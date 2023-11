Los clubes de fútbol se meten en el balotaje y rechazan las sociedades anónimas

Los clubes de fútbol se metieron de lleno en el balotaje 2023 del próximo domingo 19 de noviembre que definirá si el próximo presidente de los argentinos es Sergio Massa y Javier Milei. A través de las redes sociales, diversas instituciones hicieron público su rechazo al ingreso de las SAD (las sociedades anónimas deportivas), una propuesta que el candidato libertario había sugerido siguiendo el modelo inglés de la Premier League.

El pronunciamiento fue luego de que circulara un video en el que Milei se mostraba a favor del modelo inglés de manejo de fútbol que es a través de sociedades anónimas. Por esta razón, clubes de diferentes categorías se manifestaron en contra. Por otro lado, la idea de privatizar a los clubes es un viejo anhelo de Mauricio Macri desde su época de dirigente, cuando presidía Boca Juniors.

Boca, San Lorenzo, River, Independiente y Racing, son algunos de los equipos grandes que publicaron en redes su repudio. Cabe destacar que el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, es una persona cercana al candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, por lo que era de esperarse que se inclinara a favor del actual Ministro de Economía.

"Cuando te miro me hacés acordar a mí y al Comité Ejecutivo acá presente cuando me tocó presidir la AFA en 2017 y ustedes saben cómo estaba el fútbol argentino. Por eso hay un enorme desafío cuando te toque conducir este país", le había dicho Tapia a Massa cuando se anunció el Mundial 2030, en una clara señal de apoyo.

Riquelme dispara, mientras Macri y Angelici arman un gran frente opositor



Actualmente, los clubes son asociaciones civiles sin fines de lucro que pertenecen a los socios. "Fiel a sus orígenes, respetuoso de los claros principios defendidos durante casi 120 años, Boca Juniors ratifica su carácter de Asociación Civil sin fines de lucro y la premisa de que nuestro club es de su gente, socios y socias que lo vuelven cada día más grande. La vida de Boca Juniors está ligada de manera indisoluble al lugar donde nació, creció y tomó la dimensión que hoy lo ha vuelto un movimiento popular reconocido en el mundo. Por eso siempre estará comprometido con la realidad social donde desarrolla sus actividades deportivas y culturales. Convencido de la función trascendente que cumplen los clubes en Argentina desde hace más de un siglo, Boca Juniors se manifiesta en contra de cualquier iniciativa que implique su privatización o venta", apuntaron desde el club Xeneize.

Distintos clubes del ascenso tampoco estuvieron exentos de esta polémica y dejaron clara su postura. “Desde la Comisión Directiva del Club Atlético All Boys creemos y defendemos fervientemente el rol social que tienen los clubes. Desde el primer día que asumimos en nuestros cargos dijimos NO a las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD)”, enfatizaron desde All Boys.

Colón, Unión, Rosario Central, Ferro, Almagro, Nueva Chicago, Quilmes y Almirante Brown también se manifestaron en el mismo sentido.

El club Tristán Suárez fue más allá con su postura: “Nosotros los dirigentes de los clubes de fútbol tenemos la obligación de apoyar, abiertamente, la candidatura de Sergio Massa como Presidente de la República. Los clubes tenemos una responsabilidad enorme en la contención y el desarrollo de los chicos y chicas de los barrios”.

Por último, Independiente también salió a cuestionar a Milei, a pesar de que su presidente es Néstor Grindetti, ex candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires en la lista de Patricia Bullrich que se alineó a La Libertad Avanza.

Cherquis Bialo pidió que apoyen a Massa

El reconocido periodista Ernesto Cherquis Bialo, quien fue vocero de la AFA en la época de Julio Grondona, se manifestó exasperado en un programa radial: "Apoyen a Massa, no me vengan con la tibieza pusilánime".

"No me vengan el lunes con que felicitamos al presidente, Sergio Massa, apóyenlo ahora, porque ese es un presidente del futbol, es un hombre del riñón del futbol, es un tipo que conoce todo”, enfatizó.

“Me consta, he participado de reuniones en la Asociación del Futbol Argentino en la oportunidad del triangular, aquel que disputaron Tigre, Boca y San Lorenzo, sé cómo actúa Massa, es un hombre del futbol que lo quiere como instituciones al servicio de las comunidades para los chicos, para los colegios, para la educación física, no vengan con esta tibieza pusilánime de los dirigentes del futbol argentino, están todos en silencio, no decimos nada, cuando gane alguien vamos y le decimos que lo apoyamos”, desarrolló.

“Basta de alcahueterismo, basta de esperar a ver quien ejerce el poder para después correr y pedir de rodilla una audiencia con el Presidente de la República para que no nos saque los beneficios, para poder seguir recibiendo cosas de los Estados, de los municipios”, concluyó.

