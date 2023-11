El futuro del país se define por penales. Este domingo, los argentinos irán a las urnas para decidir entre Sergio Massa y Javier Milei. Quién se imponga en el balotaje asumirá la presidencia de la Nación el próximo 10 de diciembre. Y en la antesala de una elección, sin dudas, histórica, los clubes se ponen la camiseta y juegan su partido contra las propuestas económicas del libertario.

Es que uno de los principales ejes de la plataforma del referente de La Libertad Avanza está relacionado a una quita de subsidios en múltiples aspectos: una "motosierra" que, así como "cortará", afirma, con el gasto público en “15 puntos del PBI” y, en línea, con el déficit fiscal, llámese de otra manera a cuando el gasto público supera los ingresos del Estado en cuestión, arrasaría consigo la asistencia a diversos sectores, entre ellas las instituciones deportivas.

En Argentina, los clubes no solo cumplen un rol deportivo, sino también social. Son espacios con un arraigo cultural significativo, claves para la construcción de lazos, para el desarrollo educativo de niños y niñas e incluso, en casos más específicos, simbolizan un techo y un plato de comidas para familias enteras en situación de vulnerabilidad económica. Todo esto, con el único animo de colaborar con las comunidades que los rodea.

En las últimas horas la Unión Nacional de Clubes de Barrio, que nuclea a más de 7000 instituciones de todo el país, lanzó un comunicado oficial en donde llamaron a votar al titular del Palacio de Hacienda, y también candidato de Unión por la Patria, debido a que "la propuesta de Milei se basa en medidas que harían desaparecer a miles de clubes de barrio, en un mayor ajuste, en quita de subsidios y en una dolarización hiperinflacionaria y licuadora de ingresos".

"Jamás, en la plataforma de él, habló del deporte y de los clubes. Nosotros nos encontramos hoy que es un problema que ya nos pasó en 2016. No queremos volver a eso. Fue una época en donde clubes históricamente pudientes nos llamaban para pedirnos por favor que hagamos algo. Están tratando de asfixiar a los clubes para que los vendan. Nos da miedo que este hombre pueda llegar al gobierno", sostuvo Claudio Rial, mandatario de la entidad y, a su vez, presidente del Club Jorge Newbery de Wilde, en diálogo con PERFIL.

Cabe remarcar que la UNCB, que convocó este martes, en la antesala del balotaje, a una Asamblea masiva, fue, en junio del 2016, una de las primeras organizaciones que "salió a la calle" para manifestarse en contra del "tarifazo" del gobierno de Mauricio Macri, como se le llamó al incremento superior al 1000% en los servicios públicos durante los primeros meses de gestión.

Por otro lado, remarcó: "Milei habló del fútbol y se olvida que hoy somos campeones del mundo con chicos surgidos, en su totalidad, en los clubes de barrio a los que busca presionar". La Selección Argentina obtuvo "la tercera" en Qatar de la mano, efectivamente, de jugadores que dieron sus primeros pasos en asociaciones barriales, como es el caso del Dibu Martínez, en General Urquiza de Mar del Plata, Rodrígo De Paul, en Deportivo Belgrano de Sarandí, y Lionel Andrés Messi, en el Club Abanderado Grandoli de Rosario.

"Nosotros contenemos chicos y grandes también. El club se usa como lugar de recreación, de encuentro. Mi papá y mi mamá se conocieron en los carnavales del club donde hoy soy presidente. Sobrevivimos con una cuota social y rifas. Si aumenta todo, nosotros no vamos a poder aplicarle eso a nuestra comunidad, que también la va a pasar mal en una economía sin subsidios y dolarizada. Toda la gente que va a quedar en la calle, los chicos que no van a poder hacer deporte por no tener recursos. Es una locura", agregó.

En simultáneo, la Federación Nacional Popular y Comunitaria de los Clubes de Barrio llevó adelante un plenario en los últimos días, en la provincia de Salta, donde también expresaron su rechazo a las propuestas de Javier Milei.

Gabriel Aranda, Coordinador Nacional de la entidad, y también dirigente del Club Estrella Roja de Gregorio de Laferrere, aseguró que "la quita de subsidios destruirá todo por lo que tantos directivos y vecinos han trabajado durante décadas".

"Actualmente tenemos el subsidio de luz y pagamos 100 mil pesos. Si no lo tendríamos, deberíamos pagar 500 mil. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo sostenemos esto? Hay muchos vecinos que también dependen de nosotros para comer, porque también funcionamos de merendero de lunes a viernes sin importar qué llueva, sea feriado y cualquier otro problema. Los de la derecha hablan desde el desconocimiento y atrás de un escritorio, no saben en verdad lo que se vive y el trabajo que se realiza día a día", enfatizó.

Otro tema que preocupa a las entidades, y que ha provocado un rechazo masivo en los últimos días, es el de las Sociedades Anónimas Deportivas.

