El periodista Claudio Mardones sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) que ya no se trata de una táctica, sino que es directamente una estrategia concreta de carácter electoral que va más allá de los resultados, y que tiene que ver con ponerlos en duda, y movilizar a su núcleo duro, no solamente para desconocer el resultado, sino para hacer valer la interpretación que los lleva a desconocer el resultado.

Eso sucedió en la toma del Capitolio, en Estados Unidos, luego de la derrota de Donald Trump y la victoria de Joe Biden, y ocurrió este año en Brasil, luego de la derrota de Jair Bolsonaro, la victoria de Lula da Silva, y una sorprendente irrupción en el Plan Alto, protagonizado por fanáticos seguidores de Bolsonaro. Todo con un mismo hilo, poner en duda el resultado, poner en duda la credibilidad del sistema electoral, y todo dentro de una situación donde también hay algunas coincidencias. Una de ellas tiene que ver con Fernando Cerimedo, jefe de la intervención virtual en las redes de Javier Milei, y tuvo el mismo cargo cerca de Bolsonaro, mismo cargo que lo ha llevado a ser investigado por una comisión parlamentaria del Poder Legislativo brasileño, por difundir información falsa para generar un clima de inestabilidad, que habría sido la previa del ataque al Planalto.

Con todos estos antecedentes, y luego de que se haya conformado la mayoría, no solamente que va a competir en el balotaje, sino el cierre del escrutinio definitivo realizado por la justicia electoral, en donde no han recurrido las cifras. En ese contexto, con los números confirmados, Bayly volvió sobre el tema, y preguntó “las elecciones del 22 de octubre, ¿fueron limpias?”, el libertario rápidamente contestó que “no, hubo irregularidades de semejante tamaño que ponen en duda el resultado”.

Esto fue solamente el preludio de otro tema, que realmente preocupa a La Libertad Avanza, que tiene que ver con las dificultades de fiscalización, con la soledad de Javier Milei en este momento para contar con una estructura que le permita garantizar la presencia de su fuerza política en todas las mesas y en todos los distritos.

Ahí es donde se juega una de las razones que combina directamente con la estrategia de poner en duda el resultado que ya fue convalidado por la justicia electoral, Cámara Nacional Electoral, que en estos días ha sido objeto de otra estrategia comunicacional para restarle credibilidad.

Lo cierto es que es otro contorno más de la construcción de este clima, donde evidentemente en la entrevista que hace Bayly ni siquiera le menciona que había concluido el escrutinio definitivo y que habían sido finalmente los datos que ningún fiscal ni apoderado de la Libertad de Avanza recurrió ni impugnó, todo había quedado en la foto del escrutinio provisorio realizado por la Dirección Nacional Electoral, pero el control es cruzado, es decir que en la segunda fase del control fue realizado por la justicia electoral. Eso fue el gran ausente en la entrevista entre Jaime Bayly y Javier Milei, pero eso le permitió a Milei profundizar en cuáles son sus preocupaciones respecto a la fiscalización. Porque en estos días se habla mucho de una ventaja de Milei sobre Sergio Massa, pero la diferencia sería muy pequeña, sería de dos o tres puntos. De ahí el anticipo de ya levantar la bandera de la presunta impugnación, y ahí Milei hace su caracterización, no solamente sobre lo que podría ser el resultado, sino también sobre la preocupación de la fiscalización.

“El poder electoral está muy influenciado por el poder político. La saben bien esa, quien cuenta los votos es quien lo controla todo” aseguró el candidato de La Libertad Avanza. El entrevistador insistió “si el que cuenta los votos es La Cámpora y Máximo Kirchner, ¿cómo podemos aceptar de buena fe un resultado?”, y Milei aseguró que “no lo podés aceptar, pero ¿qué otras alternativas tenés para jugar?”. Agregó que por este motivo es que su espacio pide que se haga un esfuerzo grande en términos de fiscalización y de responsabilidad para cuidar los votos, “no es solamente responsabilidad nuestra. Si la gente no nos acompaña, después no te quejes” manifestó duramente el candidato.

Entrevistado por Jaime Bayly, Milei denunció "irregularidades que ponen en duda el resultado" electoral

Está al borde de promover una movilización para defender el resultado y ponerse en una situación de alerta. Situación de alerta en donde en este intercambio, Bayly, insisto, nunca menciona que no lo realiza ni siquiera el Poder Ejecutivo Nacional el escrutinio definitivo, sino la justicia electoral.

Es notable no solamente el tono de sus respuestas, sino también la búsqueda de resolver y reducir el nivel de errores no forzados que caracterizaron la semana anterior. Es cierto que en este camino ya tan estrecho que nos separa de la segunda vuelta, cada minuto en televisión cuenta y cada entrevista puede ser una ventana para consolidar, para seducir electores, pero también para ahuyentarlos.

Tres especialistas analizaron los gestos de Javier Milei durante la entrevista con Esteban Trebucq

Javier Milei espera que el resultado sea muy reñido, y ahí es donde viene la pregunta sobre cuál es la posición de Milei respecto a la posibilidad, que ya descartó el gobierno, de postergar el feriado, que es lo que transforma la fecha del fin de semana del 19 de noviembre en un feriado largo. Lo cierto es que Milei no está de acuerdo con esa posibilidad, pero además le marca un mensaje muy claro a sus votantes, porque no solamente quiere que no se postergue el feriado, sino también que considera que quienes se vayan en el feriado, o quienes no voten, atentan directamente contra su proyecto y les deja un mensaje muy duro.

“Si no te haces cargo de que tenés que ir a parar lo de las urnas y preferís irte de vacaciones, después, si te arruinan la vida, no llores, porque fuiste cómplice. Que igual de cómplices son los que hablan del voto en blanco o de no ir a votar. O sea, cuando uno se lo plantea a alguna de estas personas, que históricamente se habían mostrado como antikirchneristas, se ponen un poco enojados, y en realidad, vamos a hacerlo con un ejemplo borgiano, bien en el límite. Supongamos que solamente votan los que votaron a Massa y los que votaron La Libertad Avanza, y todos los demás votan en blanco o no van. ¿Quién gana? Gana Massa 55 a 45” sostuvo el libertario.

Balotaje: dos nuevas encuestas reparten el liderazgo entre Sergio Massa y Javier Milei en la intención de voto

Por una parte, intenta reanimar el fantasma del fraude, pero por el otro, insistir claramente en la caracterización y su punto de vista sobre el voto en blanco, sobre la inasistencia y especialmente su mensaje directo a quienes están discutiendo en Juntos por el Cambio no participar, no ir a votar o que no encuentran una forma de sintetizar lo que les provoca el acuerdo Macri-Bullrich-Milei.

MVB JL