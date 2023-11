Javier Milei se reunió con Mauricio Macri

En las conversaciones que mantuvieron, Mauricio Macri le dijo a Javier Milei que no pudo hablar sobre el tema de la inflación ni apuntar por el desempeño económico del Gobierno a Sergio Massa, según informó Nuria Am en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Por otra parte, le aseguró que esta semana va a salir a respaldarlo nuevamente, pidiendo el voto para Milei.

Comprometiéndose con la recta final de la campaña, Macri habló con el candidato libertario y su estrategia apunta a diferenciarlo del ministro de Economía y postulante de UxP. Pero también estará enfocado en su regreso a la política en Boca, confirmando su candidatura como vicepresidente de Andrés Ibarra para competir contra Juan Román Riquelme.

¿Cómo va a pedir el voto para Javier Milei? La idea es hablar de un "Milei sincero", que no miente, aludiendo a un Sergio Massa que "no cambia nada con sus palabras", tildándolo de "mentiroso". En ese sentido, Patricia Bullrich está coordinando la fiscalización que el PRO hará para ayudar al referente de La Libertad Avanza.

Además, siguen negando discusiones internas por la ausencia de dirigentes de Juntos por el Cambio en el debate del último domingo, entendiendo que lo mejor era no acaparar la centralidad. Sí tuvieron diferencias sobre la fiscalización, pero lejos de romper la flamante alianza política.

De lo que sí se quejan es de las dificultades que tienen para llegar a Javier Milei, salvo en los casos particulares de Macri y Bullrich. Para el resto, el límite es Guillermo Francos, quien funciona como un intermediario. Lo mismo le pasa a los empresarios y sindicalistas que, más allá de lo ideológico, encuentran mayores respuestas del lado de Sergio Massa.

Lo cierto es que Milei y Mauricio Macri hablaron luego del debate presidencial y acordaron que el expresidente hará nuevamente público su apoyo al candidato de LLA, pidiéndole el voto a los ciudadanos y tildando a Massa de "mentiroso".

