Milei blanqueó su plan SAD y los clubes salieron a responderle y a bancar a Massa

La respuesta fue masiva y en dominó. El candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, explicitó su idea privatizadora para el fútbol argentino y provocó una reacción en cadena de los clubes y de algunos dirigentes, que no dudaron en cuestionarlo y soltar un apoyo formal –tangencial o concreto– al candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa.

Todo el mundo sabía lo que pensaba Milei sobre el formato de los clubes y del fútbol en general, pero escucharlo a pocos días del balotaje presidencial encendió la bronca general de un sector en el que casi no reúne apoyos. “A mí me gusta el modelo inglés, no les va mal. La pregunta es cómo se financia. Las sociedades anónimas, de hecho, tienen clubes que cotizan en bolsa y todo”, le dijo el libertario al periodista Alejandro Fantino, quien le preguntó abiertamente sobre si avalaría la posibilidad de que un capital árabe adquiriera a Boca o a River. “¿A quién carajo le importa quién es el dueño si le ganás a River cinco a cero y sos campeón del mundo? ¿O preferís seguir en esta miseria que tenemos cada vez de fútbol de peor calidad? ¿Cómo nos va cada vez que salimos afuera de la Argentina?”, agregó Milei.

El primero que marcó la línea de respuestas fue el poderoso tesorero de la AFA, Pablo Toviggino: “Es la hora de mostrar públicamente el apoyo a Massa. Que cada uno de los clubes del fútbol argentino se manifieste en defensa de sus instituciones. ¡NO A LAS SAD! No a la privatización del fútbol. Vamos Sergio querido, fuerza compañero. Te necesita un país”, escribió en su cuenta de X (ex Twitter).

Desde hace años que Toviggino es uno de los alter egos de Massa en Viamonte 1366. Su influencia y la arenga para se tome una postura ante el trascendental balotaje del 19 de noviembre surtió efecto en pocas horas. Ayudó, por supuesto, que Milei atacara una causa que unió a casi todos durante los cuatro años de Mauricio Macri en la Casa Rosada.

Presidentes, clubes y hasta espacios que aglutinan divisiones enteras como el Consejo Federal de Fútbol salieron a rechazar las intenciones del libertario en el fútbol. De la Copa de la Liga, los dos primeros en pronunciarse –el viernes a última hora– fueron Argentinos Juniors y Colón de Santa Fe. Argentinos sumó a su presidente, Cristian Malaspina, quien nunca reniega de su condición de peronista y escribió: “No a las SAD en nuestros clubes. Solo recuerden la presencia que tuvieron nuestros clubes ayudando a nuestra sociedad en la pandemia. Un chico en un club es un chico menos en la calle”. Minutos después, se sumaron varios clubes del Ascenso y de distintas provincias.

Ayer llegó la ola más masiva porque involucró a los grandes. El primero fue San Lorenzo y el último River, pero todos coincidieron en rechazar la intención de que desembarquen capitales privados a los clubes del fútbol argentino. “Nadie nos tiene que explicar qué significan las SAD en un club de fútbol. Nuestros socios, socias e hinchas, quienes recuperaron la democracia para Racing, lo saben bien”, publicó en sus redes La Academia, en alusión al gerenciamiento de Blanquiceleste entre 2001 y 2008.

Independiente –cuyo presidente Néstor Grindetti es uno de los pocos de la órbita dirigencial que votará a Milei, luego de la alianza que sellaron el candidato libertario y JxC– no titubeó sobre lo que implica el avance de las SAD: “Independiente no resignará su identidad”. Gonzalo Belloso, presidente de Central y exdirectivo de la Conmebol, también mostró sus cartas: “Entiendo que los clubes, cualquiera sea su dimensión, son el último refugio de chicas y chicos. Apuesto por clubes cada vez más profesionales, pero 100% propiedad de sus socios. Manifiesto mi agradecimiento a Sergio Massa en este primer año de gestión”. Milei quizás no se dio cuenta, pero solo hacía falta que explicitara sus ideas para que el fútbol –con el efecto amplificador que tiene– saliera a ponerse en contra.