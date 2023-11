Después de que el candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, anunciara que el Fondo Monetario Internacional (FMI) investigará el préstamo otorgado a la Argentina durante la presidencia de Mauricio Macri, el diputado nacional José Luis Espert expresó que "es obvio que se usó para financiar la fuga de capitales".

El dirigente de Avanza Libertad, que integra el interbloque de Juntos por el Cambio, consideró que "siempre es así" cuando el organismo financiero da un crédito stand by en el medio de una crisis, como el otorgado a nuestro país en 2018 por 57.000 millones de dólares, de los cuales se desembolsaron cerca de 46.000 millones.

Las claves del informe de AGN que se utilizará para investigar el acuerdo con el FMI en 2018

"Es una verdad de perogrullo porque cuando se dice 'hay fuga' es porque los acreedores privados que te financiaban la fiesta, se llevaron (con todo el derecho del mundo) hasta el mantel y vos te quedaste comiendo en el piso", indicó a través de una publicación en su cuenta en la red social "X".

"El mantel nuevo te lo puso el FMI y a cambio te pidió hasta la virginidad. Siempre es así. No jodan", agregó acerca de la investigación que llevará a cabo la Oficina de Evaluación Independiente (OEI) del organismo para analizar si los programas de acceso excepcional a fondos del FMI se imponen con un marco adecuado.

Y continuó: "Lo que investigará el FMI no es si los amiguitos de (Luis) Toto Caputo estaban entre los que fugaban, sino si el préstamo sirvió para algo bueno para el país y es obvio, a la luz de los resultados, que no". En ese sentido, manifestó que el Fondo "nunca le debería haber dado 1.100% de la cuota a un gobierno al que ya no se le podía creer ni el 'buen día'".

"Todos culpables. Igual que nuestra tragedia económica en democracia: es culpa de los políticos y de los que votamos a esos pésimos políticos", concluyó. Junto a sus dichos, reposteó una publicación del medio La Política Online titulado: "El FMI va a investigar si el crédito de Macri se usó para financiar fuga".

La investigación del FMI

La Oficina de Evaluación Independiente (IEO) del organismo financiero confirmó este lunes que a fines de noviembre comenzará un análisis sobre el crédito otorgado en 2018, pero a diferencia de lo anunciado por Massa, indicó que se trata de una práctica habitual relativa a ese tipo de préstamos.

En una entrevista con Infobae, Alejandro Werner, ex director del Fondo Monetario Internacional (FMI), desetimó que fuera una auditoría sobre cómo se utilizaron los fondos del crédito Stand By y puntualizón que “el foco de la evaluación es si el esquema de diseño fue el adecuado".

“El programa pudo haber tenido debilidades importantes en la parte de flujos de capital, sobre imponer o no controles de capitales”, dijo Werner y señaló que “son elementos que lo podían hacer más resiliente, como controles de capitales de manera más temprana y preventiva”.

FP / Gi