Javier Milei y Sergio Massa se disputarán la presidencia en la última ronda de elecciones 2023: el balotaje. Ese día los argentinos, incluidos los jubilados y pensionados, de cada rincón del país decidirán cuál es el modelo de país que quieren.

Los proyectos de ambos candidatos difieren en aristas claves como la vinculada al sistema de jubilaciones. Actualmente, son más de 5,7 millones los beneficiarios del régimen ¿Qué propone cada candidato? ¿Qué implicancias tiene cada programa de gobierno en las jubilaciones actuales y futuras?

Las propuestas de Massa para jubilados y pensionados: ¿Cuáles son?

Discursivamente, Sergio Massa, como candidato a Presidente, interpela constantemente a los jubilados y pensionados. Sin embargo, en la plataforma electoral de Unión por la Patria presentada ante la Cámara Nacional Electoral, no se hace referencia explícita a ninguna propuesta que replanteé el actual sistema previsional.

Pero como Ministro de Economía, Massa se ha mostrado en reiteradas ocasiones realizando anuncios junto a la titular del organismo previsional, Fernanda Raverta. Entre las últimas políticas anunciadas están: la ampliación del monto de crédito, el aumento del bono de jubilados para el mes de diciembre, y la exención del IVA. De esta forma, el presidenciable busca mostrar a este sector que -en caso de ser electo- protegerá los derechos de la tercera edad.

De hecho, en declaraciones recientes Massa renovó la promesa a jubilados, afirmando: "Van a ser parte de mis prioridades".

Independientemente de ello, la pregunta que a muchos preocupa es si es posible continuar con esta política teniendo en cuenta los compromisos que el gobierno asumió con el FMI. Cabe señalar que el organismo espera que Argentina regularice su situación reforzando "el control del gasto con medidas iniciales destinadas a actualizar las tarifas energéticas y a contener los salarios públicos y las pensiones o jubilaciones".

Sobre esto, el abogado especializado en Derecho Previsional, Aníbal Paz, consultado por Perfil explicó que, cuando el FMI expresa que pretende que el país “contenga las jubilaciones públicas y reduzca el gasto en seguridad Social”, implicaría una orden de:

1. Acortar las “transferencias a las provincias para el financiamiento de su déficit previsionales”. Hay provincias como Córdoba o Buenos Aires que tienen sus cajas propias de jubilación.

2 Solicitan revisar los regímenes especiales, lo que es un eufemismo por modificar.

3. En relación con las moratorias, focalizar las prestaciones sociales únicamente a las personas realmente vulnerables del sistema.

El especialista indicó que, teniendo en cuenta lo que el gobierno firmó con el organismo, se puede notar una “contradicción entre la plataforma electoral de Massa, y el compromiso con el FMI”.

“Yo creo que es incompatible ajustar el Estado por la vía de la jubilación y que al mismo tiempo se mantenga el poder adquisitivo de la misma”, aseguró.

Javier Milei: ¿Volver a las AFJP? ¿Qué propone para el sistema jubilatorio?

Durante el debate presidencial, Sergio Massa expuso ante los televidentes las propuestas de Javier Milei presentadas ante la Cámara Electoral. Aprovechando el encuentro cara a cara con su contrincante, buscó hacer énfasis en sus propuestas más polémicas. En el programa de gobierno expuesto en la página oficial de La Libertad Avanza, el libertario expresa que si es elegido presidente realizará una “reducción drástica del gasto público” en el que aspiran a bajar hasta un “15% del PBI”. En esta línea de política plantean la necesidad de hacer cambios en el sistema previsional, puntualmente, en el sistema de seguridad social.

En este sentido, en la plataforma electoral de 2023 expone que uno de los pasos para conseguirlo es efectuando una "reforma previsional para recortar el gasto del estado en jubilaciones y pensiones de los ítems que más empujan el déficit fiscal, alentando un sistema de capitalización privado, junto a un programa de retiros voluntarios de empleados públicos y achicamiento del estado".

Además, el candidato libertario se expresó en varias oportunidades a favor del retorno de las AFJP que son un esquema de administradoras privadas de fondos de pensión en las que se ofrece a las personas la oportunidad de ahorrar y gestionar sus propios fondos destinados a la jubilación. Estos son un complemento a los sistemas de seguridad social públicos.

Acerca de las reformas en la edad jubilatoria, el candidato libertario afirmó que esta debería ser evaluada en función de los cálculos de la "​evolución de la transición demográfica argentina". Aplicando una fórmula que tenga en cuenta este factor, y el equilibrio entre la cantidad de aportantes y pasivos.

Sobre la moratoria previsional, el candidato libertario se encuentra en contra porque considera que: “no sólo es inmoral que regalen jubilaciones a quienes no aportaron nunca sino que profundiza el déficit estructural del país, condenando a las generaciones futuras a la pobreza”.

