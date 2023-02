Patricia Sarán: "Mis ex no eran del palo y me celaban por la ficción, hoy sé que voy a volver a la actuación"

Patricia Sarán fue una de las modelos más buscadas de los años '80 después de la ya mítica publicidad de los jeans Jordache filmada en un ascensor. Hoy, después de muchos años mostrando su cuerpo, posando para las cámaras y teniendo mucha exposición, elige otro camino: no le interesa que vean cómo está físicamente a los 61 años y, con las canciones que escribe, quiere que su mensaje se escuche.

"Yo hago un video porque no puedo subir las canciones cantadas nada más, pero a mí me da lo mismo el video, no me interesa mostrarme. Me da lo mismo el video, salí de que me miren, no me interesa nada eso", dice la actriz y conductora en diálogo con PERFIL sobre los clips para los temas que compone junto a Mariana Molinero y Marcelo Ceraolo, que en las redes sociales suelen viralizarse. Y agrega: "El argentino es como que tiene la cabeza muy estructurada, muy limitada: si sos modelo, sos modelo, si cantás dicen 'ahora canta'".

"Si yo hago una megaproducción y me pongo toda bañada en aceite, cualquier cosa erótica, lo que fuera, ¿quién me va escuchar cantar? nadie. Se van a quedar mirándome y yo busco lo contrario", suma y entre risas añade: "Un día voy a hacer un video en el que esté usando un impermeable".

Las ganas de volver a la actuación

Patricia Sarán tuvo dos maridos. El primero fue un psicoanalista de quien se separó tras nueve años de relación, y el segundo fue Carlos Rebuffo, uno de los dueños del restaurante Rodizio. Al ser dos personas que no pertenecían a los medios, muchas veces la celaron por su presencia en la tele y en ficciones, como Amándote, que protagonizó junto a Arnaldo André.

Para tratar de preservar sus relaciones, la actriz se distanció de la tevé, el cine y el teatro y hoy se arrepiente: "Empecé a decir que no a muchos proyectos de actuación y los productores se dieron cuenta que yo no quería volver a actuar. Hoy me doy cuenta que fue un error haber dejado la actuación y quiero volver. Sé que voy a volver". En ese sentido, completa: "Aparte, creo que tiene que ver con el machismo, porque no veo mucho varones que dejen de hacer cosas porque las mujeres se lo piden".

Arnaldo André: antes y después de un galán que cumplió 79

Y rememora: "Mi primer matrimonio me costó mucho porque yo me iba tal vez un mes de viaje porque tenía que grabar y todo se había enquilombado por eso. Y cuando me casé la segunda vez pasó lo mismo, porque yo arrancaba a grabar a las 8-9 de la mañana y volvía a mi casa a las 11 de la noche".

"Yo siempre digo que no soy una actriz que canta y no una cantante que actúa, porque es la formación que tengo. Es algo a lo que me gustaría volver, por más que siga escribiendo canciones, la base mía es la actuación", comenta.

Los dos matrimonios sentaron un precedente y Sarán asegura que "hoy en día no tendría una pareja que me cuestionara mi trabajo".

Sarán, quien además hizo Bañeros 2 con Guillermo Francella, los filmes Muerte dudosa y ¿Dónde estás amor de mi vida... que no te puedo encontrar?, junto a Luisina Brando y gran elenco, confiesa que llegó un punto de su carrera en el que se había cansado de "hacer de linda".

"Nunca me cosificaron"

En su época de perfil más alto, cuando estaba con Gerardo Sofovich en El Trece y siendo tapa de revistas semana tras semana, Sarán figuraba en todos lados. "Nunca me cosificaron porque cuando me quise mostrar me mostré yo. Cuando quise mostrar, mostré y cuando no quise mostrar, no mostré. Y lo que ahora yo no quiero es que se focalicen en eso, en cómo está Patricia Sarán de físico", revela ahora.

Los videoclips de sus canciones aparecen en las redes y los usuarios comentan pero no para hacerle comentarios negativos, sino, muy por el contrario: "Siempre los 'pendejos' se copan y me terminan diciendo 'che, venite a mi restaurant', porque como no me ofendo, no me prendo en las críticas, todos me terminan tirando buena onda. Salvo algunas minas que por celos, envidia, porque no les da el físico o porque no son lindas, yo no tengo haters". "Creo que se dan cuenta de que soy buena mina", completa.

Radiografía de Patricia Sarán

Sin pelos en la lengua, abriendo su corazón y dispuesta a hablar de todo, Sarán se anima a autodefinirse: "Soy una mina transparente, soy una mina que soy lo que digo que soy. Soy una mina que no 'caretea'. Hay mucha mentira en esto (la tevé, los medios), hay mucha gente careta en el medio, mucha, no 'doble cara', muchas caras. Pero la gente se da cuenta, no es tonta".

