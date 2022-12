La historia de Dadatina, la influencer de skincare

Daniela López es una persona que, a juzgar por su puntualidad, prolijidad y meticulosidad, se puede entender el secreto de su éxito: la constancia y la pasión con la que hace las cosas. La joven de 34 años es conocida en las redes como "Dadatina", apodo que surgió porque a su hermano no le salía decirle su nombre. En su cuenta de Instagram @soydadatina, cosecha 637 mil seguidores y en su canal de Youtube 123.000 suscriptores y hoy es una de las influencers de skincare más reconocidas.

Su popularidad comenzó en 2020, cuando hizo un hilo en Twitter recomendando productos para cuidarse la piel sin tener que gastar una fortuna. Su posteo se hizo viral y la gente, fascinada, le pidió más. Hizo el salto a la red social de la camarita y su incipiente carrera siguió en ascenso. Por solo por esa publicación ganó 10 mil seguidores.

"En el momento que se viralizó mi hilo yo no era cosmetóloga profesional, era aficionada. Yo soy Licenciada en Instrumentación Quirúrgica especializada en ortopedia y traumatología, así que nada que ver. Sí me ayudó un montón igual haber hecho trabajos de investigación, saber cómo investigar pero era superaficionada, pero a medida que fue creciendo la cuenta, hice el curso y en marzo ya era cosmetóloga", explica López desde la redacción de PERFIL.

Dada encontró en uno de sus hobbies la que actualmente es su principal fuente de ingresos. De hecho, al ser consultada por el posteo que la hizo popular en las redes, comentá que nació desde su propio interés por compartir cosas: "Siempre me gusta compartir, no sé, las cafeterías a las que voy, me gustaba compartir mi experiencia haciendo ejercicio".

Los inicios de Dadatina

"No tenía nada como para comenzar. Nosotros estábamos haciendo home office con mi marido por la cuarentena en un dos ambientes y lo que hice fue apilar libros como para hacer una especie de trípode y apoyar el celular en otros libros y empecé a grabar así. De hecho el primer video de la serie de videos 'Mis favoritos del año' está grabado así, con una cinta para agarrar el celular porque se caía para adelante, sin micrófono, sin ningún aro de luz. Ese fue el primer set up", se sincera Daniela, dando cuenta de que no hace falta tener grandes elementos para poder comenzar a grabar videos para YouTube.

López antes de dedicarse al skincare trabajaba en relación de dependencia y asegura que "dar el salto" a largarse por sus propia cuenta fue "terrible": "Tenía una meta con mi marido que era que si llegaba a los 10 mil seguidores para el mes de diciembre renunciaba. Él me apoyó un montón y me ayudó a dar el salto. Realmente no podía trabajar 9 horas más esto, era imposible, es mucho trabajo crear contenido".

"Actualmente me despierto a las 7:30 y trabajo de 10 a 18 en la oficina. Ahí tenemos días de grabación, de investigación, de creación de guion, de eventos (que hay un montón), días de corrección, de edición y de publicación. Es de lunes a viernes y tengo dos empleados bajo relación de dependencia. Siempre termino haciendo algo los sábados y domingos igualmente", dice sobre su rutina diaria.

Dadatina es instrumentadora quirúrgica y cosmetóloga profesional

Los tips de Dadatina para el cuidado de la piel

Pero crear contenido no es tarea sencilla ya que muchas veces no abundan las ideas para generarlo, sin embargo, Dada encuentra la inspiración después de ponerse a ver YouTube, TikToks y "anoto todo en mi aplicación de notas. A veces estoy yendo por la calle y dio 'tengo que hacer un reel de esto' y lo anoto".

Rutinas para todas

La clave para hoy ser exitosa fue compartir, justamente, rutinas de skincare accesibles para todo el mundo, sin necesidad de gastar demasiado dinero. "Había un clima en Twitter y en las redes en general de que 'solo te podés cuidar la piel si tenés plata', porque se veían muchas influencers o celebridades que subían productos importados que no se conseguían, que ni siquiera se vendían acá. Había un descontento y dije 'che, te re podés cuidar la piel porque yo aprendí bajo mi experiencia'. Así que bajo mi experiencia les cuento cuáles son los productos que me gustan a mí, que pueden formar una buena rutina de la piel", comenta la instagrammer. Y agrega: "No imaginaba para nada que dos años y medio después sería mi profesión".

