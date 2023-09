Semino sobre el regreso a las AFJP: “Los argentinos volvemos a plantear algo que no sirvió”

Los jubilados y pensionados son uno de los sectores más afectados por el contexto económico de la Argentina. En los últimos días hubo un anuncio por parte de Sergio Massa en el que se realizaría un ajuste de una medida anunciada previo a las PASO, además de que se dió a conocer las propuestas de Patricia Bullrich y Javier Milei con respecto a cómo se administrarán las jubilaciones. Con el fin de hablar más sobre el tema este medio se comunicó con el gerontólogo y defensor de la tercera edad, Eugenio Semino.

“Ya se licuó el aumento que hizo el ministro de economía el día 10 de agosto, donde había anunciado que la ley de movilidad había arrojado un 23% para todas las jubilaciones y pensiones”, comentó Eugenio Semino. “Sin embargo, 4 días después de la elección hubo una devaluación de 22 puntos, que se trasladó rápidamente a precios”, agregó.

El anuncio de Sergio Massa previo a las PASO fue calificado como “aumento no nato”

Como el aumento para las jubilaciones anunciado por Sergio Massa el 10 de agosto iba a efectuarse a partir del 1 de septiembre, Semino lo calificó como “aumento no nato”. “Esto lo llevó a que a través de redes sociales tuviera que hacer un confuso anuncio de un nuevo bono que en realidad no es tal, sino que a lo que ya había anunciado se le incorporó un reajuste de $10.000”, completó.

El nuevo bono para jubilados aplica por beneficiario, no por beneficio

Sobre la misma línea, el gerontólogo expresó que, “el nuevo bono es para jubilados y pensionados del haber mínimo, con la aclaración que es por beneficiario y no por beneficio”. Luego, explicó que si hay adultos mayores que cobran una jubilación y una pensión, al poseer ambos beneficios no van a percibir el bono.

Patricia Bullrich y Javier Milei plantearon la posibilidad de regresar a las AFJP

“Las AFJP ya no existen más, se re estatizó el sistema en el año 2008. Sin embargo, las leyes que hoy rigen la previsión social en Argentina son las que le habían dado origen”, señaló el entrevistado con respecto al regreso de las AFJP entre las propuestas de Bullrich y Milei. “Fueron muy criticadas y fracasaron como experiencia, por lo cual, llama mucho la atención que cuando el mundo camina hacia otras experiencias volvamos los argentinos a plantear algo que no sirvió”, añadió.

A modo de cierre, Semino se refirió a cómo afecta el trabajo informal al aporte de las jubilaciones: “Es inadmisible tal grado de trabajo no registrado, es decir, cada administración que viene anuncia el porcentaje que va in crescendo pero no se toman las medidas desde lo que es el mercado laboral para evitar esto”.