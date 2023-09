Cómo está formado el ejército de Milei en las redes

La Libertad Avanza tuvo un acierto en su comunicación digital: los seguidores de Javier Milei suelen ser usuarios intensos en redes que, sin formar parte de la campaña, generan contenido de manera permanente. Sin embargo, estos militantes que desarrollan memes y virales espontáneos no explican por sí solos el impacto del espacio en el universo virual. El libertario tiene, además, un ejército de colaboradores que trabajan de manera coordinada para guiarlos y para elaborar mensajes y formatos.

Milei maneja sus cuentas de Instagram y de X (ex Twitter). En ninguna de las dos tiene intermediarios y es él quien decide qué y cómo se publica. En el úlitmo tiempo es cada vez más frecuente leer a usuarios del ex Twitter quejarse por haber sido bloqueados por el candidato. En esos casos, no hay community manager a quien echarle la culpa.

Sin embargo, la administración del resto de las plataformas fue delegada a personas que, con mayor o menor experiencia, supieron instalar las ideas de La Libertad Avanza. Los jóvenes Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón son los encargados de TikTok: él maneja la cuenta de Mieli y ella la de Villarruel; Agustín Romo es el director digital de La Libertad Avanza y, en particular, está detrás de la cuenta de X del partido; y al consultor digital Fernando Cerimedo lo señalan como "el cerebro detrás de toda la estrategia".

Cerimedo, además, es uno de los socios de La Derecha Diario, un sitio que reproduce las ideas de La Libertad Avanza y que participa de la estrategia digital aunque sin un vínculo formal con el espacio. La pareja del consultor, Natalia Basil, es una de las editora. Por estas horas está publicando una entrevista con Tucker Carlson y trabaja en conjunto con dos jóvenes libertarios, Exequiel Acuña y Juan Doe.

En el último tiempo, además, se sumaron dos youtubers al grupo de los que participan de la campaña digital de manera no formal: Mariano Pérez y Tomás Jurado. Desde La Libertad Avanza subrayaron que los jóvenes generan un contenido valioso para el espacio, pero que lo hacen de manera individual. De todas formas, los dos se ganaron un lugar en las oficinas de Ramiro Marra, donde suelen ir a producir videos.

TikTok: Iñaki Gutiérrez con Javier Mieli y Eugenia Rolón con Victoria Villarruel

TikTok suele ser la gran dificultad para la mayoría de los políticos. En su última columna, el periodista Santiago Fioriti contó que los dirigentes de Juntos por el Cambio y Unión por la Patria miran con "asombro y preocupación" las métricas de los libertarios.

Según un relevamiento de la consultora Ad Hoc, los videos de Sergio Massa en TikTok alcanzan las 162 mil vistas; los de Patricia Bullrich, 169 mil; y los de Horacio Rodríguez Larreta, 3,1 millones. Se trata de cifras bajísimas si se comparan con las views de Milei, que llegan a las 19.9 millones.

Detrás de estos videos virales están Iñañi Gutiérrez y Eugenia Rolón, dos influencers libertarios que están en pareja y que ya se hicieron un lugar en el universo de las estrategias digitales. Él está a cargo de la cuenta de Milei y ella de la cuenta de la candidata a vicepresidenta Victoria Villarruel.

Gutiérrez tiene 22 años y a pesar de ser tan joven, esta no es su priemra campaña. En el 2019 su nombre empezó a circular en las redes gracias a sus videos en los que se dedicaba a hablar exclusivamente contra el kirchnerismo. A través de esa militancia llegó a Mauricio Macri y colaboró con Patricia Bullrich. Sin embargo, cuando en el 2021 la dirigenta del Pro decidió no ser candidata, se alejó.

"Euge me presentó a Javier y yo le comenté a él que era muy importante hacer una buena campaña en TikTok. Le conté que las campañas del Brexit y de Trump se habían dado en Facebook, la de Bolsonaro en Instagram y que la campaña de la República Argentina iba a estar en TikTok. Él aceptó enseguida y fue un éxito: hemos llegado a más de 300 millones de personas, tenemos un promedio de visualizaciones de seis millones por video y 500 mil likes", contó a Perfil.

