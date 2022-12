Las dos obras que vuelven al Teatro Astral en 2023

La temporada teatral 2023 sigue nutriéndose de títulos que debutan sobre las tablas y otros tantos que regresan luego de temporadas exitosas.

Pese a que un gran caudal de artistas deciden hacer temporada en la ciudad balnearia de Mar del Plata o en las sierras de Villa Carlos Paz, ell circuito teatral de la Ciudad de Buenos Aires tiene una propuesta nutrida de títulos.

El Teatro Astral (Av. Corrientes 1639, CABA) presenta dos reestrenos que ya hicieron reír a miles de espectadores: Dos locas de remate y Me duele una mujer.

Dos locas de remate

Regresa la comedia más aclamada por la crítica y el público en su cuarta temporada, luego de ganar como mejor comedia y mejor dirección de comedia en los premios ACE (donde tuvo cuatro nominaciones) y de recibir seis nominaciones a los Estrella de Mar de La Feliz.

Protagonizada por Soledad Silveyra y Verónica Llinás, esta comedia sigue el reencuentro de dos hermanas que se vuelven a ver las caras en un duelo divertido y desopilante, donde tendrán que superar su pasado para poder tener un futuro, dando lugar a una disparatada tragicomedia que muestra el trasfondo social de las complejas relaciones familiares.

Con la dirección de Manuel González Gil, la obra se estrenará el 6 de enero en el Astral y podrá disfrutarse de jueves a domingos.

Me duele una mujer

El 7 de enero, por su parte, regresa una comedia que también fue enormemente aplaudida durante la temporada 2022: Me duele una mujer.

La comedia romántica escrita y dirigida por Manuel González Gil está protagonizada por Nicolás Cabré, Mercedes Funes y Carlos Portaluppi. Al elenco lo completan Facundo Calvo y Sol Loureiro.

La obra, de noventa minutos de duración, cuenta la historia de Miguel Sánchez, un joven profesor de filosofía, quien es abandonado por su novia Paula, y vive los primeros seis meses en ese abandono.

Una psicoanalista recibe a Miguel en las diversas etapas de su tratamiento, marcando con su particular humor e ironía una paliza terapéutica. Miguel está siempre acompañado por Martín, su amigo inseparable, o acaso sean los dos la misma persona. La obsesión por Paula provoca que vea en cada mujer al paso a su ex pareja y sólo al final sabremos si logra nuevamente transitar por esa esquina que hoy no se atreve a pasar.

En la temporada anterior, se había presentado en el Multiteatro pero ahora se muda al Astral. Las funciones serán los viernes y sábado a las 22 y los domingos a las 21 horas.