Éstas tienen, entre otras, característica diferenciales con el modelo actual, como el hecho de que, en lugar de socios, partícipes fundamentales en la toma de decisiones, los clubes tienen dueños, inversionistas de capitales privados, que pueden modificar la realidad de la institución 'a gusto y piacere' y abandonarlo en cuando gusten, dejando legados, en algunos casos centenarios, en agonía o, directamente, en la historia, con múltiples casos de desaparición en el fútbol europeo.

A su vez, se elimina el carácter social de las instituciones para darle paso a un sistema de rentabilidad, en donde todo lo que no genere ingresos, se elimina, como puede hacer aquellas disciplinas, como Patín, Hockey o Danza Artística, que no poseen, a su alrededor, un mercado repleto de divisas, como ocurre tradicionalmente con el fútbol.

Éste es un viejo anhelo del actual "socio" del libertario, Mauricio Macri. En 1999, como presidente del Club Atlético Boca Juniors, y con el presunto apoyo del por entonces mandatario de la Asociación del Fútbol Argentino, Julio Humberto Grondona, trató de instalarlas vía reunión de Comité Ejecutivo, en donde buscó modificar el estatuto. En dicha jornada, sufrió la que, asegura, fue "la peor derrota de su carrera": 38-1, en un rechazo impulsado, principalmente, por José María Aguilar, de River, y Emilio Chebel, de Lanús.

De hecho, el Granate fue la primera entidad del fútbol argentino en pronunciarse abierta y oficialmente en contra de las SAD, unos meses después de la votación en AFA, en la Asamblea Anual Ordinaria de finales de 1999. Una persona que estuvo en aquella histórica reunión de Comité fue el hoy exmandatario del club, y también Diputado de la Provincia de Buenos Aires por Unión por la Patria, Nicolás Russo.

"Gobernado por Milei y Macri, no quepa duda que el fútbol argentino, en dos años, retrocede tres décadas. Jugador que saquen los clubes, lo van a tener que regalar a Boca o River, no lo van a poder venderlo a Europa, porque van a estar tremendamente asfixiados económicamente. Y van a buscar la forma para que las Sociedades Anónimas Deportivas funcionen en la Argentina pese a que los dirigentes no estemos de acuerdo", sostuvo.

Hoy, el ex Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires encuentra en Milei una oportunidad para poder reflotar esto, mientras se postula para Vicepresidente del Xeneize, tratando de ingresar nuevamente a la estructura institucional y deportiva de la entidad y comandar una hipotética gestión con las SAD con "luz verde" de imponerse La Libertad Avanza en el balotaje.

Hace un par de meses, en diálogo con el periodista Alejandro Fantino, el libertario sostuvo: “A mí me gusta el modelo inglés, no les va mal. La pregunta es cómo se financia. Las sociedades anónimas, de hecho, tienen clubes que cotizan en bolsa y todo”.

Y ante la pregunta sobre si avalaría la posibilidad, por ejemplo, de que un capital árabe adquiriera a Boca o a River, agregó: “¿A quién carajo le importa quién es el dueño si le ganás a River cinco a cero y sos campeón del mundo? ¿O preferís seguir en esta miseria que tenemos cada vez de fútbol de peor calidad? ¿Cómo nos va cada vez que salimos afuera de la Argentina?”.

A raíz de estas declaraciones, que se viralizaron en las últimas horas, múltiples instituciones del fútbol argentino salieron a manifestarse en rechazo a través de las redes sociales. Tales son los casos de Independiente, Racing, Ferrocarril Oeste, Almirante Brown, Patronato, Rosario Central, Newell's y San Lorenzo, entre otros. Integra la extensa lista Guillermo Brown de Puerto Madryn, uno de los primeros en hacer explícita su postura.

En defensa de nuestra institución le decimos no a las sociedades anónimas. No a la privatización del fútbol que propone Javier Milei. Los clubes deben y tienen que seguir siendo asociaciones civiles sin fines de lucro. Apoyamos a @SergioMassa. Argentina SÍ, #MileiNo pic.twitter.com/xHPvMY4RDn — Guillermo Brown (@BrownDeMadryn) November 10, 2023

En diálogo con PERFIL, su presidente, Mariano Eliceche, fue tajante al asegurar que, de aplicarse este esquema privatizador, que cambia las reglas del juego para propios y extraños, el cuadro de la provincia de Chubut "corre serios riesgos de desaparecer".

"Todos estos servicios que los clubes le brindan a la sociedad, como sacar a los chicos de las calles, se pueden llegar a perder. Nosotros, si bien somos un club instalado, en la Segunda División, somos de barrio, humildes. No seríamos negocio para una SAD. Entonces es importante que los clubes salgamos a decir esto y que los socios sepan el peligro que representan estas propuestas", concluyó.

