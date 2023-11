Después de la ausencia del macrismo en el debate, cómo está la relación entre el PRO y la La Libertad Avanza

La inseguridad y la falta de respuestas de Javier Milei en un debate que midió más de 48 puntos de rating en vivo y hoy se reprodujo en todos los celulares del país dejó al macrismo en silencio. "¿Cuándo le tira el nivel de inflación?". La frase por WhatsApp, en un grupo cercano al expresidente Mauricio Macri, circuló en medio de los cortes de la transmisión. A esa altura un empate era suficiente para el macrismo, que no entiende por qué no hubo una preparación metódica de lo que sería el momento más importante antes del domingo, como sucedió en 2015 a instancias del balotaje contra Daniel Scioli.

Desde el PRO esperaban que Milei desnudara la situación actual que Sergio Massa lleva adelante en el ministerio de Economía. Sin embargo, no sucedió. Al día siguiente del debate, La Libertad Avanza comenzó a dar explicaciones. En off, una de las personas más cercanas al economista, negó que el candidato haya perdido el debate.

"Muchos esperaban que Milei saliera a matar a Massa y eso no ocurrió, en parte, por una decisión estratégica. Nuestro foco fue desarticular las mentiras más dañinas que se dijeron de Javier y mostrar que no es un ser tenebroso al que tenerle miedo", explicó el hombre. Sin embargo, hay asuntos que no terminan de quedar en claro ni para los dirigentes del PRO ni para el público en general. La reivindicación que hizo el economista de Rudy Giuliani, el exalcalde de Nueva York que fue un histórico referente del candidato de Unión por la Patria, sorprendió a más de uno. "Lo que se ve con eso es que Javier es un tipo que siempre dice lo que piensa", lo defendió su colaborador.

La defensa de la performance de Milei en el debate no es fácil. Hasta los portales más críticos del oficialismo amanecieron con títulos que hablaron de la derrota del libertario. Sobre las repercusiones, la misma fuente simplificó la respuesta: "Hace un año y medio o dos que viene ocurriendo, a los medios no les gusta Javier".

No hubo referentes del PRO en la facultad de Derecho y el lunes la mayoría prefirió el silencio. Consultado por PERFIL el domingo, uno de los referentes de los halcones respondió que no habían recibido invitación. Desde el partido libertario lo reconocieron: "Somos los que pasamos a segunda vuelta, no ellos. ¿Por qué vas a dejar afuera gente de LLA?", respondieron.

El día después

La ausencia del macrismo en el debate alimentó un rumor que circula hace varios días: el ruido político entre La Libertad Avanza y el ala dura del PRO, que puso su experiencia para fiscalizar el próximo domingo. La convivencia entre ambos espacios, que deben coordinar tareas complejas en tiempo récord, generó más de un cortocircuito.

Esta semana, muchos macristas se vieron sorprendidos por el reclamo que la Justicia Electoral hizo por la entrega de boletas. El Tribunal advirtió a los apoderados de LLA, de Milei, que "no enviaron la cantidad suficiente de boletas" para cubrir las mesas de ese distrito en el ya cercano balotaje del 19 de noviembre. Según la nota, La Libertad Avanza (LLA) presentó "sus fajos de boletas con una cantidad sustancialmente menor" a la esperada, por lo que si esa situación no se subsana de inmediato, no se alcanzarán a cubrir las mesas de toda la provincia.

Desde el partido de Milei repitieron que se trató de "una decisión política" para evitar el robo de boletas a pesar de que la maniobra generó todo tipo de suspicacias. La supuesta estrategia libertaria fue entregar el mínimo posible a las autoridades, que se encargan de distribuirlas, y abastecer a los fiscales generales para que puedan reponer.

La Libertad Avanza delegó el operativo de fiscalización en Guillermo Francos, Guillermo Ferraro, Fernando Cerimedo, Santiago Caputo y Nicolás Posse. Cada uno tiene tareas diferentes y una de las más importantes es el diálogo con sus nuevos aliados del PRO. "Lo que pasó estos días fue como una partida de Teg. Hubo reuniones donde nos sentábamos y decíamos 'tengo gente acá', 'me falta allá'. Revisamos distrito por distrito", contó un dirigente libertario. Según esta persona, entre ayer y hoy se cerró provincia de Buenos Aires.

Los libertarios no niegan que haya tensiones. Hace apenas unos días, en diálogo con PERFIL, un dirigente bonaerense sostuvo que desde LLA tuvieron que "resistir" para evitar "cualquier intento de que aparezca la foto del PRO rodeando a La Libertad Avanza". Sin embargo, con la provincia ya resuelta, ahora los dirigentes aseguran que reina la paz entre los espacios.

"Con la gente de Cristian Ritondo, de Diego Santilli y de Patricia Bullrich se trabajó bien en las localidades bonaerenses. Es cierto que hubo algunos actores con pretensiones estrambóticas y hubo que explicar que el espacio que ganó es LLA así que somos nosotros los que coordinamos, administramos y tomamos decisiones sobre la fisalización", aseguraron cerca del candidato.