Greta Thunberg, a sus "haters": "Ser diferente no es una enfermedad"

Desde que irrumpió en la escena pública la joven defensora del medio ambiente, Greta Thunberg, fue blanco de todo tipo de críticas y reproches. Sus modos, su discurso y hasta su apariencia fueron puestos en tela de juicio desde todas partes del planeta, dando cuenta de la potencia de su causa.

Con plena conciencia del rechazo que despierta su lucha en algunas personas y sobre todo en algunos líderes mundiales, la guerrera ambiental de 16 años, le dedicó unas palabras a sus “odiadores” en redes sociales.

“Los que odian siguen activos como siempre: me persiguen por mi aspecto, mi ropa, mi comportamiento y mis diferencias. Se les ocurren todas las mentiras pensables y todas las teorías conspirativas”, escribió Greta en Twitter.

El show de Donald Trump en las Naciones Unidas: tuits contra Greta y críticas hacia China

“Parecen capaces de cruzar todos los límites posibles para evitar el foco, porque están desesperados por no hablar sobre el clima y la crisis ecológica”, continuó.

En su descargo, la adolescente no evitó referirse al síndrome de Asperger, el trastorno que padece y por el que también es atacada: “Ser diferente no es una enfermedad y la mejor ciencia actual disponible no son las opiniones, sino los hechos”.

“Honestamente, no entiendo por qué los adultos eligen pasar su tiempo burlándose y amenazando a adolescentes y niños por promover la ciencia, cuando podrían hacer algo bueno en su lugar. Supongo que simplemente deben sentirse amenazados por nosotros”, siguió.

Para finalizar su mensaje, Greta llamó a los jóvenes a “no perder el tiempo dándoles atención”. “El mundo está despertando. El cambio viene ya sea que les guste o no”, remató.

Por qué Greta Thunberg demanda a Argentina

A sus 16 años la adolescente es la cara y la voz de una juventud preocupada, que recicla la basura, limpia las playas, evita la carne y los aviones y vota por partidos ecologistas en las elecciones.

Hace poco más de un año, Greta dejó su mochila en casa y se manifestó todos los viernes frente al Parlamento sueco en Estocolmo con un cartel hecho a mano para sensibilizar a los diputados sobre la emergencia climática.

Su "huelga escolar", transmitida por las redes sociales, traspasó fronteras e impulsó el movimiento global "Viernes por el futuro". El fenómeno "Greta" se volvió planetario. Sus cuentas de Twitter e Instagram tienen más de seis millones de suscriptores.

Los jóvenes la han elegido portavoz de las preocupaciones por el cambio climático. Y el tono es claramente acusatorio.

"Han robado mis sueños y mi niñez con sus palabras huecas", dijo con lágrimas en los ojos el 23 de septiembre a los dirigentes reunidos para una cumbre sobre el clima en Nueva York, evento en el que participó después de haber cruzado el Atlántico en un velero.

