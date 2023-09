Rubinstein defendió la 'inflación semanal' y dijo que el dólar blue subió "por el temor que generó Milei"

El secretario de Política Económica y segundo del equipo económico que encabeza Sergio Massa, Gabriel Rubinstein, habló de la decisión de hacer publicaciones semanales sobre el índice de inflación y enfatizó en que en septiembre “va a ser muy alta”. Además, habló de la incidencia de Javier Milei en la suba del dólar blue tras las PASO.

"No es ningún sueño tener un índice propio, porque a veces da muy mal. Simplemente es una manera de seguir más de cerca la evolución de los precios de la economía. El INDEC no participa en lo más mínimo", comentó Rubinstein.

El funcionario de la cartera económica explicó que Economía consideró “correcta” la difusión semanal del índice inflacionario ya que "algunos hablan de hiperinflación o que la inflación va a ser del 10% mensual de aquí en adelante", pero que desde el Ministerio tienen “elementos para pensar que no es así”.

Índice de inflación semanal

"Es una estimación absolutamente independiente del Indec, como podría haber hecho cualquier consultora. Nosotros queríamos tener nuestro propio seguimiento y en este caso, después de una semana de muchas subas, también me parece bien poder mostrar que los índices están en baja", explicó Rubistein.

La proyección semanal realizada desde el ministerio de Economía se elaborará con un mecanismo particular: "Las estimaciones no tienen la metodología del INDEC. Nosotros no hacemos encuestas en los lugares de ventas. Es diferente, son estimaciones que procuran proyectar la inflación de la canasta del INDEC, absolutamente aparte y complementarias”, subrayó.

Según el secretario, esta medida busca difundir a la población “las proyecciones de discusión interna” que ya existían, para mostrar que hay una incipiente desaceleración y para que “no se generen expectativas infundadas”.

Inflación “muy alta” en septiembre

Consultado sobre qué tasa de inflación lo haría “feliz”, Rubinstein dijo que sería una del 5% anual, pero que lograr una reducción es una mejora relativa y “una buena noticia”. Sin embargo, advirtió que la suba de precios en septiembre continuará con los valores elevados del mes anterior.

"Va a ser alta. No podemos descartar que sea de dos dígitos. Puede ser nueve y pico, diez, once, pero creemos que va a ser muy alta, porque justamente las inflaciones muy altas de las últimas semanas de agosto van a implicar un piso de inflación alta para septiembre, que después ya no estaría", precisó el funcionario en Radio Mitre.

No obstante, aclaró que a partir del próximo mes la escalada inflacionaria comenzará a desacelerar: "Uno esperaría que el brusco salto se dé entre la inflación de octubre y la de septiembre, es decir que la inflación de octubre sea sensiblemente más baja que la de septiembre".

¿Massa puede controlar la inflación más rápido que Milei?

Rubinstein enfatizó en que "lo único que interesa es que la inflación se pueda bajar". Asimismo, dijo que si Sergio Massa es electo jefe de Estado "controlará la inflación en menos tiempo" que los dos años que prometió Milei.

Para poder reducir el aumento de precios de manera efectiva, señaló que hay dos condiciones básicas a seguir. La primera “es tener superávit o al menos no tener déficit fiscal, para no tirar más pesos a la calle”, debido a que la Argentina no tiene financiamiento y debe financiar el déficit con emisión.

La segunda condición, según el viceministro de Massa, es eliminar o al menos reducir la brecha cambiaria que consideró “muy dañina para la inflación”. Al respecto, estimó que para reducir la brecha a entre 20 y 30%, el ministerio de Economía debería disponer de entre USD 5.000 y 10.000 millones más “para ser usados”.

La suba del dólar blue: culpa del triunfo de Milei en las PASO

El secretario de Política Económica también habló de la fuerte suba del dólar blue y aseguró que se debe al temor de un posible gobierno de Javier Milei que ocurrió después de que obtuviera el mayor porcentaje de votos en las elecciones primarias.

"El resultado de las PASO fue un shock para el mercado por el triunfo de Milei, el temor sobre que haría si fuera gobierno, cómo dolarizaría” explicó Rubistein.

Además, habló sobre lo que podría llegar a ocurrir luego de las generales: “El 23 [de octubre] se verá si los resultados de las elecciones afectan o no la situación política, entonces ahí puede haber algún movimiento en los dólares marginales".

En cuanto al dólar oficial, el funcionario precisó: "La decisión es tenerlo hasta el 15 de noviembre fijo e iniciar luego un moderado Crawling Peg (devaluación por goteo) a la espera de lo que haga el nuevo gobierno"