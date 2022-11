Arnaldo André: antes y después de un galán que cumplió 79

A la edad de 79 años, Arnaldo André se retira de la TV, tras haberse desempeñado como el galán por excelencia de la pantalla chica. Recientemente el consagrado actor paraguayo le dio un giro a su carrera profesional para volver al teatro. Como protagonista y director, la última temporada se lució en la comedia "Nunca es tarde". "Me dio la oportunidad de mostrarme como comediante al 100 por ciento", expuso André.

Años atrás, en diálogo con Susana Giménez, Arnaldo recordó los orígenes de su carrera profesional y las instancias previas a su consagración como galán de la TV argentina:

El punto de inflexión de su carrera se plasmó en la obra teatral 40 kilates, junto a Mirtha Legrand, y a partir de entonces vendrían los éxitos de las telenovelas, con participaciones memorables en Piel naranja y Amo y señor. Así se ganó el cariño de los televidentes argentinos, a tal punto que muchos desconocen que el actor nación en San Bernardino, Paraguay.

Con respecto a su magnífico regreso al teatro, André precisó que “es una de las disciplinas más atractivas por la comunicación con el público. Sabés que el público está ahí. En cambio en la televisión no sabés quién te ve”,

"Nunca es tarde", por Arnaldo André.

“La televisión es un medio que me abrió las puertas para todo, tiene una llegada increíble e inmediata, pero no nos permite crear porque no nos da el tiempo necesario", agregó el actor que cumplió 79 años.

"Yo no quiero pecar de injusto cuando digo que la televisión no es lo que más me gusta, ya que el teatro y el cine son dos disciplinas que te dan ese tiempo clave para la creación”, explicó André en TN Show.

Rating: cuánto midió Gran Hermano con Robertito Funes Ugarte

Galán histórico de las telenovelas

El repertorio de telenovelas del galán incluye El amor tiene cara de mujer (1964-1971), Rolando Rivas, taxista, Pobre diabla, a la par de Soledad Silveyra, y Piel naranja, entre otras actuaciones memorables.

Su estrellato llegó en 1984 con Amo y señor, donde protagonizó a un caballero golpeador, Alonso Miranda, que seducía y cacheteaba a Luisa Kuliok, con quien más tarde volvería a trabajar en Amor gitano (1982), El infiel (1985) y Amándote (1988-1990).

CA