A diferencia de lo que muchos y muchas pueden llegar a pensar, la cantante se define a sí misma como una persona "tímida" y celosa de su vida privada. "Yo soy muy cuidadosa de mi intimidad. No me interesa que se metan en ese aspecto de mi vida".

Patricia Sarán es proteccionista de animales, hace yoga y es vegetariana

En ese momento, la artista aprovecha para recordar sus affaires con Ricardo Arjona y Luis Miguel, "algo que pasó hace 25 años" y que recién ahora se sabe. "Yo sé lo que hago yo y lo que hagan los demás no me importa. Que cada uno haga lo que quiera", añade.

Luis Miguel podría ir a la cárcel por un conflicto familiar con su ex pareja

Para graficar el cambio que hizo hace ya tiempo, Patricia cuenta una anécdota: "Me llamaron para hacer una publicidad de una marca muy conocida de galletitas. En principio dije que si, hasta que me contaron el storytelling: tenía que meterme a una cosa enorme de cristal, adentro de un megashopping, pasando miles de personas y me tenía que levantar la pollera como Marilyn Monroe en el subte. Obviamente le dije que no la iba a hacer".

En Mar del Plata, con Analía Gadé y Marta González

Y reflexiona: "Te puede gustar o no lo que haga, pero yo siempre me preparé. Me formé en teatro y por eso yo no estoy de acuerdo con esos programas onda Gran Hermano o cualquier reality, porque salís ahí y ya sos famoso, entonces los pendejos creen que ese es el camino a la fama. Esa no es mi forma, no voy por ahí".

La publicidad de los jeans

"Para cuando hice la publicidad de Jordache yo ya trabajaba desde hacía dos años con Gerardo Sofovich (En la noche del domingo), así que la fama no me abrumó. La marca quería hacer una publicidad como la que había hecho Susana Giménez para Gatopardo y yo les dije que no iba a andar. Entonces el tipo de la marca me dio plata y empecé a llamar a los mejores publicistas, pero salían un huevo. Yo en ese momento me había separado de mi primer marido y estaba viviendo en la casa de una amiga, que su marido era el mejor publicista de ese momento, Alfredo Stuart, y él me dijo que me lo hacía gratis", cuenta sobre el anuncio que fue furor.

La historia de la publicidad en el ascensor está basada en una experiencia propia de Sarán: ella cursaba en la Universidad de El Salvador y muchas veces debía irse después de las clases a otros lugares y tenía que cambiarse rápido. Un día trabó el elevador entre dos pisos para cambiarse allí y al bajar se encontró a sus profesores protestando. "Me salvé de que me expulsaran", recuerda.

12 años después del aviso del ascensor volvió al edificio donde hizo la publicidad y le tomaron esta foto

Aunque el anuncio fue un éxito en su carrera, cuando lo hizo la actriz estaba pasando por un muy mal momento de su vida: "La gente no lo va a poder creer, pero cuando estaba haciendo el aviso del ascensor, fue probablemente el peor momento de mi vida de tristeza, porque yo me estaba separando de mi marido y y me acuerdo que entre la grabación lloraba y tenía que mostrar todo lo contrario".

El éxito

Al ser consultada respecto a su visión de lo que es el éxito, la modelo dice: "Para mí el éxito es hacer algo que te haga bien a vos. Es estar contento por lo que hacés y si te da plata es un plus". Y ejemplifica: "He estado tomando un café con una amiga y la pasé mejor que estando en los lugares más lindos del mundo, con un marido o un novio con el que no la estaba pasando bien, porque sabía que la relación se iba a acabar".

Patricia Sarán fue una de las modelos más buscadas de los '80

Reinvención constante

Quedarse en la zona de confort no es una opción para Patricia Sarán, quien canta, compone, actúa y deja todo en cada uno de los proyectos que encara. Reinventarse es fundamental para ella: "Lo voy a hacer toda la vida. Me gusta eso, me gusta ir por distintos caminos. Me cansa ir siempre por el mismo camino, y si me doy cuenta que no me va, puedo recular e ir por otro".

"Voy a buscar caminos nuevos hasta el último minuto de mi vida. De todos los caminos siempre hay otra cosa por encontrar. Lo bueno es que siempre haya una zanahoria adelante por perseguir", explica.

Por último, al ser consultada por la muerte, afirma: "No le tengo miedo porque creo en otras vidas".

jp / ds