Muchas personas sufren la rosácea, al igual que Dadatina, quien por esta razón consultó a una dermatóloga que le dio productos para cuidarse, pero "me dijeron 'listo, ya está. No podés hacer nada más porque tenés rosácea y sos alérgica a todo'". La empresaria no se quedó de brazos cruzados: "Yo dije 'no puede ser', entonces me puse a buscar y encontré mucha información en Reddit, en Facebook, en YouTube, de influencers que yo seguía y muchos dermatólogos de Estados Unidos que dan su información en YouTube. Ahí empecé a entender todo desde ahí y mi idea era bajar a tierra, a español y con lo que teníamos nosotros disponible en el país lo mismo que ellos decían, pero adaptado a nuestro mercado y lo que podemos comprar nosotros".

"En Argentina no había nadie que hablara del skincare desde el foco que lo hice yo que es desde el lado que sea accesible, económico y nacional. Sí había gente que reseñaba productos y que hoy lo siguen haciendo", dice. En esa línea, aclara: "A la industria nacional se la veía muy mal hace unos años. Desde el prejuicio de que si era nacional era malo. La realidad es que siendo instrumentadora quirúrgica y sabiendo y trabajando con implantes nacionales e importados de traumatología, yo sabía que teníamos buenos laboratorios y buenas fábricas en Argentina, entonces, ¿por qué no también del cuidado de la piel? Me puse a probar que era lo que yo podía pagar y que alternativas había y fui encontrando laboratorios que hoy en día trabajo con ellos. Hoy hay mucho menos prejuicio de la industria nacional".

El bagaje académico de Daniela la terminó ayudando en la que es actualmente su profesión porque, de no haberse recibido de instrumentadora quirúrgica, se le habría dificultado conocer bastantes cosas ligadas a la salud. "Aprendí un montón de cómo se trabaja en salud, de procedimientos estériles, de fábricas, de insumos nacionales. Instrumentación quirúrgica me sigue ayudando un montón a pesar de que no estoy ejerciendo", se sincera.

Los consejos de Dadatina para "sobrevivir" al verano

Pieles reales

Dadatina lanzó el año pasado su primer libro, titulado "Pieles reales", y tiene la intención de sacar uno nuevo: "Pieles reales es el ABC del skincare, que de hecho es una charla que doy yo junto a otra cosmetóloga. La idea es bajar a tierra los conceptos difíciles y cambiar ese preconcepto erróneo de que es difícil cuidarse la piel. Me encantaría sacar otro libro que sea una guía avanzada, pero ahora no tengo tiempo y además requiere mucho presupuesto editorial. Me encantaría poder lanzar uno que esté al nivel de los que están ahora en el mundo".

Y aclara: "Este libro ya sería para alguien que se hace la rutina todos los días y quiera indagar en combinar activos, tratamientos estéticos y cosas más complejas".

Sobre lo que se viene, la youtuber confiesa que lanzará protectores térmicos para el pelo y que muchos de sus productos surgen de un brainstorming . "Son lanzamientos no planeados en la escala de tiempo pero que surgen por necesidad. Así nació el stick anti roce, porque a mí me rozaban los muslos y me molestaban. Hoy es uno de los productos preferidos de mis seguidores. Lo mismo pasa con el protector de pelo, todos los productos que tenía no me gustaban y yo me plancho el pelo un montón, así que surgió de eso".

Hace muy poco tiempo, comenzó a reseñar perfumes. "Me encantan, los colecciono y estoy trabajando en algo de ese estilo desde septiembre del año pasado, así que dije '¿por qué no meto los pies en esto?'. Hice dos cursos de perfumería (no le dije a nadie que los hice) y es algo que me encanta, me parece muy entretenido y me hace acordar mucho al café, al vino y a la música. Es re interesante. Solo te puedo adelantar que en lo que estoy trabajando tiene que ver con YouTube y con productos para mí línea", cierra en exclusiva para PERFIL.