (la encarnación moderna ideal para esta heroína) o en Alerta Roja. Pero sinceramente, no alcanza con una protagonista maravillosa y una intriga internacional para hacernos pasar un buen rato, a menos que te encanten, ames, adores, las películas de acción (claramente no es mi caso).

Aquí la trama parte de que la agente Stone está trabajando con el MI6 para atrapar a un malhechor en las nevadas montañas italianas, aunque pronto vas a descubrir que en realidad es parte de otra organización internacional que opera en las sombras. Y que hay personas que quieren destruir a esta organización. Lo que seguirá a una vertiginosa propuesta de persecuciones, disparos, muertes y la búsqueda de una tecnología muy particular en diferentes planos y sitios: en el aire, el desierto, Islandia y otros destinos sin identificar en los que se mueve la mujer y sus oponentes, entre los que se encuentra una brillante joven hindú. De esto no te voy a revelar más para que puedas disfrutar de las sorpresas que te brindará el largometraje. Sí, estoy segura de que la vas a ver hasta el final.

¿Qué tiene de bueno además de la talentosa Gadot? Una realización muy bien hecha en la que son muy creíbles todos los trucos de dobles y donde la tecnología legitima todos los trucos que hace la actriz para hacernos creer que es dueña de innumerables cualidades atléticas (que de por sí tiene). También un elenco compacto en el que cada integrante cumple con su sol a la perfección, ya sea la novata Alia Bath como el experimentado y siempre efectivo Matthias Schweighöfer (muy recordado por Ejército de ladrones). Pero sin dudas el que más sorprende por las vueltas que tiene su personaje es Jamie Dornan, quien con ductilidad toma las tiendas del papel y lo muestra en un estudiado arco dramático, un plus para una trama de acción. El que está completamente desperdiciado es Jon Kortajarena, un matón que prácticamente no tiene diálogos, con lo buen actor que es.



El resto resulta similar a cientos de películas de acción, de esas que mi papá adoraba mirar pero que no tienen un verdadero atractivo para la mayoría. ¿A vos te gustan? Entonces seguro que la vas a disfrutar.