Fernando Cerimedo, director de la campaña digital de Javier Milei, contó detalles del encuentro entre el libertario y el periodista norteamericano Tucker Calson, una de las más vistas de X (ex Twitter). “La entrevista se vio más que la que Calson le hizo a Donald Trump y en Estados Unidos fue tendencia Javier Milei”, sostuvo.

“La coordinamos en 48 horas”, contó Cerimedo en diálogo con Iván Schargrodsky en Radio con vos donde detalló que la iniciativa partió del mexicano Eduardo Belaustegui, director de la película El sonido de la libertad, con quien hicieron una premier de su película en Argentina. Belaustegui le comentó el deseo de Tucker Calson de hacer una nota con Milei y así se organizó.

Además, Cerimedo negó que haya habido dinero para pautarla. “No invertiríamos en un periodista extranjero, por más impacto que pueda llegar a tener, aunque el impacto que tuvo no lo teníamos en cuenta”, destacó. "Para Tucker Carlson sí es un montón de plata en Twitter, pero no nos va a traer votos", consideró.

El periodista también le consultó si La Libertad Avanza recibía apoyo del extranjero, teniendo en cuenta que el propio Cerimedo está vinculado a Nayib Bukele y Jair Bolsonaro, pero también lo refutó. “No es tan así de que hay un conglomerado buscando poner gente de derecha en los gobiernos, al contrario, eso pasa en el Foro de San Pablo”, sostuvo y aseguró que detrás de la campaña de Sergio Massa “llegó Dan Restrepo y toda la gente de Lula”.

“La estrategia de Milei es la gente generando contenido, es Javier hablando de los temas que corresponden, no es que se profesionalizó, Javier es un divulgador, no necesita coacheo”, enfatizó.

“El plan de Massa ya lo conocemos, están los resultados. Y el de Juntos por el Cambio es subir a Melcochanta a hablar de fideos con tuco", subrayó en relación con sus “contrincantes” electorales.

En otro orden, también se refirió a los temas más polémicos vinculados al libertario y aclaró: "Javier fue muy claro: está en contra de la venta de niños y de la venta de órganos. Estaba explicando algo filosófico sobre el liberalismo y las libertades individuales", explicó y agregó: “Si Javier estuviera a favor de la venta de niños, también estaría a favor del aborto".

Javier Milei y los trabajadores

El encargado de la estrategia digital libertaria y consultor explicó que Milei no se pronunció en contra de Luis Barrionuevo porque “no está judicializado”. “Javier nunca dijo nada de Cristina Kirchner hasta que no fue condenada”, explicó. “Los sindicalistas, nos guste o no, van a elecciones y pueden ganar o perder y siguen vinculados con los trabajadores", indicó.

Fernando Cerimedo: "Quiero ser el Magnetto de la derecha"



“Massa anunció que aumentaba el piso de Ganancias y en Juntos por el Cambio se hicieron los cancheros diciendo que van a votar la ley y ahora dicen que no, ese manejo perverso atenta contra la estabilidad del trabajador", agregó el jefe de campaña digital de La Libertad Avanza.

"No se puede meter a todos los políticos ni a todos los sindicalistas en la misma bolsa. Hay casta sindical como hay casta política, periodística o militante", diferenció. “No hay un acuerdo con Barrionuevo, hay un apoyo de Barrionuevo a Milei", aclaró.

Elecciones de octubre: “Nos veo ganando en primera vuelta”

En el último tramo de la entrevista, Cerimedo se refirió a las elecciones y el discurso de Patricia Bullrich. “La campaña de Bullrich se cae a pedazos, no hay campaña, es todo contra Milei, están desorientados y no capturan ni el voto de ellos", dijo sin tapujos.

Envalentonado por los resultados de las primarias, donde Milei fue el candidato más votado, cerró: “Nos veo ganando en primera vuelta. Quiero ganar en los 90 minutos, no en el suplementario".

RB / Gi