El histrionismo de Milei, sin dudas, hizo que la tarea de Iñaki fuera más sencilla. En cambio, trabajar con la imagen de Villarruel en TikTok tenía algo más de complejidad para Rolón. La joven de 21 años se presenta en redes como "cristiana, de derecha, anticomunista y orgullosamente argentina" y su trabajo consistió en acercar a la candidata a vice a un público joven.

"Victoria es muy conocida entre adultos y adultos mayores, en especial por su trabajo en derechos humanos con las llamadas 'las otras víctimas', que son aquellos que fueron asesinados por los grupos guerrilleros en la última dictadura militar. Es un tema que atrae a quienes vivieron esa época. Pero para los jóvenes les parece algo muy lejano. No quiero decir que les cansó, pero entienden que no va volver a suceder en la Argentina. Conocemos la historia, sabemos que no va a volver un gobierno que no sea democrático al poder, pero sí entendemos que hay grupos violentos, como ocurría con Montoneros y ERP", contó Rolón a Perfil.

A partir de esa idea la joven diseñó su estrategia: "Lo que hice fue tomar todo lo relativo a la seguridad, que es una de las funciones más importantes que va a tener Victoria. Es algo que atraviesa a los argentinos de manera transversal y que les pregunta a los jóvenes. La inseguridad es uno de los asuntos que nos hace dudar si queremos seguir o no viviendo en nuestro país y por eso me enfoqué en destacar el plan de seguridad", agregó.

Rolón contó que ella definió que el mejor formato era el de pregunta-respuesta, el mismo que usa Gutiérrez con Milei. "Hicimos un estudio en TikTok y nos dimos cuenta que entre los primeros tres y cinco segundos perdés una suerte del 30% de la audiencia que te estaba viendo. Esos primeros segundos son clave y este formato nos permite plantear la pregunta enseguida", dijo y agregó: "La repercusión fue increíble. Si bien en TikTok todo es informal y Victoria es una persona demasiado seria, encontramos la manera", finalizó.

Agustín Romo y Cerimedo: las estrategias digitales

Agustín Romo es el director de Comunicación Digital del partido. Tiene 27 años y al igual que varios de su espacio su trayectoria comienza con una militancia virtual individual. Durante algunos años usó cuentas anónimas con gran potencia para despotricar contra el kircherismo y llegó a estar cerca del armado de Juntos por el Cambio. Sin embargo, en la actualidad es un ferviente libertario que se ganó un lugar en la lista de candidatos a diputados de la provincia de Buenos Aires.

Romo no respondió la consulta de PERFIL. Sin embargo, en su entorno cuentan que su trabajo consiste en manejar la cuenta de X de La Libertad Avanza y en pensar la estrategia de manera integral. En una entrevista en ElDiario.Ar contó, además, que se encargó de guiar parte de la militancia espontánea de las redes. "Habré organizado… cien asados, partidos de fútbol. Olvidate de mis cuentas. Yo traje a todos los canales de YouTube que generan contenido de Milei", dijo después de las PASO.

A través de WhatsApp, Romo "baja la línea" a los adherenetes de Milei sobre cuál es el mensaje que se quiere instalar. La combinación entre expertos propios y organización de la militancia virtual explica buena parte de la potencia de este espacio en las redes.

El misterioso Cerimedo: La Derecha Diario y su colaboración "ad-honorem"

Otra de las personas clave para entender el fenómeno virtual de los libertarios es Fernando Cerimedo -quien tampoco respondió la consulta de este medio-. A diferencia del resto, este hombre de 42 años lidera un conglomerado de empresas de medios, agencias de publicidad y marketing político. Su nombre cobró notoriedad por su trabajo en Brasil con Jair Bolsonaro y en La Libertad Avanza sostienen que "es el consultor digital". En su CV también aparece haber participado con la campaña de Mauricio Macri para las elecciones del 2019 y luego con Patricia Bullrich. En Chile se hizo cargo de la comunicación contra la nueva Constitución que promovía Gabriel Boric.

Cerimedo dijo en más de una oportunidad que trabaja ad- honorem para Milei. De acuerdo a los registros de aporte de campaña, el hombre colaboró con una suma para nada despreciable: $28.940.972. Sin embargo, cuando se dio a conocer la cifra, él dijo que hay transferencias que en el sitio oficial aparecen duplicadas y que el número real fue alrededor de ocho millones y medio de pesos.

