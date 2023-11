Alejandro Werner, ex Director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, aseguró que la misión de la Oficina de Evaluación Independiente que investigará el crédito otorgado al gobierno de Mauricio Macri "llegará en los próximos días" al país pero aclaró que "no se trata de una auditoría" y, en este sentido, detalló para qué se usó el préstamo otorgado en 2018.

"Argentina enfrentaba un choque en la cuenta de capitales, que, en otras palabras, significa que algunos de los inversionistas nacionales y extranjeros que tienen títulos públicos que vencen no los quieren renovar pero, al mismo tiempo, el país es considerado solvente. El FMI apoyó al gobierno de Macri al considerar que, con ajustes en el modelo de política macroeconómica, valía la pena hacer desembolsos, parte para acumular reservas, parte para financiar el déficit y parte para hacer frente a los vencimientos de deuda", especificó, en diálogo con PERFIL.

En esa línea, afirmó que, a partir de las políticas que, consideraban, se iban a implementar y que "podían llevar a una reversión en la falta de acceso a los mercados", "se necesitaba apoyar transitoriamente al gobierno de Macri", algo que "eventualmente no funcionó ya que no fue reelecto"; aunque, agregó, los motivos detrás de la derrota electoral en 2019 "son mas complejos y no tienen que ver tanto con lo económico".

"Tras el triunfo de la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, hubo un impasse en las relaciones entre el Estado argentino y el organismo hasta que el gobierno, dos años después, firmó un nuevo programa", dijo.

Cabe recordar que, el 8 de mayo del 2018, Macri anunció, en cadena nacional, el inicio de las conversaciones con el organismo casi una década y media después de que se saldara la histórica deuda previa por parte del expresidente Néstor Kirchner. Con esto, volvía a la Argentina con un préstamo bajo el brazo de U$S 57 mil millones, el más grande en la historia del FMI, casi cuatro veces más que lo solicitado por Ucrania en inicios de este año para afrontar la crisis producto del conflicto bélico con Rusia.

Estas declaraciones por parte del funcionario mexicano, con una distinguida trayectoria en el sector público y privado, así como en el mundo académico, toman lugar luego de las acusaciones de Massa, quién sostuvo que el crédito otorgado hace media década se usó para "fuga de capitales"; un término recurrente, hace ya varios años, a la hora de analizar el acuerdo financiero. Aunque no fue el único en hacerlo en estas horas: el diputado José Luis Espert, opinó en la misma línea al manifestar que "es obvio" que se destinó a dicho fin.

Al respecto, aseguró que "el término 'fuga de capitales' es totalmente sesgado y equivocado" y cruzó, en sintonía, al titular del Palacio de Hacienda por sus comentarios sobre el eje de la misión de la Oficina de Evaluación Independiente. "O estuvo mal informado o quiso dar una mala información al respecto", expresó.

"En cualquier economía con cuentas de capitales abierta, el dinero entra y sale. Y, claramente, el programa diseñado con el gobierno de Macri contemplaba que el FMI le prestaba a Argentina para que pudiese hacer frente a sus compromisos mientras corregía la orientación de su política económica, como se hizo en México en 1995", describió.

A su vez, remarcó: "Hoy también el Fondo está desembolsando y el dinero se está yendo en importaciones, algunas de esas fantasma, donde hay sobrefacturación por el tipo de cambio oficial, que está altamente subsidiado en un nivel insostenible. Y esto ocurre porque el Fondo considera que vale la pena hacerlo, tal y como ocurrió en el gobierno de Macri, aunque así como entre el dinero, salga, por las intervenciones del Gobierno actual en diferentes mercados".

Entonces, y sobre la causa que motiva el arribo al país por parte de la OEI, aseveró: "En este caso, evaluará la política de créditos excepcionales, que inglés se llaman Exceptional Access Program, que se dan cuando los préstamos rebasan el 400% de la cuota. Se va a estudiar, entonces, cómo se aplicó la política en el caso de Argentina y van a sacar conclusiones de si fue adecuada o no. Ese es el espíritu. No tiene nada que ver con evaluar el programa en sí, sino en la aplicación de las reglas excepciones que aplica en estos casos".

Por otro lado, se refirió a la definición del proceso electoral, a casi 10 días del balotaje entre el peronista Sergio Massa y el libertario Javier Milei, en donde se definirá el futuro del país los próximos cuatro años, con todo lo que eso simboliza para, por supuesto, los argentinos, pero también para la relación entre el Estado Nacional y el Fondo Monetario Internacional, que puede variar dependiendo de quién sea el que ocupe el sillón de Rivadavia en la Casa Rosada.

En este sentido, remarcó que "la sociedad argentina enfrenta una decisión muy difícil" en estas elecciones y, posteriormente, desglosó las propuestas económicas de cada uno de los aspirantes a llegar a la Quinta de Olivos el próximo 10 de diciembre.

