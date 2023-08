Equilibrio fiscal y superávit comercial: las claves para llevar a cabo una dolarización

Debido al viaje de Sergio Massa a Washington para definir el acuerdo con el FMI, el mercado local se encuentra expectante a lo que pueda ocurrir. Con el fin de ampliar esta información, este medio le consultó al economista, Juan Manuel Carnevale, quien habló de la reacción del mercado financiero y el impacto que tendría una dolarización en Argentina.

“El mercado local está con la vista puesta en la negociación con el Fondo. Massa lo que está haciendo es dar señales a través de su red de información para decir que a partir del mediodía podemos llegar a tener novedades”, comentó Juan Manuel Carnevale. “La idea es traer tranquilidad con otros préstamos contingentes que darían la sensación de que tenemos dinero para intervenir en el mercado de cambios”, agregó.

Los bonos en pesos no tienen el mismo recorrido que en dólares

Con respecto a las acciones, Carnevale afirmó que están subiendo y se enfocó en los bonos en pesos: “no tienen el mismo recorrido que están teniendo los bonos en dólares”. Sobre la misma línea, argumentó que, “debido a la incertidumbre sobre lo que pueda llegar a pasar con ese mercado si eventualmente gana algún candidato que quiera avanzar en algún tipo de reperfilamiento o diferimiento del pago de la deuda”.

Estados Unidos no quiere que Argentina se dolarice

“Tenemos una campaña muy grande para instalar si Argentina tiene que dolarizar o no”, sostuvo el economista, que luego mencionó: “Cuando uno habla con inversores del exterior, te dicen que no vamos a dolarizar porque Estados Unidos no quiere y Argentina no está en condiciones de dolarizar”.

Posteriormente, el entrevistado enumeró las distintas características que tendría que tener Argentina para entrar en la dolarización y recalcó la necesidad de un equilibrio fiscal y un superávit comercial. “Si hoy quisieras una dolarización o entraras en una convertibilidad con déficit, cualquier movimiento que hagas termina mal”, añadió.

En la actualidad es imposible que Argentina dolarice

“En la actualidad tenés a los plazos fijos que están capitalizando al 200% anual de tasa efectiva”, expresó Carnevale. Luego, enfatizó que es imposible dolarizar con plazos fijos que tienen tasas efectivas tan altas.