En mayo, Cerimedo contó que tiene el control de alrededor de 50 mil cuentas en redes sociales que le sirven para monitorear la conversación virtual. "Yo necesito saber de qué está hablando la gente en las redes sociales", le dijo a Infobae. Aunque en los pocos reportajes que dio negó tener granjas de trolls o crear "campañas sucias", en Brasil su paso fue -de mínima- polémico.

El útimo episodio polémico en el que estuvo involucrado fue cuando reunió a 400 mil personas en un vivo de YouTube para cuestionar con información falsa la legitimidad del triunfo de Lula da Silva. La puesta en duda de la seguridad del sistema electoral le costó caro a Bolsonaro, quien por esa razón fue inhabilitado por la Justicia para ejercer cargos públicos durante ocho años. Sin embargo, las acusaciones contra Cerimedo quedaron solo en el plano mediático.

En la Argentina se lo señala como uno de los fundadores de La Derecha Diario aunque en el universo libertario hay quienes dicen que el consultor llegó al sitio cuando ya había sido creado por los jóvenes Exequiel Acuña y Juan Doe. La participación de Cerimedo en el día a día es baja y delegó esa tarea en su pareja, Natalia Basil. De hecho, en más de una oportunidad contó que decidió acercarse a Milei por recomendación de su mujer.

La Derecha Diario tiene, por momentos, pretensiones periodísticas. Sin embargo, la inmensa mayoría de su contenido es de militancia y aunque no pertenecen de manera formal a la campaña, es un satélite relevante a la hora de entender qué quiere decir La Libertad Avanza. Sus adversarios señalan al sitio como una usina de fake que llegó a publicar que el kirchnerismo sabía de antemano sobre el intento de asesinato a Cristina Fernández. “La Derecha Diario es el único de mis medios que hace travesuras”, reconoció el propio Cerimedo.

Tomás Jurado y Mariano Pérez: los youtubers amigos

Hay dos youtubers que se sumaron a la campaña "de manera informal", contaron desde La Libertad Avanza. Se trata de Tomás Jurado, el creador del canal de YouTube más exitoso entre los libertarios, El Peluca Milei, y de Mariano Pérez, quien lidera los streamings con BreakPoint. Los dos suelen producir parte de sus videos en las oficinas de Bull Market Brokers, la empresa de Ramiro Marra. El piso 8 del edificio ubicado en Bouchard al 600 se convirtió en una especie de búnker permanente de campaña por donde circulan candidatos, militantes y periodistas.

Jurado tiene 23 años y fundó el canal en el 2020. En solo tres años ya sumó más de 900 mil suscriptores. La idea es tan simple como efectiva: el joven levanta todas las apariciones de Milei en televisión sin prácticamente ninguna edición. Como mucho, agrega un graph para endiosar a su jefe político o ridiculizar a sus adversarios.

Incluso hacia el interior de La Libertad Avanza observan con sorpresa el éxito de Jurado. Después de un crecimiento sostenido durante años, después de las PASO algunos de sus videos superaron el millón y medio de visualizaciones.

Pérez tiene 22 años, es de Necochea y se mudó a Capital Federal para estudiar periodismo deportivo cuando terminó el secundario. Él también es otro de los jóvenes que comenzó a militar por su cuenta y que llamó la atención de los jefes del espacio. En el 2021 se sumaba a las caminatas de Milei, lo filmaba y subía los recortes a su canal de YouTube. Cuando sus videos se empezaron a viralizar, recibió el llamado de La Libertad Avanza.

En la actualidad, 250 mil suscriptores. Su contenido tiene un tono más "periodístico". Pérez acompaña en las recorridas, sigue a los candidatos y hace sus propios análisis políticos. En el último año, tuvo videos que llegaron a superar los dos millones de reproducciones.

El día de las PASO, en el búnker de La Libertad Avanza, uno de los jóvenes que participa de manera indirecta en la campaña aseguraba que el objetivo siguiente era segmentar los mensajes a los mayores de 30. Sin embargo, cunado se consolidó el resultado el espacio cambió la lectura: "Con el 30% te das cuenta que no solo nos votaron los jóvenes", contaron. Por estas semanas, todos estos personajes coinciden en que la estrategia es "sostener un único mensaje y unificado" para llegar a octubre.