"Por un lado, viendo la plataforma de Milei, una parte importante de su diagnóstico, sobre todo en la parte fiscal y de apertura económica y disminución del rol del Estado, la comparto plenamente. Pero cuando uno va al extremo de la agenda libertaria, no la comparto en absoluto, como es la dolarización", enfatizó, respecto a las ideas del libertario, que pese a ser el más elegido en las PASO vio una merma en la segunda vuelta en cuanto a votos.

Mientras que, sobre el actual titular del Palacio de Hacienda, sostuvo: "Por otro lado, se encuentra el actual ministro de una economía con tres dígitos de inflación, que en los últimos tres meses ha tomado medidas nocivas para la Argentina y que no ha sufrido el conflicto de interés entre ser funcionario y candidato, sino todo lo contrario, que ha explotado eso al máximo. Una persona que vive creyendo que en un mundo en donde hay 16 millones de tipo de cambio es una política económica sensata. Es difícil pensar que las persona que nos trajo acá nos va a sacar de este problema".

Estas palabras coinciden con las expresadas, a finales de septiembre, por Julie Kozack, vocera del Fondo Monetario Internacional, quién aseguró que las últimas medidas económicas implementadas y que, aunque tienen el objetivo de proteger el bolsillo de los argentinos ante la incipiente pérdida de poder adquisitivo, van en contra de lo acordado entre el Gobierno y el organismo en la última revisión del acuerdo por la deuda, durante el mes de agosto, "exacerban las dificultades del país".

Cabe recordar que, en su último reporte de Perspectivas Económicas Mundiales, el FMI pronosticó que la economía argentina caerá un 2,5% este año, posicionando al país en el Top 4 de naciones con mayores bajas en cuanto al Producto Bruto Interno para el 2023. Mientras, en simultáneo, la entidad espera una inflación anual del 121,7% para este 2023, actualmente con un acumulado, según el INDEC, del 103,2% en el período enero-septiembre, posicionando al país como la segunda en toda América con mayor variación al alza del IPC, solo superado por Venezuela, y la quinta en todo el globo terráqueo.

"Al final del día, la gente está apostando a que la persona a la que voten sufra una transformación una vez llegada a presidente y que los aspectos en los que tienen dudas sobre dicho candidato no se manifiesten a la hora de tomar el poder. Ojalá el que gane tenga un mandato claro, encuentre consenso para los primeros seis meses y tenga un plan económico muy potente y muy duro. Ya con eso, el Fondo Monetario Internacional puede entrar a hacer un nuevo programa, aunque eso es segundario. Lo vital es un programa económico que realmente ataque las causas fundamentales de la problemática que afronta Argentina hoy", expresó.

¿Cómo será el nuevo programa entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional?

Sea Unión por la Patria o La Libertad Avanza la que se imponga en los comicios del 19 de noviembre, de cara al 2024 dicho gobierno deberá acordar un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional; uno que, según Werner, probablemente sea "más duro" que el actual, con una meta de déficit fiscal primario acordado en un 1,9% del PBI.

En este sentido, también pueden existir diferencias profundas dependiendo de quién sea el próximo Presidente de la Nación.

"Me imagino que en el caso de que el presidente sea Massa se le va a pedir que tome muchas acciones antes de firmar un nuevo programa por la cantidad de desviaciones que tuvo inmediatamente después de la última revisión del acuerdo. Para que Kristalina Georgieva pueda, con toda honestidad, decirle al Board que esta vez la situación va a ser distinta para convencerlos, les va a tener que demostrar acciones concretas de cambio de políticas", afirmó.

Estas hipotéticas negociaciones, de imponerse el actual Ministro de Economía, ocurrirían luego de visibles tensiones en la relación entre el oficialismo y el organismo. Desde el Ejecutivo, han acusado al Fondo de "ser responsable" de la crisis económica actual y hasta el propio Massa aseguró que el adelantamiento de pagos de vencimientos e intereses de deuda correspondientes a octubre y noviembre se dio para que "el FMI no meta la nariz" en la segunda vuelta.

"Mientras que, de ser Milei quién llegue a la Casa Rosada, va a haber dudas sobre la capacidad de implementación de políticas, su capacidad de hacer acuerdos políticos para avanzar. En el ámbito fiscal hay un convencimiento de lo que hay que hacer, una postura que va alineada a lo que piensa el Fondo Monetario Internacional, que, sin embargo, va a querer ver, seguramente, algunas medidas previas antes de aprobar un nuevo programa", concluyó.

Cabe recordar que, luego de imponerse en las primarias, el libertario, junto a su equipo de asesores económicos, mantuvieron una reunión con representantes del Fondo Monetario Internacional para acercar sus propuestas económicas.

En dicho encuentro virtual, en el que participaron Carlos Rodríguez, Darío Epstein y Roque Fernández, por el lado del candidato presidencial, y Rodrigo Valdez, Director del Hemisferio Occidental del FMI, Milei aseguró que "no va a defaultear ni al FMI ni a la deuda soberana" y prometió que, de ponerse la banda presidencial el 10 de diciembre, el programa a aplicar por su gobierno "será mucho más duro" que el propuesto por el organismo para el país.