¿Qué son las AFJP?

La plataforma política de La Libertad Avanza aboga por la vuelta a un sistema de pensiones de gestión privada. Este mecanismo, que se aplicó en Argentina entre 1993 y 2008, consistía en que cada empleado acumulaba sus ahorros para la jubilación en cuentas individuales gestionadas por empresas privadas que luego invertían los fondos para producir intereses. Al jubilarse, el empleado recibía sus ahorros acumulados más los intereses acumulados.

Desde el 2008, se cambió el sistema y se empezó a efectuar el régimen de reparto. Este supone que los trabajadores en activo y las empresas financian las pensiones con sus aportes. Además, otros fondos proceden de impuestos y aportaciones del Tesoro Nacional.

¿Cómo funcionaron las AFJP en Argentina?

Javier Milei declaró que planea recuperar el sistema privado de pensiones, conocido como AFJP, pero promete no vulnerar los derechos de nadie. Esto forma parte de su propuesta de reforma de segunda generación. Sin embargo, la experiencia argentina con este sistema no tuvo éxcito en el pasado y parece una fórmula conocida destinada a un único camino: el fracaso. Pero ¿esto es así?

Según la posición de Aníbal Paz, las AFJP fueron un instrumento que terminaron desfinanciado al Estado, agravando el déficit fiscal y contribuyendo a la deuda externa, mientras se beneficiaban de las comisiones. En ese momento, no consiguieron invertir el retraso en la financiación de las pensiones, ni ampliar el alcance de las aportaciones voluntarias o asegurar la cobertura de los jubilados.

Durante la transición que se dio luego de la estatización estas cajas, también se generó otra gran problemática desde la perspectiva de Aníbal Paz "Lo que nos pasó a nosotros es que a mitad de camino había gente que recién se integraba al mercado laboral y aportó cinco, diez, quince años. En ese momento se da de baja el sistema y no llegaron para completar aportes. Las consecuencias de este hecho las estamos viendo con jubilaciones muy magras. O con todos judicializados porque no llegaron a capitalizar lo suficiente como para jubilarse". Y agrega "otro de los problemas eran los aportes que se hacían de comisión para las AFJP. Eran tan altas que los jubilados no capitalizaban todo lo que aportaban".

Por último, el especialista asegura que "aún cuando se pudieran discutir las bondades o las desventajas de un sistema de capitalización privado, el problema que tenemos es la inseguridad jurídica". Se necesita de un consenso político de todos los partidos y la sociedad para que el sistema previsional no cambie según cada ideología.

Los principales desafíos de la Argentina en el área previsional

La "insostenibilidad del sistema previsional" parece ser una de las problemáticas que más ha ingresado en la agenda de los medios de comunicación y política en períodos electorales. Consultada por Perfil, la abogada y gerontóloga Isabel Lovrincevich nos comentaba que no es una problemática que preocupa únicamente a nuestro país. Mas bien, es un problema global que está íntimamente ligado con el mercado laboral informal y el nivel de desarrollo de a economía de un país.

Al respecto, afirmó que "los sistemas previsionales en el mundo están en crisis. En España el jubilado promedio cobra aproximadamente 700 euros". Y haciendo una analogía con la situación en Argentina, explica que a la mayoría de ellos no les alcanza para vivir por lo que necesitan ayuda de los hijos y necesitan subsidios estatales.

Esto, expresó son situaciones que a los argentinos "nos resultan muy familiares", aunque sentenció que si bien sucede en el primer mundo, no debe ser un "consuelo". Y afirmó que resulta urgente que el mundo se de cuenta de que el envejecimiento de las poblacionales es un fenómeno global que no se va a detener.

Esta temática se encuentra entre uno de los principales desafíos que deberá afrontar el próximo en ocupar el sillón de Rivadavia. Respecto a cuáles son los primeros pasos que urgen resolver para encontrar una salida a esta situación, el abogado Aníbal Paz asegura que “la amplia informalidad laboral que desfinancia la Seguridad Social y la alta evasión impositiva deben resolverse de manera previa, o conjunta con el sistema previsional”.

En su opinión, esta es la única forma de alcanzar “soluciones de fondo a largo plazo que beneficien al conjunto”. De hecho, ejemplifica que en muchos países que atacan estas situaciones, ya está avanzando hacia una "prestación universal básica para todo el mundo, a la que se accede con una determinada cantidad de aportes, que suma al complemento individual”.

Vinculado con las propuestas de aumentar la edad jubilatoria, el letrado comenta que todo el mundo occidental se encuentra inmerso en esta pirámide demográfica invertida, que al tener una población envejecida complica el futuro del sistema previsional. Por eso existe una tendencia a elevar la edad jubilatoria, pero se busca que "sea de manera voluntaria, un componente básico con un mínimo de aportes y si la persona quiere mejorar su jubilación puede seguir trabajando".

